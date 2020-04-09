EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  1041  13
Все про:МВД (8112) ПДД (351) камера (29) Шевченко Артем (193)

 Запуск фотовидеофиксации нарушений ПДД могут перенести из-за карантина, - МВД

Запуск автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД по Украине запланирован на 1 мая, хотя его отсрочка из-за карантина вполне возможна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"МВД Украины напоминает, что карантин - карантином, вирус - вирусом, а автофотовидеофиксацию нарушений ПДД и рассылку сообщений об этом пока никто не отменял. Они должны заработать с 1 мая. Хотя возможна и отсрочка в связи с карантином", - говорится в сообщении.

"Меньше личных контактов полицейских с водителями - больше эпидемиологической безопасности", - добавил Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения заработали в Киеве. Адреса. ФОТОрепортаж + КАРТА

Запуск фотовидеофиксации нарушений ПДД могут перенести из-за карантина, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187817
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Давайте , давайте додавливайте людей штрафами.
 показать весь комментарий
 
Что ты несешь? Не нарушай, уважай тех кто рядом и не будет штрафов. Достали уже эти чмошники на дорогах, особенно остатки евробляхеров.
 показать весь комментарий
 
 
мусора більше порушують чим переісні громадяне..тільки цю падаль не штрафують..
 показать весь комментарий
 
На могут с софтом разобраться - чтобы когда едешь 50, показывал - 75?
 показать весь комментарий
 
 
Нє, швидше, софт не дозволяє своїх відмазувати, які на Гєліках 200 по Києву літають...
 показать весь комментарий
 
Ви всіх країнах давно зробили відеофіксацію,а Аваков не поспішає.
 показать весь комментарий
 
А Ви що, дивуєтесь, коли зекоманда бреше???
 показать весь комментарий
 
Невже камери та сервери теж захворіли на коронавірус?
От хоч побийте, але не розумію: як карантин і запуск системи пов'язані? Тим більш, що система ВЖЕ працює в тестовому режимі.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх