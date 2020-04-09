 МАУ выплатила первую часть компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" президент авиакомпании Евгений Дыхне, передает Цензор.НЕТ.

"Определенной части пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен", - подчеркнул Дыхне.

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При этом, по его словам, с точки зрения ответственности иранской стороны данный вопрос вызывает все больше опасений. "Неприятно то, что мы констатируем сегодня тупиковую ситуацию с точки зрения того технического расследования, которое велось в Иране. Не переданы ни в какую лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана", - подчеркнул Дыхне.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.