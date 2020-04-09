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 Мы победим коронавирус в ближайшее время. Впереди у нас мощный год, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что страну ожидает "потрясающий год" и что США победят коронавирус "в ближайшее время".

Об этом он сказал 8 апреля во время неофициальной телефонной конференции с религиозными лидерами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"У нас впереди потрясающий год. Мы победим эту заразу. Мы победим этот вирус и победим его в ближайшее время. Мы вернем нашу страну", - сказал Трамп.

Беседа Трампа с религиозными лидерами состоялась накануне Пасхи и Песаха.

"Впереди у нас очень-очень мощный год, потому что вы знаете, что нас ждет. Нам нужно это сделать. Верующим нужно это сделать. Мы должны одержать победу", - обратился он к участникам звонка.

В конференц-звонке также участвовал вице-президент Майк Пенс, который поблагодарил религиозных лидеров за их усилия по поощрению социального дистанцирования, даже если это означает, что прихожане не могут собираться в религиозных зданиях.

"Президент говорит, что мы победим коронавирус и вернемся как никогда сильными. Именно вера американского народа заложила основу для этого великого возвращения", - сказал Пенс.

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По состоянию на 9 апреля в США подтверждено инфицирование коронавирусом более 432 тыс. человек. От инфекции скончалось 14 817 больных, из них 1922 – за последние сутки, это рекордное число с начала вспышки эпидемии.

Источник: https://censor.net.ua/n3187823
 
 
 Топ комментарии
 
У нас тоже, сказало чмо плешивое
Мы победим коронавирус в ближайшее время. Впереди у нас мощный год, - Трамп - Цензор.НЕТ 1963
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вопрос конечно интересный и интригующий....учитывая как россия перебрасывает зараженных в крым и лугандон....
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Лугандон нужно накрыть колпаком и свезти туда всех зараженных.
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Трампон победит вирус купленой у ***** "гуманитаркой"
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Грейт, вери гуд, экстримли фабьюлос, фантастик энд тремендоус...
Рыжий в своем элементе... ну не дурак?
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Нет, оказывается, не поц. Тот, кто владеет информацией.
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небудемо сперечатися... Інформація,йому допомогла нищити країну...
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попередньо корисно обробити в свч пічці...Хто,зна ,хто стояв біля конвейєру... Ми переможемо коронавірус найближчим часом. Попереду у нас потужний рік, - Трамп - Цензор.НЕТ 5801
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Ну не совсем адекват.
Кстати ему еще вирус пережить как-то надо, чтоб ласты не склеить.
Да и второй кандидат в презы, тоже явно из группы риска.
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ні.. він оптиміст і шоумен..
З широкою ГОЛІВУДСЬКОЮ ПОСМІШКОЮ. Ми переможемо коронавірус найближчим часом. Попереду у нас потужний рік, - Трамп - Цензор.НЕТ 7959
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Чего молчит наш борцун геройский уклонист Мы победим коронавирус в ближайшее время. Впереди у нас мощный год, - Трамп - Цензор.НЕТ 4065
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Трупами буде всіяно шлях до,й шляхи після пабєди...Але,ж потреба мати свой бязсмєртний полк в пабєдабєса Мы победим коронавирус в ближайшее время. Впереди у нас мощный год, - Трамп - Цензор.НЕТ 4566
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Никогда не сомневался в этом человеке -- всё сделает как "надо"!
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ты бы еще про школьный букварь рассказал )
Кто-то из разумных людей не знаком с этим эффектом?)
Его сформировали еще древние греки, Сократ говорил "я знаю, что ничего не знаю", зато глупый всегда все знает.
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Трампу после срока - торба. ЦРУ ему докладывало шо будет плохо, а он как россияне - ах оставьте. И когда стало плохо, то как россияне заверещал: держи вора.
Путину то побоку, но Чубчика будут до смерти тягать по судам.
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Если докажут, что он ущемлял нацыональные интересы США, процесс таскания по судам будет прерван ВНЕЗАПНО.
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Что-то ну очень развеселое было в той "медпомощи", которую прислал Доне друг Володя. Трампушка разошелся не на шутку. Метет, как электровеник. (с)"Чует моё сердце что мы накануне грандиозного шухера."
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Снова Трамп ***** троллит, тот печенегов победил вместе с Плевако и "коронавирус победит", а этот - "Я первый победю!". Перед этим Трамп увёл из под носа у путина Луну, планеты и другие небесные тела Мы победим коронавирус в ближайшее время. Впереди у нас мощный год, - Трамп - Цензор.НЕТ 8059
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Чтобы победить коронавирус, а так же :
- новичок для Скрипалей, полоний для Литвиненко, цианид для Бандери, конфети для Коновальца, ледоруб для Троцкого ...
Нужно лишь одно - уничтожить империю зла, раз и навсегда
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... і чого тільки перед виборами не *****@неш !

аж сам повіриш ))
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Интересно, какие таблетки он принимает в качестве профилактики от коронавируса?) Ми переможемо коронавірус найближчим часом. Попереду у нас потужний рік, - Трамп - Цензор.НЕТ 5600
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антидепрессанты, они в США популярны, сразу за антибиотиками)

На самом деле, эта речь просто попытка подбодрить граждан. И верно, я считаю, боевой дух многое решает.
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Если бы Трамп был капитаном Титаника:

Ми переможемо коронавірус найближчим часом. Попереду у нас потужний рік, - Трамп - Цензор.НЕТ 1851

«Айсберга нет.
Aйсберг есть, но он в совершенно другом океане.
Айсберг в этом океане, но он очень скоро растает.
Айсберг есть, но мы не врежемся в айсберг.
Мы врезались в айсберг, но ущерб будет восстановлен в ближайшее время.
Айсберг - это китайский айсберг.
Мы идем под воду, но каждый пассажир, который хочет спасательную шлюпку, может получить спасательную шлюпку, и они - красивые спасательные шлюпки.
Послушайте, пассажиры должны вежливо просить спасательные шлюпки, если они хотят их получить.
У нас нет спасательных шлюпок, мы не дистрибьюторы спасательных шлюпок.
Пассажиры должны были спланировать этот айсберг и принести свои спасательные шлюпки.
Я действительно не думаю, что нам нужно столько спасательных шлюпок.
Они наши спасательные шлюпки, а не пассажирские.
Спасательные шлюпки были оставлены на берегу последним капитаном этого корабля четыре года назад.
Никто не мог предвидеть этот айсберг
У нас есть секретные чудо-шлюпки, скоро они появятся.
Всесто шлюпки, попробуйте привязать к себе пустую бутылку. ».
С интернета, перевод Гугла.
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а у нас унылое °°°°° тесты проходит
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" Кто по вашему , это мощный старик..Не говорите.., вы не можете этого знать. Это гигант мысли, мать ( его) демократии, и особа павлиньей наружности с хвостом дохлой белки на голове" ( " 12 стульев" Ильф и Петров)
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Красавчик Трамп. Ну честно, в такой жопе мотивировать людей и не гундеть гнусаво как наш фейсбучный клоун.
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