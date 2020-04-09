 Мы победим коронавирус в ближайшее время. Впереди у нас мощный год, - Трамп

Об этом он сказал 8 апреля во время неофициальной телефонной конференции с религиозными лидерами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"У нас впереди потрясающий год. Мы победим эту заразу. Мы победим этот вирус и победим его в ближайшее время. Мы вернем нашу страну", - сказал Трамп.
Беседа Трампа с религиозными лидерами состоялась накануне Пасхи и Песаха.
"Впереди у нас очень-очень мощный год, потому что вы знаете, что нас ждет. Нам нужно это сделать. Верующим нужно это сделать. Мы должны одержать победу", - обратился он к участникам звонка.
В конференц-звонке также участвовал вице-президент Майк Пенс, который поблагодарил религиозных лидеров за их усилия по поощрению социального дистанцирования, даже если это означает, что прихожане не могут собираться в религиозных зданиях.
"Президент говорит, что мы победим коронавирус и вернемся как никогда сильными. Именно вера американского народа заложила основу для этого великого возвращения", - сказал Пенс.
По состоянию на 9 апреля в США подтверждено инфицирование коронавирусом более 432 тыс. человек. От инфекции скончалось 14 817 больных, из них 1922 – за последние сутки, это рекордное число с начала вспышки эпидемии.
Рыжий в своем элементе... ну не дурак?
Кстати ему еще вирус пережить как-то надо, чтоб ласты не склеить.
Да и второй кандидат в презы, тоже явно из группы риска.
З широкою ГОЛІВУДСЬКОЮ ПОСМІШКОЮ.
Кто-то из разумных людей не знаком с этим эффектом?)
Его сформировали еще древние греки, Сократ говорил "я знаю, что ничего не знаю", зато глупый всегда все знает.
Путину то побоку, но Чубчика будут до смерти тягать по судам.
- новичок для Скрипалей, полоний для Литвиненко, цианид для Бандери, конфети для Коновальца, ледоруб для Троцкого ...
Нужно лишь одно - уничтожить империю зла, раз и навсегда
аж сам повіриш ))
На самом деле, эта речь просто попытка подбодрить граждан. И верно, я считаю, боевой дух многое решает.
«Айсберга нет.
Aйсберг есть, но он в совершенно другом океане.
Айсберг в этом океане, но он очень скоро растает.
Айсберг есть, но мы не врежемся в айсберг.
Мы врезались в айсберг, но ущерб будет восстановлен в ближайшее время.
Айсберг - это китайский айсберг.
Мы идем под воду, но каждый пассажир, который хочет спасательную шлюпку, может получить спасательную шлюпку, и они - красивые спасательные шлюпки.
Послушайте, пассажиры должны вежливо просить спасательные шлюпки, если они хотят их получить.
У нас нет спасательных шлюпок, мы не дистрибьюторы спасательных шлюпок.
Пассажиры должны были спланировать этот айсберг и принести свои спасательные шлюпки.
Я действительно не думаю, что нам нужно столько спасательных шлюпок.
Они наши спасательные шлюпки, а не пассажирские.
Спасательные шлюпки были оставлены на берегу последним капитаном этого корабля четыре года назад.
Никто не мог предвидеть этот айсберг
У нас есть секретные чудо-шлюпки, скоро они появятся.
Всесто шлюпки, попробуйте привязать к себе пустую бутылку. ».
С интернета, перевод Гугла.