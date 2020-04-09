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 Политика Украины
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Все про:Украина (43496) Волкер Курт (544)

 Волкер: Если в Украине продолжится предвзятое правосудие и защита отдельных олигархов, страна не сможет раскрыть свой потенциал

Украина не будет иметь перспектив развития, если нынешняя власть будет продолжать выборочное правосудие и защищать интересы отдельных олигархов.

 Об этом в своей статье пишет влиятельный американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Статья опубликовала на сайте Центра анализа европейской политики (CEPA).

Волкер отмечает, что голосование Верховной Радой Украины закона о невозвращении ПриватБанка бывшим владельцам является моментом истины для президента Владимира Зеленского.

"В то время, когда коронавирус усиливает влияние на страну, Рада должна окончательно одобрить банковское законодательство для высвобождения около 8 млрд долларов США со стороны Международного валютного фонда и в дальнейшем 1,5 млрд долларов США из других источников", - отмечает Волкер.

Американский дипломат напомнил, что в 2019 году экономическое положение Украины было крепким благодаря реформам, которые проходили в течение 2014-2019 годов.

"Украина существенно улучшила финансовое положение, продолжила сложные реформы, укрепила свой имидж в глазах иностранных инвесторов и заложила основу для стремительного роста. Украина впервые со времен независимости в 1991 году начала опережать глобальные рынки", - отмечает Волкер.

Он также отмечает, что 2020-й стал годом тяжелого вызова. И не только из-за коронавируса, но и из-за начала экономического кризиса в Украине, спровоцированного еще до эпидемии.

"Финансовое положение Украины существенно ухудшилось. Замена молодой преданной команды реформаторов новыми лицами - некоторые из которых оказались связанными с антиреформаторскими олигархами - шокировала рынки. Замена Генерального прокурора, заслужившего высокое уважение за борьбу с коррупцией, лишь усилила существующие беспокойства. В результате значительно выросли расходы на заимствования, а над экономикой страны начали собираться темные тучи. И вдруг, когда глобальные рынки начали падение из-за коронавируса, украинская экономика падала еще быстрее", - анализирует Волкер.

Он отмечает, что решающим является видение и курс, который внедряет президент Зеленский. Волкер называет позитивным сигналом голосование за земельный закон и отмечает конструктивную роль проевропейской парламентской оппозиции.

"Особо следует отметить, что партия" Европейская Солидарность "бывшего президента Порошенко поддержала проект власти по земельной реформе и гарантировала его одобрение. Важно объединить все прореформаторские и проевропейские политические силы в стране, а также избегать внутренних междоусобиц и появления политически мотивированных преследований", - отмечает Курт Волкер.

Он также отмечает, что международные финансовые институты - МВФ, Всемирный банк и Европейский Союз - готовы помочь Украине преодолеть кризис. "МВФ увеличил свой пакет помощи с 5 до 8 млрд долларов США, Всемирный банк предлагает 1 млрд долларов США, а Евросоюз - еще 500 млн евро. По меньшей мере 2 млрд долларов США МВФ готов выделить почти безотлагательно, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Без этой финансовой поддержки и "знака качества" реформ от МВФ финансовое положение Украины будет ухудшаться быстрее, чем сейчас", - предостерегает Волкер.

Именно для этого Верховная Рада должна принять банковское законодательство, которое бы сделало невозможным возвращение национализированных банков (в том числе Приватбанка) бывшим владельцам или выплату каких-либо компенсаций этим бывшим владельцам.

"Украинские налогоплательщики уже оплатили однажды, когда при спасении банка после прежних владельцев недосчитались миллиардов долларов США. Ни украинские налогоплательщики, ни международные финансовые организации, которые их поддерживают, не должны больше ничего платить", - убежден Волкер. Он отметил, что
получение финансовой поддержки от МВФ и других источников станет также важным в свете продолжающейся российской агрессии. Чем сильнее будет Украина, тем быстрее наступит день мира, - убежден американский дипломат.

Он отмечает, что принятие земельной реформы и банковского законодательства станет маркером - движется ли Украина по пути евроинтеграции, реформ и верховенства права.

