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 Экономика, Общество
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Все про:индексация (43) Пенсионный фонд (367) пенсия (1903)

 Индексация пенсий будет проведена 1 мая, - Пенсионный фонд

Пенсии будут проиндексированы в мае 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

"1 апреля 2020 г. Кабинетом Министров Украины принято постановление № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году", которая регулирует вопросы проведения индексации пенсий в 2020 году.

Постановлением определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это - 1 мая. Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии меньше 100 гривен, будет установлена ​​доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

"Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена ​​домой почтальонами АО "Укрпочта"", - сообщили в ПФ.

Индексация пенсий будет проведена 1 мая, - Пенсионный фонд 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187799
 
 
 Топ комментарии
 
Нищим добавят по 100 гривень а тем кто получает по 7-15 тыщ добавят по 5000грн. Как всегда
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когда придет 1 мая откладут на 1 июня как обычно
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Пенсии перерахують, не всем , не сразу. и не факт , что вам.
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Нібито тим, хто отримав два роки тому пенсію не перерахують, хоча в законі такого нема.
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когда придет 1 мая откладут на 1 июня как обычно
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Не все пенсионеры доживут до такого счастья,хоть бы не смешили обещаньями.
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Пенсии перерахують, не всем , не сразу. и не факт , что вам.
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А чи буде у мудрого наріда місце в гаманці, куди можно буде покласти оті 19гривень 53 копійки?
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боюсь, с мая у правительства будут другие заботы
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Нищим добавят по 100 гривень а тем кто получает по 7-15 тыщ добавят по 5000грн. Как всегда
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Ну вроде по разговорам старикам кому 80+ все таки стали носить дополнительно по 500 гр. А вот обещанной тысячи пока нет( тем у кого менее 5000 пенсия), говорят что нет решения Рады и если все будет ок. то перечислят после 15 в течении недели дополнительно. Но старики заволновались уже.. где "тыща" что нам обещали. Если что анонсируешь, то оно должно быть готово к выполнению ( а не так), а то будет как в той поговорке "ложки нашлись, а осадочек остался".. Можно и благое дело превратить в негатив, на психологическом уровне. Про индексаци., повышение субсидий.. ну когда это будет ,, у кого то пенсии аж в конце мая, поэтому еще "роса очи выест", пока они их получат.
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Деяким дійсно вже дають додатково 500 грн.
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Нехай ще згадають про Юлькину та Вітькину тисячу.
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Ну вроде по разговорам старикам кому 80+ все таки стали носить дополнительно по 500 гр.

Моему родственнику 82 года, а 500 гр не дошли- наверно Ермак или Барыга на благие дела потратили...
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1 февраля: индексация будет в марте
1 марта: индексация будет в апреле
1 апреля: индексация будет в мае
1 мая: индексация будет в ... ?

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Кто подучает 2 тыс доплатят может 100 грн.а кто 20 тыс.то 5 тыс.
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ндексация пенсий будет проведена 1 мая, - Пенсионный фонд"- тільки не вказали з якого року..
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Это если печенеги не нападут . Или половцы .
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Тут главное , чтобы потомки гиперборейцев из оврага не вылезли , где лежит та самая конская за.упа и вокруг ни грамма соли ...
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Про цих не знаю, а от потомків половців та печенегів в України вистачає!
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Супермаркеты цены вдвое увеличили уже, а повышение попизжее, если кто доживет.
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Не до пенсионеров тут - страна в опасности !
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Перерасчет будет зависеть от роста средней ЗП, а средняя ЗП из-за карантина и *********** Зекоманды резко упадет. Так что нечего расчитывать на какое либо существенное повышение.
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Постановление КМУ...Шо,опять? Эти постановления уже начинают напрягать.Всё в ручном режиме,а не по Закону.
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А в травні напишуть, що індексація пенсій буде в червні. Все декларують свої бажання. А реального покращення немає. Але нарід вірить, він же сказав.
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