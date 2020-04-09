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 Общество, За рубежом
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 "Спазмы, мигрень и частичная потеря зрения": в Швеции отказались применять противомалярийный препарат хлорохин

В Швеции отказались применять противомалярийный препарат хлорохин из-за его побочных действий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает Daily Mail.

Решение было принято после того, как несколько пациентов пожаловались на спазмы, частичную потерю зрения и мигрени. Отмечается, что у некоторых людей прием таблеток хлорохина может вызвать проблемы с сердцебиением и даже сердечный приступ.

Врачи в Европе, США и Китае получили лицензию на испытание препарата на тяжело больных пациентах, однако Великобритания призвала не использовать хлорохин до завершения клинических испытаний. Британсксий профессор Энтони Гордон, заведующий кафедрой анестезии и интенсивной терапии в Имперском колледже Лондона заявил, что до сих пор нет убедительных доказательств того, что препарат может помочь в лечении коронавируса.

Впервые решение применять противомалярийный препарат в борьбе с COVID-19 было принято после проведенных исследований в Китае.

Ранее в марте некоммерческая организация здравоохранения Banner Health назвала лекарственный препарат хлорохин смертельно опасным для лечения коронавируса нового типа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утвержденный в Украине протокол лечения COVID-19 опасен, все лекарства в нем - экспериментальные, - Супрун

"Мы понимаем, что люди пытаются найти новые пути, чтобы предотвратить или вылечить инфекцию, однако самолечение не решит эту задачу", — отметил директор медпункта в американском городе Финикс, штат Аризона, Дэниел Брукс.

Предостережение было опубликовано после того, как супруги в возрасте 60 лет приняли содержащее хлорохин средство. В течение получаса после приема пару госпитализировали в ближайшую больницу. Мужчину реанимировать не удалось. Его жена находится в критическом состоянии под наблюдением врачей. По ее словам, она услышала о пользе хлорохина, когда смотрела по телевизору пресс-конференцию с президентом США Дональдом Трампом. Тогда она вспомнила, что средство, которым она чистит аквариум, содержит хлорохин.

Отметим, 2 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине утвержден единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом. По его словам, стандарт лечения был установлен на основании опыта стран, которые столкнулись с коронавирусом раньше Украины и уже имеют наработки в борьбе с COVID-19.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 1,5 млн человек, 88,5 тыс. умерли, еще 329,9 тыс. вылечились. На первом месте по числу зараженных остаются США (более 429 тысяч человек), более 14 тысяч погибло, еще 23,5 тысячи человек излечились.

Источник: https://censor.net.ua/n3187794
 
 
 Топ комментарии
 
о как! а наши им затарятся и дотравят таки болезных !!!!
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Наши уже закупили ? Скормят нам и не почешутся.
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Чим насправді займається зе з кабміном й міномздоров'я "Спазмы, мигрень и частичная потеря зрения": в Швеции отказались применять противомалярийный препарат хлорохин - Цензор.НЕТ 1353
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Наши уже закупили ? Скормят нам и не почешутся.
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Сегодня, если будет подписан соответствующий приказ, во все области Украины будет отправлен "Плаквенил" для лечения коронавирусной болезни COVID-19.

https://news.liga.net/politics/news/ukraina-poluchila-3000-upakovok-preparata-kotorym-budut-lechit-pri-koronaviruse

