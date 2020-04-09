 Треть жалоб подтвердилась и лежит на совести руководителя Пащенко, - "слуга народа" Штепа о результатах проверки завода "Укроборонпрома" "Искра". ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Слуги народа" Сергей Штепа, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец готов долгожданный пост с моей позицией по научно-производственному комплексу "Искра" и результатам его проверки. Несомненно, это абсолютный рекорд по длине отчета, написанного мной в качестве народного депутата. Все это время - больше месяца до проверки и столько же после - длительная работа, сбор дополнительной информации и отзывов от работников. Самое интересное, что моя деятельность, связанная с этим предприятием, до сих пор не завершена!

1. Первое и самое главное: слухи о том, что предприятие специально уничтожают для ликвидации или дальнейшей приватизации за копейки, не подтвердились. Прошу коллектив научно-производственного комплекса "Искра" быть спокойным по этому поводу.

2. Недавно мне сообщили, что якобы из-за долгого ожидания моей позиции некоторые работники "Искры" считают, что со мной уже "обо всем договорились" и "порешали". Спасибо, мне очень "приятно" было слышать об этом, учитывая количество времени, сил и энергии, которые я уделил предприятию и всем мерам, с ним связанным.

Хочу подчеркнуть, что никоим образом руководство завода, "Укроборонпрома" или кто либо другой не пытались на меня давить или что-то предлагать. Более того, вчера при содействии коллег из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки впервые (!) за все время состоялся мой непосредственный диалог с директором завода, во время которого я получил обратную связь относительно некоторых жалоб. Никаких договоренностей - только конкретные вопросы и ответы.

3. О складе металлолома на предприятии. Мне неоднократно направляли фотографии производственного оборудования, которое распылили на металлолом. Похожие кадры обнародовали в Интернете общественные активисты и представители некоторых политических сил.

Склад я увидел лично - именно так и выглядит, но причин беспокоиться на самом деле нет. На заводе мне объяснили, что каждый станок или агрегат списывается только при условии предварительного согласования с концерном "Укроборонпром" и в дальнейшем реализуется через Prozorro. По моей просьбе представители концерна провели выборочную проверку оборудования на складе металлолома, нарушений не обнаружили: все списано, необходимые документы имеются.

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И еще одно очень важное уточнение. Во время проверки я слышал жалобы, что якобы на металлолом иногда отправляют агрегаты, которые еще способны работать, поэтому поставил вопрос дирекции. Мне ответили, что списанию подлежит имущество, которое полностью амортизированно, и его техническое состояние не позволяет дальнейшего использования, причем это обязательно подтверждается актом. То оборудование, которое находится в рабочем состоянии, но не используется в производственной деятельности предприятия, отделяется в специальную группу, в дальнейшем осуществляется его отчуждение или безвозмездная передача другим предприятиям концерна "Укроборонпром".

4. Объем производства уменьшился - так писали в обращениях работники научно-производственного комплекса.

"Укроборонпром" предоставил подробные цифры: объем производства не просто уменьшился, а сократился примерно вдвое по сравнению с 2018 годом! Меня смутила эта цифра, ведь она дает повод сомневаться в перспективах предприятия. Я попытался разобраться в этой проблеме комплексно.

Давайте разделим ее на две части: заказ внутри страны и экспорт. Согласно информации от "Укроборонпрома", внутренний заказ со стороны Министерства обороны Украины в предыдущем году снизился на 48%. После получения заключения комиссии мной немедленно было направлено депутатское обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой разобраться в ситуации и объяснить, почему уменьшился государственный заказ. Если проблема заключается в закупке импортной продукции, то это немедленно нужно остановить, если нет - искать возможности поддерживать национального производителя, тем более в такой важной области, как обороноспособность нашего государства. Копию депутатского обращения приобщил к этому сообщению. По моей информации, в этом году ситуация с количеством заказов уже получше, поэтому, возвращаясь к пункту 1 беспокоиться не нужно.

