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 Пожар в Чернобыльской зоне: перекрыты два контрольно-пропускных пункта, эвакуированы жители поселка Полесское, - полиция

В Чернобыльской зоне перекрыты контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч" и эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское.

Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела полиции зоны ЧАЭС Ян Обжелянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что на территории пгт Полесское ограничен проезд.

"Полицией приняты меры по эвакуации граждан, проживающих в пгт Полесское, в настоящее время их эвакуировали. На территорию ограничен проезд, перекрыты контрольно-пропускные пункты: "Полесское" и "Овруч", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернобыльской зоне вспыхнул еще один пожар, - ГСЧС

Как сообщалось ранее, правоохранители установили предполагаемого поджигателя, который вызвал пожар в Чернобыльском лесу. Возможным виновником оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. Полиция решала вопрос об объявлении подозрения.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, однако позже распространился на территории почти 100 га. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили несколько очагов пожара.

Источник: https://censor.net.ua/n3187816
 
 
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из той же "зажигательной" (простите) песни
В деревне Нарчи (Беларусь) 70-летний дед придумал сжечь сухую траву возле своего дома.
Деревни больше нет ! Сгорел 21 дом вместе с сараями и прочими хозяйственными постройками. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на все дома, информирует enovosty.com/news.

Пожар в Чернобыльской зоне: перекрыты два контрольно-пропускных пункта, эвакуированы жители поселка Полесское, - полиция - Цензор.НЕТ 1840
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70 лет, а мозгов так и нет.
Хватает некоторым ума при ветре траву жечь, не могут подождать безветренной погоды.
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Зачем ее вообще жечь? В этом есть сакральный смысл? Так как с точки зрения с\х смысла никакого.
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Сухую траву нельзя жечь в любую погоду будет беда, не село так лес сгорит.
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Вони як сомнамбули, незалежно від віку....Так до них робили, й вони ,так,роблять... Стадо під ковід...
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Казати про палаючу підстилку,коли палає ліс..., - Не Злочин Неперевершена зедержава в смартфоні - бреши,що брешеться
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