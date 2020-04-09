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 Политика Украины, Общество
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 Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. COVID-19 обнаружен у наместника Ионинского монастыря в Киеве, - Антон Геращенко

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря, расположенного в ботаническом саду Киева, епископ УПЦ МП Иона заразился коронавирусом и находится под наблюдением врачей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. И неважно, боишься ты заразиться опасной инфекцией или нет. На все воля Господа нашего", - написал он.

Замглавы МВД подчеркнул, что "часто жертвой вируса становятся и те, кто не верили в его существование или не считали нужным в должной степени придерживаться карантина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараженные COVID-19 на Ривненщине посещали богослужения и могли иметь сотни контактов, - ОГА

Геращенко также опубликовал скриншот поста Ионы Черепанова, который наместник опубликовал на своей странице в Facebook.

Черепанов написал: "Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный.

Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7. Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился – не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено...Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме - по телефону, смс и пр".

В свою очередь, замглавы МВД пожелал скорейшего выздоровления братии Ионинского монастыря и его настоятелю.

Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. COVID-19 обнаружен у наместника Ионинского монастыря в Киеве, - Антон Геращенко 01
Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. COVID-19 обнаружен у наместника Ионинского монастыря в Киеве, - Антон Геращенко 02
Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. COVID-19 обнаружен у наместника Ионинского монастыря в Киеве, - Антон Геращенко 03

Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. COVID-19 обнаружен у наместника Ионинского монастыря в Киеве, - Антон Геращенко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3187808
 
 
 Топ комментарии
 
Тільки від того що я бачу цього дебіла вже нудить..великий експерт і аваківський говномет
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Часто жертвой COVID-19 становятся те

Кто верить СМИ, и не умеет разделить колл. умерших на колл. инфицырованных. А потом думать. Геращенков надо гнать "чистой" метлой и поскорее!
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Священник а тим більше монах не може припинити свою діяльність, бо в цьому суть його існування! Священник, а тим більше монах не належить собі, він належить Богу! Монах це людина яке вже померла для світу в момент переходу в монашество і тому смерть тілесна для монаха нічого не змінює в духовному плані. Геращенко це нікчемна істота, він не розуміє що захворіють всі але Бог дозволить перехворіти без ускладнень так само як звичайною простудою!
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Тільки від того що я бачу цього дебіла вже нудить..великий експерт і аваківський говномет
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У Геращенко кончились девочки на которых можно спустить с цепи народ?
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Шахов доказ тому шо вірус фігня, бо у нього не було ускладнень і він лайтово пройшов хворобу. А ще Шахов доказ тому, що депутан будуть лікувати, а простих смертних ні Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8415
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Священник а тим більше монах не може припинити свою діяльність, бо в цьому суть його існування! Священник, а тим більше монах не належить собі, він належить Богу! Монах це людина яке вже померла для світу в момент переходу в монашество і тому смерть тілесна для монаха нічого не змінює в духовному плані. Геращенко це нікчемна істота, він не розуміє що захворіють всі але Бог дозволить перехворіти без ускладнень так само як звичайною простудою!
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але Бог дозволить перехворіти без ускладнень

Тем временем во всей честной Италии на Папу даже гриппа не нашлось!...
Жаль на меня,не вовремя набросили аркан-
Я б засосал стакан и в Ватикан!

Предлягаю всем прослушать песню Владимира Высоцкого Утренняя гимнастика.
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Геращенко просто грязный манипулятор. Он дает людям то что они хотят. В этот раз народ должен был заклеймить мацковский патриархат. Еще здоровья желает. Это пипец.
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Тело есть кокон. Болезнь есть наказание, тяжесть которого определяется проступком. Если чаша переполнится, грешник помре передчасно, тому що яблуню, яка не приносить плоду, зрубають. Сокира лежить біля кожного дерева. Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4313 А ньюсмейкер - базікало. Хто він в біса такий.
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Часто жертвой COVID-19 становятся те

Кто верить СМИ, и не умеет разделить колл. умерших на колл. инфицырованных. А потом думать. Геращенков надо гнать "чистой" метлой и поскорее!
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Цим іменованим COVID-19 - перехворіють практично ВСІ ...- це вже зрозуміло ...- хоч у бункері із пУтлером сиди- хоч із "аНтоніною"... Одно втішае - що понад 70-80 % перехворіе цим "природнім" COVID-19 в легкій формі..., і слава Богу , що не косить ( в основі) МОЛОДЬ......
Все - всім сидіти в "будках".... Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8306
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Этого никто не знает, но скорее всего не переболеют все.
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шо воно меле -на тепер 70 % це ті хто побував за кордоном , 25 - їх родичі-знайомі, 5 -інші...
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Иссушил им телевизор
Даде признаки ума,
И тюрьмой ума лишенных
Будут ихние дома!...

