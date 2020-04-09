 Индексация пенсий будет проведена 1 мая, - Пенсионный фонд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

"1 апреля 2020 г. Кабинетом Министров Украины принято постановление № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году", которая регулирует вопросы проведения индексации пенсий в 2020 году.

Постановлением определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это - 1 мая. Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии меньше 100 гривен, будет установлена ​​доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

"Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена ​​домой почтальонами АО "Укрпочта"", - сообщили в ПФ.