"Украине все еще нужно независимое и квалифицированное судопроизводство, квалифицированные и беспристрастные Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований, антитрастовое законодательство и внедрение механизмов для урегулирования роли олигархов, а также открытие экономических секторов для конкуренции и внешних инвестиций. Открытость Украины миру и укрепление верховенства права могут ускорить экономический рост. А Украина, которая продолжает страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов, никогда не раскроет свой потенциал", - предостерегает Курт Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3187806
 
   
 Топ комментарии
 
ПреЗЕденту очень толсто намекнули.... Волкер: Если в Украине продолжится предвзятое правосудие и защита отдельных олигархов, страна не сможет раскрыть свой потенциал - Цензор.НЕТ 1386
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Волкер - англоговорящий бандеровец и фошизд, жаль что не наш президент((((((((((
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Волкер, 73% с тобой не согласны. Они за дефолт.
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Волкер, 73% с тобой не согласны. Они за дефолт.
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Я порохобот но я тоже за дефолт. Зебилы должны страдать!
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Я тоже порохобот, но почему я должен страдать вместе с зебилами.
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Мальчики, не ссорьтесь!
Дефолт - это когда ВСЕ гривны во ВСЕХ карманах обесценятся одинаково. И никому не обидно!
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Так мы не ссоримся. В моем кармане гривен нет. Единственный актив который я смогу потерять это недвижимость!
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Ну как тебе объяснить. Какая-то часть вины есть и в нас может мы слабо убеждали зебилов или слабо их били! Но без дефолта и страданий зебилы все равно ничего не поймут! Я постарался минимилизировать свои страдания!
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Волкер - англоговорящий бандеровец и фошизд, жаль что не наш президент((((((((((
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Плохие новости. Мы никогда не раскроем свой потенциал...
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Але є і хороші новості. Посилились існуюче занепокоєння.
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Это Монике напрямую уже намекают, тут уже выбор либо штаты либо кацапы.
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Монике не будет либо - либо. С Америкой споры короткие, выкинут как жабу и счета заблокируют у него и Коломойского.)
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Уже американцы тычут носом Зеленского, который не видит, что в стране нет правосудия, а есть цирк и избирательное право. Что его зеленые депутаты постоянно нарушают все права человека и Конституцию. Зеленский нагло и цинично всунулся в кресло президента на обещаниях навести порядок в этом деле и что? Ничего не изменил и намахал своих избирателей как лохов, клоун чертов. Мало того, еще и разрушил экономику и медицину, опустошил бюджет как крыса опустошает мешок с зерном.
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"Хриплая крыса"! Так его назвал Евгений Понасенков ещё в апреле прошлого года. Советую найти это его выступление,"канал здравого смысла" Е. Понасенкова,"выборы хриплой крысы и полная капитуляция Украины" за 16 04 2019. Вы будете поражены страшной точностью его прогнозов насчёт Зеленского если украинцы лишаться ума и выберут его президентом. Всё так и произошло.
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так крах правосуддя стався задо-вго до Зеленського. Он Петьо реформував суди реформував - то ж маємо результат.
Спроба Зеленського змінити законодавство була відбита старою системою.
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Стоп стоп стоп, "Он Петьо реформував суди реформував"?
А какие суды кроме Верховного суда были реформированы.
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Стоп стоп стоп! немає чого дорікати Зеленського за те, що Петьо не зробив.
Всю суди були реформовані! - зарплата у всіх стала від 70 тис грн.
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Волкер: Если в Украине продолжится предвзятое правосудие и защита отдельных олигархов, страна не сможет раскрыть свой потенциал - Цензор.НЕТ 6096написано все верно!народ,кто был подписан на ЦН в ФБ до выборов?я туда зашел пару раз,а там как на наших криворожских пабликах-во всю пороха полоскали!а тут вдруг прозрели?хм... Волкер: Если в Украине продолжится предвзятое правосудие и защита отдельных олигархов, страна не сможет раскрыть свой потенциал - Цензор.НЕТ 6096
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порошенко, ты что ль? тебе, кстати, тоже сидеть давно пора. я бы вас всех в одну камеру посадил - и тебя и зеленского. к вам ещё, чтобы не скучали, подсадил бы коломойского, ахметова, медведчука и прочих деятелей. и устроил бы онлайн-шоу "камера 2".
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За что должен сидеть Порошенко? Какое преступление он совершил?
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Волкер: якщо Україна продовжить потерпати від упередженого правосуддя та захисту окремих олігархів, вона не зможе розкрити свій потенціал - Цензор.НЕТ 6447не ведись!у ботов новая страта-у зебила рейтинг ниже плинтуса,поэтому на него уже не ставят!типа,"все плохие"!возможно новый проект куклы готовят
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Только не с этой импотентной Зе валстью которая только генрирует увеличение корупции

