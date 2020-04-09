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Все про:Кульбида (43) пожар (3979)

 Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида

Недостаток снежного покрова в зимний период и дефицит осадков в марте-апреле стали одной из причин большого количества пожаров по всей Украине.

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Осложнение погодных условий началось еще в зимний период при отсутствии снегового покрова и малого количества осадков. Ситуация еще больше усложнилась на протяжении марта и апреля, потому что дефицит осадков составляет 50% и более. Как следствие мы имеем, что подстилающая поверхность пересушена, эффективных дождей давно не было и это как раз является одной из причин возникновения такого большого количества пожаров", - сказал Кульбида в среду на брифинге в ГСЧС Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187802
 
 
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Дефицит мозга у подавляющего большинства населения - вот основная причина!
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а вот в БелАрусии - призыв "Бацьки" окуриваться "дымлм" восприняли в прямом...- деревню "окурили- 21 Хата пошла в "ладан" ... Жесть ...

В белорусской деревне Нарчи 70-летний дед придумал сжечь сухую траву возле своего дома.

Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида - Цензор.НЕТ 4762



Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида - Цензор.НЕТ 9006



Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида - Цензор.НЕТ 8858

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Пожары горят и коронавирус не тестируют по одной причине. Вони це зробили разом!
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Дефицит мозга у подавляющего большинства населения - вот основная причина!
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Ви праві. Пожеж без сірників, чи запальничок не буває. А звірі цим всім користуватися ще не навчилися.
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І кабельний колектор на Хрещатику без дощу пересох.
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а вот в БелАрусии - призыв "Бацьки" окуриваться "дымлм" восприняли в прямом...- деревню "окурили- 21 Хата пошла в "ладан" ... Жесть ...

В белорусской деревне Нарчи 70-летний дед придумал сжечь сухую траву возле своего дома.

Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида - Цензор.НЕТ 4762



Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида - Цензор.НЕТ 9006



Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида - Цензор.НЕТ 8858

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Їх міоже,бути безліч... Який сенс в ляпі Бесснежная зима и дефицит осадков весной - одна из причин массовых пожаров по стране, - Кульбида - Цензор.НЕТ 5691
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Пожары горят и коронавирус не тестируют по одной причине. Вони це зробили разом!
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********** некоторых особей. вот настоящая причина пожаров.
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При чому тут "Василь Куйбіда", якщо мовить "КУЛЬБІДА"
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Біда і є біда, а він її кує щоб була міцнішою. Безсніжна зима і дефіцит опадів навесні - одна з причин масових пожеж у країні, - Кульбіда - Цензор.НЕТ 3999
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причина пожаров - наличие дебилов среди населения и во власти
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Подстилающая поверхность сама себя поджигает? Безсніжна зима і дефіцит опадів навесні - одна з причин масових пожеж у країні, - Кульбіда - Цензор.НЕТ 9147
Или народ празднует нашествие коронавируса пьянками и шашлыками, в результате чего ...
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Беда не приходит одна.. Пришла война, за ней пандемия, за ней экономический кризис, а тут еще угроза неурожайного года.
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Зато окупантам в крым хотят воду подавать. Хотя Украине самой вода уже нужна позарез. Еще в 2014 нужно было канал распределить так по херонской области чтобы до крыма уже ничего не доходило
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Ничего ,где наша не пропадала - прорвёмся и БУДЕМ ЖИТЬ ...
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Кульбида выдумывает какие-то теории... отсутствие влаги...бесснежная зима... а у меня есть точный ответ: соседка баба-зина, ****, и сосед дед-степан... они как сговорились. Это шо, пиромания - верный спутник климакса и импотенции??? Или пожизненный дефицит серого вещества? Говоришь Степану, мол, шо ш ты мудило делаешь? А он в ответ: "Та я ж той, я ж з гробльоми, я ж той, дивлюся, шоп той, бо воно ото ток кроще ото о"... из года в год, как колорадский жук на баклажаны, так и дед-степан весной на сухую траву.
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хлопчаки із сіл, або і дорослі бавляться з сірниками - ото воно і горить.
Давно пора ввести штрафи на спалювання листя та бадилля...так тисяч десять грн та щоби поліція пару паліїв заштрафувала.
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Вообще , как мне кажется , этот вирус - лишь начало в бесконечной череде невзгод и бедствий , поджидающих нас в этом году ...
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А почалося все у 2019 році після виборів зевлади.
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Тепер до короновірусу можна додати засуху та відсутність нормального врожаю.
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А новиє ліца зерно везуть за кордон аж гай гуде.
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