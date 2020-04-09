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 В Украине с коронавирусом госпитализированы 848 человек, из них 40 детей. 38 человек находятся на аппаратах ИВЛ, - ЦОЗ

В Украине с коронавирусом госпитализировано 848 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 38 больных COVID-19.

Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Всего госпитализированы 848 человек, из них 40 детей. На аппаратах искусственной вентиляции сейчас находится 38 больных, на амбулаторном лечении находится 941 человек. Умерли в результате осложнения от COVID-19 57 человек, из них 31 женщина и 26 мужчин", - сказал Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 224 новых случаев COVID-19, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3187803
 
 
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Молитва добрая и причастие - выпить крови и съесть кусок "плоти" = никакой вирус не страшен.
А если и страшен = "маловерили" и "проверкаверы"
завидую попам - в любой ситуации они как змеи - выкрутятся, даже юбку не подмочив.
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Надо дать вирусу люлей ,чтобы забыл падло дорого в Украину ...
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