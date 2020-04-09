 Массовое тестирование граждан на COVID-19 не является целесообразным, технически его почти невозможно провести, - ЦОЗ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

По его словам, ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан.

"Ни одна страна в мире не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан государства, поэтому такая опция на данный момент не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным", - подчеркнул он.

Кроме того, Кузин отметил, что технически, это почти невозможно сделать.

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