 Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.
По его словам, ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан.
"Ни одна страна в мире не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан государства, поэтому такая опция на данный момент не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным", - подчеркнул он.
Кроме того, Кузин отметил, что технически, это почти невозможно сделать.
Дэвид Айк - вся правда про коронавирус!
https://youtu.be/mBTOwICGulo
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Минздрав должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Поэтому только для Слуг Народа, правительства, Блазня и других топ.начальников... - им можно и в качестве профилактики..., делать через день...
Мудрый и простой нарид идет весело нах...
Да тестов делают много, но не на каждом углу и не когда твоей душеньке угодно.
Кому эти цифры нужны?
Тут ведь, как и с уставанием от войны - осознание войны/эпидемии у простого нарида будет только тогда, когда из подъездов будут тела в мешках выносить. А все эти цифры, статистика - одно расстройство. Это так олигархи простой нарид обманюють.
Вона олигархические Форбсы и Блумберги все время публиковали про Пороха, что его состояние уменьшается. Простой нарид же знал, что увиличивается. Сам же все видел.
Система здравоохранения Корейской республики смогла оперативно среагировать на пандемию COVID-19 еще и благодаря предыдущей «подготовке» - борьбе с другим типом коронавируса MERS (ближневосточный респираторный синдром) в мае-июне 2015 года. На этот раз сделали ставку на оперативность и точность тестирования, соблюдение медперсоналом правил защиты, а населением - самоизоляции в случае инфицирования или подозрения на вирус.
Корейские ученые разработали собственные тест-системы и сделали проверки массовыми. А еще задействовали мобильные лаборатории, которые позволили проводить тестирование кое-где - даже на заправках: при этом водителям не надо выходить из машины. Благодаря такому доступному тестированию и своевременному выявлению вируса удается предотвратить многие летальным случаям. Всего на более чем 10 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее приходится только 186 смертей.
А тестування потрібно не масове, а локально-масове, у ймовірних місцях знаходження зарази.
Грусть - печаль!
Водители маршруток ездят в масках (чёрных от пыли) и берут деньги голыми руками. Кассирша в магазине сидит вообще без маски (дышать трудно) и, опять таки, без перчаток.
Тестируйте хотя бы тех, кто постоянно работает с людьми!
Мед. работников вообще надо каждый день проверять...
Вот именно этих людей в первую очередь надо тестировать ,при их обращении
к семейному врачу в обязательном порядке ,а не на усмотрение семейного врача.
И само-собой изоляция и тестирование всех без исключения прибывших из-за
рубежа в марте-апреле и не прошедших тестирование.
Это отнюдь не массовое тестирование , массовое желательно,но вряд ли у нас
получится.
ведь именно они "лечат" по телефону и принимают жизненно важные для
потенциально зараженного решения о госитализации.
Тут или массовое тестирование или некомпетентные заключения семейных врачей.
Спрошу Вас по-другому ,как обойти семейного врача ,чтобы тестироваться
ДО появления клинических симптомов ???
Что сказать то хотел, косноязыкий!
Коронавірус людини HKU1 - походить від заражених мишей. У людей інфекція призводить до захворювання верхніх дихальних шляхів, але може перейти до пневмонії. Вперше було виявлено у січні 2005 року у двох пацієнтів у Гонконзі. Наступні дослідження показали, що він має глобальне поширення.
Тут любят ссылаться "а вот Германия тестирует" - во-1-х, в Германии люди тратят на медицину на порядок больше денег, во-2-х в Германии тестируют ТОЛЬКО по направлению врача, если врач видит симптомы и/или человек имел контакт с больным.
Без направления врача, немцы могут потестироваться только за деньги, около 200 Евро плати со своего кармана и тебя потестят.
1 ч. ·
Друзья, к огромному сожалению, коронавирус пришёл буквально в каждое государство на нашей Планете.
И Чехия не Исключение.
А теперь я хочу рассказать вам, какие меры приняло Чешское правительство, для борьбы с эпидемией и её Последствиями:
- Проезд в период карантина полностью БЕСПЛАТНЫЙ, независимо от того, городской это транспорт или Междугородний.
Транспорт ходит чётко по Графику.
- Всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон это примерно 26 000 Гривен.
- Чехам дают отсрочку на 6 месяцев на все кредиты и Ипотеки.
- Магазины переполнены продуктами, на всё скидки 30-50%, очередей НЕТ.
- Бензин в период карантина подешевел на 40%.
- Те кто не ходит на работу и находится на карантине, получают 80% от Зарплаты.
Как по мне, то Чехия просто отлично справляется с последстиями Пандемии.
И я искренне надеюсь, что Украина справится НЕ ХУЖЕ.
Значит Южная корея смогла, Швейцария, Германия, итд, смогли.
А они говорят "не является целесообразным, технически его почти невозможно провести"
Это признание собственной недееспособности? Не?
Як такий дебілізм міг в голову комусь завітати ?
А, це ж команда клоунів, у них ще не те в голові