Разум имеет границы- а глупость - не имеет...
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Картина маслом. Вышел из супермаркета, закурил, пальцы в рот. Все. Считай короновали.
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Больше 3-х не собираться!
Как народу водку пить?!
Нам лишь только продержаться-
Пандемию пережить!...
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трохи не так..

після супермаркета більша загроза тоді,коли не помив вдома руки..
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Supermarketax mozno i tak zarazitsia jesli bolnoj ciuxanul mozet i daze 10 metrov vokrug zarozit.Doma nado obezatelno vsio sto kupil poderzat na solnuske 2 casa eto ubjiot virus
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Упаковки можно вымыть с мылом или антисептиком, картонные коробки сразу выкинуть и ешьте на здоровье, зачем ждать?
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уже 2 неделю мою все. Сегодня колбасу оросил спиртовым антисептиком. А что? Все равно на закуску пойдет Часто жертвою COVID-19 стають ті, хто не вірив у його існування і не вважав за потрібне дотримуватися карантину, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4707
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Бацька здався.
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Коронавирус Беларусь, [09.04.20 11:00]
⚡️1486 случаев коронавируса в Беларуси.


за день-два придурки( без масок ) і ВЧАСНО ОГОЛОШЕНОГО карантину обженуть Україну..
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за день-два



Должны давно обогнать , а что-то никак...И в Швеции тоже. Крепки эти беллорусы и шведы.Умом.
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хороший стьоб..

це просто "геніально" ..
при епідемії не оголошувати карантин...
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+420 зараженных за день, в 2 раза больше чем в Украине
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Это называется расплата, за политическую импотентность белорусов. Этого усатого маразматика нужно было еще 10 лет назад гнать из страны.
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Невже прямо зараз 10 здорових українців знають що завтра розіб'ються в ДТП і стануть трупами.
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Тьплоє, мяхкоє. фіглі-міглі. Що сказати то хотів.
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А чому це тлусте гівно не послуговується державною українською мовою?
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не всі в РПЦ розуміють українську...

Особливо ті монахи з погонами,котрих ФСБ недавно "перекинула" для посилення ідеологічної роботи..
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Все рухаєтьс поступово- спочатку Микола з папареднікамі, тепер він...
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непогано Геращенко протролив ФСБ-шну пи.добратію "Іонінського монастиря" )))
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объявление на молитву как призыв ***** в рай, идиоты самоликвидаторы.
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Що незрозумілого..

московська пі*арастична секта не вважає негативом,якщо більше здохне хохлів.....
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На Аллаха надейся, но верблюда привязывай! В любом случае при всех конспирологических теориях, лучше ходить в маске в общественных местах и в перчатках. А что убивает вирус или "новичок 2" не так уж важно. Израиль, например сделал ставку на перчатки и считает, что передача идет именно через руки, как и в случае с "новичком 1" , там ручку помазали и пошло отравление.
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для верующих во все заговоры мировых закулисий, в качестве дополнительной защиты от вируса, кроме самой веры, хорошо подходит носимая вместе с крестиком ладанка, с помещёнными внутрь неё несколькими небольшими источниками ионизирующего излучения, которые, дополнительно к вере, своим убийственным излучением защищают носителя абсолютно от всех видов болезнетворных вирусов, бактерий ,.... и именно в формате 3D. любая зараза будет дохнуть уже на далёких подлётах к счастливому обладателю дивайса. скоро такие освящённые ладанки уже и в церковных лавках. письков на параше уже подобное носит )))
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Жертвою стануть ті хто повірить Антону Геращенко.
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Херащенко морда скоро треснет от пиара.
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Антоша, йди краще оближи задній таріль Авакову, це тобі гарно виходить!
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Эх, всем бы этим попам - да мученическую смерть!
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