 Пожар в Чернобыльской зоне: перекрыты два контрольно-пропускных пункта, эвакуированы жители поселка Полесское, - полиция

Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела полиции зоны ЧАЭС Ян Обжелянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что на территории пгт Полесское ограничен проезд.
"Полицией приняты меры по эвакуации граждан, проживающих в пгт Полесское, в настоящее время их эвакуировали. На территорию ограничен проезд, перекрыты контрольно-пропускные пункты: "Полесское" и "Овруч", - сказал он.
Как сообщалось ранее, правоохранители установили предполагаемого поджигателя, который вызвал пожар в Чернобыльском лесу. Возможным виновником оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. Полиция решала вопрос об объявлении подозрения.
Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, однако позже распространился на территории почти 100 га. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили несколько очагов пожара.
В деревне Нарчи (Беларусь) 70-летний дед придумал сжечь сухую траву возле своего дома.
Деревни больше нет ! Сгорел 21 дом вместе с сараями и прочими хозяйственными постройками. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на все дома, информирует enovosty.com/news.
......
Хватает некоторым ума при ветре траву жечь, не могут подождать безветренной погоды.