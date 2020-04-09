 Три участка продолжают тлеть в зоне ЧАЭС: радиационная обстановка по Киеву и области стабильная

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС утром 8 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о трех пожарах в зоне отчуждения:

вблизи села Чистогаливка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га;

на территории Денисовецкого лесничества в пойме реки Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными ячейками;

на территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет..

Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлекли 310 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 225 человек личного состава и 56 единиц техники.

Накануне, 8 апреля, авиация спасателей совершила 61 сброс (248 тонн воды), из них самолетами АН-32П - 21 сброс (168 тонн воды) и вертолетами МИ-8 - 40 сбросов (80 тонн воды).

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Сообщается, что радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.