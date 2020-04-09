 Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. COVID-19 обнаружен у наместника Ионинского монастыря в Киеве, - Антон Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. И неважно, боишься ты заразиться опасной инфекцией или нет. На все воля Господа нашего", - написал он.
Замглавы МВД подчеркнул, что "часто жертвой вируса становятся и те, кто не верили в его существование или не считали нужным в должной степени придерживаться карантина".
Геращенко также опубликовал скриншот поста Ионы Черепанова, который наместник опубликовал на своей странице в Facebook.
Черепанов написал: "Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный.
Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7. Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился – не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено...Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме - по телефону, смс и пр".
В свою очередь, замглавы МВД пожелал скорейшего выздоровления братии Ионинского монастыря и его настоятелю.
Тем временем во всей честной Италии на Папу даже гриппа не нашлось!...
Жаль на меня,не вовремя набросили аркан-
Я б засосал стакан и в Ватикан!
Предлягаю всем прослушать песню Владимира Высоцкого Утренняя гимнастика.
Кто верить СМИ, и не умеет разделить колл. умерших на колл. инфицырованных. А потом думать. Геращенков надо гнать "чистой" метлой и поскорее!
Все - всім сидіти в "будках"....
Даде признаки ума,
И тюрьмой ума лишенных
Будут ихние дома!...
Разум имеет границы- а глупость - не имеет...
Как народу водку пить?!
Нам лишь только продержаться-
Пандемию пережить!...
після супермаркета більша загроза тоді,коли не помив вдома руки..
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Коронавирус Беларусь, [09.04.20 11:00]
⚡️1486 случаев коронавируса в Беларуси.
за день-два придурки( без масок ) і ВЧАСНО ОГОЛОШЕНОГО карантину обженуть Україну..
Должны давно обогнать , а что-то никак...И в Швеции тоже. Крепки эти беллорусы и шведы.Умом.
це просто "геніально" ..
при епідемії не оголошувати карантин...
Особливо ті монахи з погонами,котрих ФСБ недавно "перекинула" для посилення ідеологічної роботи..
московська пі*арастична секта не вважає негативом,якщо більше здохне хохлів.....