Теперь - об экспорте. Во время проверки многие работники жаловались непосредственно на директора предприятия Юрия Пащенко, ведь именно при нем количество иностранных заказов существенно уменьшилось. При предварительном директоре таких заказов было в разы больше.

Я выяснил, что экспортных заказов на предприятии сегодня действительно почти нет. Но, как ни странно, это не является недостатком работы именно руководства научно-производственного комплекса "Искра" - это глобальная проблема всего "Укроборонпрома".

В последние годы по новым правилам Концерна всю деятельность, связанную с экспортными заказами, выполняет отдельная структура - "Укрспецэкспорт". Именно она ищет потенциальных заказчиков и ведет с ними переговоры. Эффективность работы этой структуры вызывает сомнения. Создается впечатление, что это лишь дополнительное звено бюрократии, на которое тратятся средства налогоплательщиков. Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, в ближайшее время подготовлю еще одно депутатское обращение с просьбой сравнить показатели экспортной работы предприятий оборонного комплекса до создания "Укрспецэкспорта" и после. Если результаты деятельности этой структуры неудовлетворительные, буду требовать ее ликвидации, но сначала хочу увидеть детальный анализ. Что же касается непосредственно "Искры", то во время разговора Юрий Пащенко тоже выразил недовольство результатами работы "Укрспецэкспорта". Он сообщил, что неоднократно направлял обращения как руководитель предприятия и просил предоставить право научно-производственному комплексу "Искра" самостоятельно осуществлять деятельность по поиску иностранных заказов. Соответствующие органы сейчас рассматривают эти документы. После получения полномочий на предприятии сформируют структуру, которая будет заниматься делами внешнеэкономической деятельности. К сожалению, сроки неизвестны.

Возникает другой вопрос: почему все это объясняю именно я? Почему руководители "Искры" не довели до сведения коллектива, что юридически не имеют права заниматься экспортными заказами, и это не их вина? Я считаю, что на предприятии катастрофически не хватает нормальной коммуникации между директором и коллективом. И эта мысль получит еще множество подтверждений.

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5. Заработная плата руководства. Поступало много жалоб примерно такого содержания: почему при средней зарплате около 11-12 тысяч гривен в месяц директор получает миллионы ежегодно? Достаточно ли у него совести?

Я полностью разделяю недовольство коллектива по поводу того, что доход высшего звена на предприятии слишком отличается от дохода большинства работников. Понятно, что разница должна быть, но не во много десятков раз.

Вместе с этим хочу отметить, что заработную плату директор не назначал себе лично - он получает ее согласно контракту, который, в свою очередь, формируется в соответствии с критериями, установленными Кабинетом Министров. Как народный депутат и как гражданин я считаю неприемлемыми заработные платы членов "наблюдательных советов" и руководителей многих государственных предприятий, размер которых сотни тысяч гривен в месяц. В ближайшее время Кабинет Министров Украины планирует принять постановление, которым существенно ограничит максимальную заработную плату руководителей государственных предприятий на период карантина, - и это временно решит проблему. Если же этого не произойдет, я подготовлю соответствующий законопроект и зарегистрирую его в Верховной Раде.

Опять же возникает вопрос: почему руководители предприятия не объяснили все это коллективу? Возмущение из-за большой разницы никуда бы не делось, но по крайней мере не было бы мыслей, что это наглость и издевательство, - а говорили и такое.

6. Отсутствие специальной одежды у некоторых членов коллектива. Информация подтвердилась. Не весь персонал обеспечен специальной одеждой; его не хватает тем, у кого нестандартные размеры. Во время проверки сразу несколько сотрудников сказали, что были вынуждены покупать спецодежду за свой счет.

Я задал вопрос по этому поводу Юрию Пащенко, и он ответил, что согласно условиям трудового соглашения каждый работник предприятия имеет право на полную компенсацию стоимости спецодежды, если она была куплена работником лично. Главное условие - наличие чека. Прошу известить коллег и знакомых, кто работает на "Искре".

