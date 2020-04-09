 В России зафиксировано 1459 новых случаев COVID-19. Количество инфицированных преодолело отметку в 10 тысяч

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Из них, в частности, на Москву пришлись 857 новых случаев, на Московскую область - 199, на Санкт-Петербург - 44, Брянскую область - 40, Коми - 31. Во Владимирской области коронавирус нашли у 24 человек, в Краснодарском крае - у 20, в Ленинградской области - у 18, в Астраханской - у 16.
В Ивановской области и Дагестане зафиксированы по 13 новых пациентов, в Тульской области - 12, в Курской и Архангельской областях - по 10, в Татарстане и Пермском крае - по 9, в Вологодской, Кировской областях и Калмыкии - по 8.
"На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 131 случай (+ 16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе", - отмечается в сообщении.
Мнения / Общество 09-апр, 05:239 3 330 0
Пугающая зараза вот уже четвертый месяц не выпадает из топов новостей, и все усилия человечества пока что лишь сдерживают темпы прироста количества больных, но не останавливают распространение коронавируса полностью. В мире уже около полутора миллионов подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, а количество погибших медленно, но верно приближается к сотне тысяч.
Во многих странах граждане подозрительно косятся на всех людей азиатской внешности, ведь каждый знает: новый штамм выделили в конце декабря 2019 года в Китае.
Однако Михаил Ходорковский у себя в Facebook опубликовал старый выпуск новостей на российском Первом канале, который, возможно, сообщает о проявлении того же недуга в России на несколько недель раньше, чем в печально известном Ухане.
............................
В утреннем выпуске от 19 ноября 2019 года говорится, что в Оренбургской области - вспышка пневмонии: здесь еженедельно фиксируется 300 новых случаев (при менее 2 миллионов населения), и из-за этого даже закрыли на карантин десять школ.
Ведущий указывает, что этот регион - не первый, по которому ударила зараза, ведь еще раньше на частичный карантин отправились Владимирская и Самарская области, а также Ростов-на-Дону, Ульяновск, Челябинск и Красноярск. Жители Оренбургской области на камеру подтверждают: заболевших так много, что в больницах не хватает мест для всех.
В сюжете уточняют: чаще всего воспаление легких развивается после гриппа или ОРВИ, однако речи об эпидемии того либо другого нет - людей косит именно пневмония. Медики объясняют, что в холодное время года наши легкие особо восприимчивы к любым вирусам. Попытка пережить болезнь на ногах ни к чему хорошему не приводит - без антибиотиков и физиопроцедур пневмония лишь усугубляется и постепенно валит человека с ног.
При этом многие заболевшие долго не ощущают никаких особых симптомов, кроме легкого недомогания, а в организме тем временем назревают огромные проблемы - из-за рубцевания легких происходит нарушение вентиляции, и кислород просто не попадает в кровь.
В запущенных случаях, когда пациент не обращается за помощью несколько недель, ему светит прямой путь сразу в реанимацию. Здесь больного подключат к системе ЭКМО - искусственным легким, которые насыщают кровь кислородом вне организма, позволяя настоящим легким сосредоточиться на собственном восстановлении. Такие процедуры могут затянуться на много месяцев, и спасти удается не всех, потому больных призывают не затягивать с походом к доктору.
В сюжете говорят, что многие пациенты не идут к специалисту, а сами покупают в аптеке любые понравившиеся антибиотики, чем только повышают способность инфекции противостоять медикаментам. Хотя такая закономерность давно замечена учеными по отношению к разным микробам, в сюжете прямо говорится: нынешняя пневмония нередко успешно сопротивляется лечению.
Цепочка странных совпадений натолкнула Ходорковского на мысль о том, что в сюжете, возможно речь идет как раз о коронавирусе, еще не опознанном как самостоятельная зараза.
«Вспомните, когда «началась» эпидемия в Китае. Сравните даты. Никто ничего нам рассказать не хочет?» - спрашивает он, но на официальный комментарий рассчитывать не приходится.