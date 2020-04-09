 Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Осложнение погодных условий началось еще в зимний период при отсутствии снегового покрова и малого количества осадков. Ситуация еще больше усложнилась на протяжении марта и апреля, потому что дефицит осадков составляет 50% и более. Как следствие мы имеем, что подстилающая поверхность пересушена, эффективных дождей давно не было и это как раз является одной из причин возникновения такого большого количества пожаров", - сказал Кульбида в среду на брифинге в ГСЧС Украины.
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