Здесь в очередной раз встает вопрос отсутствия нормальной коммуникации ...

7. Неритмичная работа в цехах, особенно монтажных и задержки с поставками оборудования. Этот факт тоже подтвердился. Главный виновник - ЗАО "АвтоКрАЗ". По моей информации, от срыва сроков поставки страдает не только "Искра". Более того - некоторые другие предприятия оборонного комплекса из-за этой проблемы едва не остановили свою деятельность вообще! Руководству "Укроборонпрома" указанные факты доведены до сведения. Сейчас Концерном рассматриваются различные варианты решения проблемы, в том числе переход на шасси других производителей. Нюанс заключается в том, что аналогичную стоимость и качество оборудования среди национальных производителей больше никто предложить не может. Ближайшая альтернатива - МАЗ, а западноевропейские шасси будут стоить в 4-5 раз дороже.

8. Ужасное состояние душевой кабины в литейном цехе, протекание крыши в монтажном цехе и другие признаки нарушения санитарных норм. Комментировать нечего - нужно немедленно исправлять. Директор предприятия дал обещание решить эти проблемы в течение 2020 года. Проверим.

9. О заработной плате. Уже после того, как был опубликован отчет Концерна "Укроборонпром" по результатам проверки предприятия, я получил определенное количество сообщений о том, что якобы не все получили обещанную надбавку около 7%.

Эта информация не подтверждается. Прошу тех, кто жаловался, еще раз проверить информацию. На заводе была обновлена тарифная сетка должностных окладов всем работникам без исключения. Она начала действовать с марта, то есть заработная плата, которую люди получают прямо сейчас или получили недавно, уже должна быть увеличена. Возможности ее "выборочного" увеличения одним и отсутствии увеличения другим - тем, кто жаловался комиссии при проверке (звучала такая версия), - не существует.

Не исключено, что эта надбавка не ощущается в абсолютных цифрах у некоторых работников из-за недостаточного количества рабочих дней в течение марта или по другим причинам.

Кстати, приказ №49 об увеличении тарифной сетки на 7% был подписан 21.01.2020, тогда как мой депутатский запрос №11 / 10-1330 о необходимости срочной проверки ситуации на предприятии объявили на заседании Верховной Рады 17.01.2020. Связаны ли эти события? Догадайтесь сами.

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10. И снова о заработной плате. Во время разговора директор научно-производственного комплекса сообщил мне о намерениях повысить тарифную сетку в этом году, причем уже не на 7%, а сразу на 10-15%. Достаточно значимое увеличение заработной платы может произойти примерно в августе или сентябре. Если это действительно произойдет, я буду радоваться за коллектив.

11. У работников, которые высказывали жалобы комиссии, появились опасения относительно дальнейшей работы на предприятии. Некоторые из них сообщили, что в коллективе ходят слухи, что их очень скоро уволят. Во время разговора с директором предприятия я отметил недопустимость таких действий. Юрий Пащенко сказал, что эти слухи абсолютно не соответствуют действительности. Вопрос закрыт.

12. Пожалуй, самое интересное. До проверки я получал множество сообщений, в том числе анонимных, о возможном давлении на работников, предупреждений от начальников цехов, чтобы "при проверке лишнего не говори, или ты понимаешь последствия" и многое другое. Все, что было описано в таких сообщениях, содержало признаки нарушения статьи 365 Уголовного кодекса Украины, поэтому я особенно заинтересовался этой информацией и отдельно акцентировал на ней внимание комиссии.

Констатирую факт: никаких доказательств, в том числе аудиозаписей, во время проверки никто так и не предоставил.

Более того! Попав в один из крупнейших по площади цехов, мы специально разделились. Часть проверяющих общалась с большой группой работников. Другие же члены комиссии в сопровождении моих помощников и со мной лично пошли в дальнюю часть цеха и задавали вопрос, было ли давление или угрозы работникам.