Волкер: Если в Украине продолжится предвзятое правосудие и защита отдельных олигархов, страна не сможет раскрыть свой потенциал - Цензор.НЕТ 4209
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капитан очевидность. и это он ещё очень мягко сказал о том *******, который творится в верхах. действительность куда хуже.
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Ну це ж дипломат. Чоловік мягко, здалеку, доступною для більшості мовою пробує пояснити інфантильному "населению", що вони помилились.
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нда) зебобой собираются сыграть в амерский футбол, если что...
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Волкер, не кумарь... в твоей аналитике нет ничего смешного... она неспособна рассмешить комика, а, стало быть, твои, Волкер, рассуждения останутся при Волкере... это ж надо... экономика...кризис... а мендель утверждает, что вовка-клован - наиталантливейший из всех доселе существовавших правителей... лох Нерон привел в Сенат лошадь, а вовка-клоун привел во власть говорящего юзика, модель и парикмахера-аниматора... потому шо ему 42 и он не лох... так кто более великий?
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Коняку до сенату приводив Калігула, навіть зробив з нього сенатора.
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Упс... а тот спалил Рим. Миль рардон за пробел
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Пока Украина не избавится от Аллигаторхов - жизни стране не будет .
Они украдут , изгадят и извратят всё , до чего смогут дотянуться , и убегут в Испанию , Италию и т.д.
Собственно , Польша и смогла так подняться , что у них задушили этих сволочей . И долг МВФ им простили потому , что они их задавили .
А у нас Кучма подтянул к кормушке бандюков , выдавая их за "элиту" .
А народ , как всегда . перетерпел ...
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Я не вижу другого способа выгнать зеленского с бандой как позволить сделать ему дефолт.
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Если только потом расстрелять - тогда ладно...
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У Украины был один шанс это 1917-1920.. Второй полушанС ( да именно так) был после развала СССР ( не факт что получилось бы конечно, но все таки небольшой все таки был если бы первым президентом страны стал Вячеслав Черновол) Все остальное это больше имитация с секретарем по идеологии КПСС ( который до сих пор меняет мировоззрения согласно обстановке), красного директора - благословившего создание олигархической системы ( и зятя пристроил), пчеловода - бухгалтера ( разговаривающего руками), уголовника рецидивиста ( бегающего по пенькам с проФФессорским дипломом), Олигарха второй волны ( побывавший во всех партиях и при всех правителях), и наконец клоуна- шоумена. Какие нах-н шансы при этом всем. Поэтому мы там где мы есть.
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А клоун , кстати , далеко не худший вариант .
Хотя бы потому , что он первый , кто заработал свои бабки , не используя власть , не пиля бюджет и не наживаясь , банча нефтью и газом .
Если бы он начал жмурить аллигаторхов , конфискуя ими наворованное в казну , его народ поддержал бы .
А вот эти назначения всяких дЕрьмаков и Солох , поддержка Кобелева и нежелание ломать систему , а главное - попытки договариваться с ****** - это , конечно , полный пипец .
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Oleg Khvoshchevsky с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.
13 ч. ·

Ермака сегодня вызвали в посольство США и отИмели за Минск-ЧЕРЕНКОМ от ЛОПАТЫ..
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Америка к демократии пришла через Гражданскую войну,нужно в Украине как то всё порешать ,но только не по сценарию 1917г.,когда всё русское стало еврейским ,россияне только могут сейчас гордиться великой страной ,но им там ничего не принадлежит, Волкер: якщо Україна продовжить потерпати від упередженого правосуддя та захисту окремих олігархів, вона не зможе розкрити свій потенціал - Цензор.НЕТ 8831
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Волкер: якщо Україна продовжить потерпати від упередженого правосуддя та захисту окремих олігархів, вона не зможе розкрити свій потенціал - Цензор.НЕТ 2112Нажаль, держава Україна не стала й досі РЕСПУБЛІКОЮ тобто СПРАВОЮ ГРОМАД (лат.), а є справою олігархів, тобто влади небагатьох..
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Зеублюдку пора высунуть язык из бениной ж@пы иначе ему самому настанет эта самая ж@па.
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Страна населена идиотами,к чему вообще эту статью тут размещать?!У Зеленского больше 40% доверия дегенератов,народ туп и слеп,ладно бы сами в яму падали так меня за собой тянут,суки!
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что бы вы не делали, как бы ни старались, хоть самые красивые попочки рассадите по наблюдательным советам не будет результата пока в УКРАИНЕ не заработает суд КАМБИСА ничего не будет....
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Это задача зебилов и мерветчуков - дискредитировать и обессилить Украину, а потом отшвырнуть ее к *********!
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