Со своей стороны я обеспечил все, что мог: отсутствие рядом представителей руководства завода, отсутствие аудио- или видеозаписей опроса, гарантию анонимности. Если же под камерами можно было бы увидеть, кто общался с представителями комиссии, то директор или начальник цеха все равно никогда бы не узнали, кто именно на что жаловался. Заместитель директора по безопасности оставался на входе в цех, чтобы из-за его присутствия никто не боялся говорить правду. В конце концов, я вместе с представителем комиссии лично подходил к некоторым работникам, подчеркивал, что я - народный депутат, гарантирую полную анонимность и защиту и прошу сообщить, оказывали ли на вас давление.

Так вот: ни один работник завода не сказал, что был конкретный факт давления или угроз (кроме только одного человека, который написал соответствующее письменное обращение, которое было направлено Концерном в Главное управление Национальной полиции в

Запорожской области). Некоторые рабочие говорили, что ходили разные слухи, и были определенные намеки со стороны начальников цехов, но только намеки. Откровенного давления или угроз к ним не поступало.

Возникает вопрос к людям, которые присылали обращение по этому поводу: если даже давление или угрозы все-таки были, как я должен доказывать это, когда во время проверки вы все отрицаете? Пожалуйста, в следующий раз собирайте доказательную базу и обращайтесь по этому поводу непосредственно в правоохранительные органы.

Интересно другое: некоторые люди откровенно жаловались на сомнительную форму просьбы о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Было значительное количество свидетельств, что это происходило "добровольно-принудительно". Откровенных нарушений, по которым я или сами работники могли бы сразу обращаться в Национальную полицию, не установлено, но все мы прекрасно понимаем, о чем идет речь.

Директор предприятия во время разговора заверил меня, что ставил задачу всем начальникам цехов просить о переходе на четырехдневную рабочую неделю настолько деликатно, насколько это возможно. В то же время данные о том, что это делалось в неприемлемой форме, я получил от работников совершенно разных цехов. Сопоставив это, я вижу только две очевидные версии: либо все было не так хорошо, как рассказал директор или сами начальники цехов, чтобы скорее отчитаться руководству об исполнении приказа, несколько "перестарались". Установить правду в этом вопросе, скорее всего, уже никогда не получится, но главное, чтобы такие случаи больше не повторялись.

Общие выводы такие. Примерно треть жалоб и фактов не нашла подтверждения. Еще треть - полностью подтверждена и лежит на совести именно руководства "Искры". Все, что зависит от меня как народного депутата в контексте устранения проблем, я сделал, остается только ждать. Последняя треть - жалобы, которые тоже нашли подтверждения, но в них нет вины нынешнего руководства завода. По ним мной уже отправлены или готовятся депутатские обращения в соответствующие структуры. Также понятно, что нужно кардинально менять подход к коммуникации между руководством и коллективом.

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После моих многочисленных замечаний по этому поводу директор "Искры" Юрий Пащенко сообщил, что намерен возобновить традицию встреч с коллективом. Это произойдет сразу после смягчения условий карантина. Планируется, что встречи будут происходить поочередно с работниками различных цехов или участков. Зафиксировано, будем ждать.

Посещу ли я предприятие снова? Когда действительно произойдут существенные изменения, в которых меня заверил директор предприятия, когда каждый будет иметь спецодежду, в литейном цехе появится нормальная душевая без плесени, а в монтажном цехе - качественная крыша, когда на "Искре" наладят коммуникацию между коллективом и руководством, а работники почувствуют правильное отношение к себе - с радостью вернусь, чтобы увидеть это все своими глазами. Но не раньше", - отчитался нардеп Штепа.

Казенное предприятие "Научно-Производственный Комплекс "Искра" - разработчик и производитель наземной радиолокационной техники оборонного комплекса Украины. КП "НПК "Искра" - это конструкторское бюро и электромашиностроительный завод.





