"Плаквенил" это хлорохин.
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Нет, это разные препараты. Но "Плаквелин" не лучше, это как химиотерапия. Врачи с осторожностью говорят, что после приема курса препарата о потомстве лучше не думать в ближайшие 4 года для женщин и до 10 лет для мужчин.
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Власти ЕС и часть медиков подчеркивают: возможная эффективность "Плаквенила" (действующее вещество - гидроксихлорохин) при COVID-19 не доказана масштабными клиническими испытаниями. Некоторые побочные эффекты очень опасные, и самолечением заниматься строжайше запрещено. В США при попытке самолечения плаквенилом умер мужчина, его жена в критическом состоянии. Не пытайтесь принимать препарат самостоятельно!
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о как! а наши им затарятся и дотравят таки болезных !!!!
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Ты уверен в этом? Можно начинать это обсуждать?
И не мало-ли поставил восклицательных знаков?
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Михаил Радуцкий, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, в недавнем интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал, что государство уже ищет гидроксихлорохин по всему миру. "Страны запретили его экспорт, считают его стратегическим", - отметил нардеп. Действительно, Польша ещё 11 марта внесла противомалярийные препараты в список запрещённых к вывозу из страны. Спустя время, аналогичные меры приняли в Индии, Венгрии и Великобритании. Тем не менее, Радуцкий уверяет, что сейчас переговоры о закупке гидроксихлорохина ведутся с правительством Индии и не только.
Пока Украина ищет гидроксихлорохин за границей, ведущие отечественные фармпредприятия готовы подключиться. На официальном сайте "Дарницы" появилась новость, что компания может наладить производство гидроксихлорохина/хлорохина. "Это возможно при условии срочного государственного заказа на эти препараты и активного вовлечения в процесс государственных регулирующих органов", - говорится в сообщении. В компании сейчас рассматривают возможность приобретения активного фармацевтического ингредиента и обещают наладить производство в короткие сроки. Но для этого Минздрав должен взять на себя решение существующих проблемных вопросов. Например, для того, чтобы производить данный лекарственный препарат из сырья другого поставщика, фармкомпания должна пройти определённый регуляторный процесс, который длится минимум 6 месяцев, но в условиях пандемии необходимо отказаться от всех рутинных действий и как можно быстрее насытить рынок (!!??)
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Как же так. Трамп имеет кучу акций компаний, которые его производят. Такую рекламу сделал, а какая то маленькая но гордая птичка выступила против бегемота.
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Чим насправді займається зе з кабміном й міномздоров'я
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потребує всебічного розгляду з неменш всебічними наслідками
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Снова набор слов...
Все ясно.
Вопросов больше нет.
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Скажу,більше, Ви,й на беззмістовність, - Нездатні!!! Тому,що Бовдур!!!, Це,ствердження "Спазмы, мигрень и частичная потеря зрения": в Швеции отказались применять противомалярийный препарат хлорохин - Цензор.НЕТ 866 "Спазмы, мигрень и частичная потеря зрения": в Швеции отказались применять противомалярийный препарат хлорохин - Цензор.НЕТ 866Тупеньке,перевір штанці...
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Рито́рика (др.-греч. ῥητωρική - «ораторское искусство»
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Ты не то нашел.
Ритори́ческий вопро́с - представляющая собой вопрос-утверждение, который не требует ответа.
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Довбню, не знущайся над повітрям.... Крім пердежу,нічого невиходить...
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Как пишет The Guardian, чиновник китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь сказал, что препарат под названием favipiravir, разработанный компанией из структуры Fujifilm, показал положительные результаты во время клинических испытаний в Ухане и Шэньчжэне при участии 340 пациентов. Читайте также УНИАН узнал, каким коктейлем "тяжелых" медикаментов лечат больных коронавирусом в Италии "Он имеет высокий уровень безопасности и, очевидно, эффективный при лечении", - сказал Чжан. У пациентов в Шэньчжэне, которые получили японский препарат, через четыре дня не обнаружили коронавирус. В это время, анализы пациентов, которые не употребляли это лекарство, становились отрицательными только через 11 дней. Вдобавок, рентгеновские снимки подтвердили положительные изменения в состоянии легких 91% людей, которые принимали fapiravir. Компания Fujifilm Toyama Chemical, которая разработала препарат в 2014 году, отказалась давать комментарии относительно китайского заявления. Врачи в Японии используют это лекарство в клинических исследованиях, применяя его в случаях пациентов с мягкими симптомами, надеясь, что это не позволит вирусу размножаться в теле зараженных.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/worldnews/10921019-the-guardian-v-kitae-zametili-chto-yaponskoe-lekarstvo-ot-grippa-effektivno-ubivaet-koronavirus.html
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Учитывая их взаимную любовь друг к другу...
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А что можете сказать по поводу японского препарата под названием ************?.. "Спазми, мігрень і часткова втрата зору": у Швеції відмовилися застосовувати протималярійний препарат хлорохін - Цензор.НЕТ 8625
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Нічого не можу говорити, бо не чув про нього🤐
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препараты от малярии супертоксичны!!! Почитайте побочки у любого из этих препаратов, их на 3 страницы. Среди них такие милые побочки, как "кома" и "смерть".
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А Супрун сразу сказала - нельзя применять данные препараты от коронавируса без достаточных результатов исследований. А нынешним зебильным полудуркам на все пофиг - любой крысиный яд закупят, если кто-то где-то ляпнет, что может быть теоретически он мог бы помочь да еще и бюджет попилить на этом можно
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щас моз массово выбьет финансирование, на бумаге закупит в шведах ставший не нужный им хлорин, но сами будут фасовать "белизну" и продавать её под его видом )). опять есть шанс многим поднятся.
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Стаття брехлива.
В Британії хлорохін профілактично приймають медпрацівники, які контактують з хворими.
Швеція, як і інші країни, активно використовує хлорохін в лікуванні COVID-19. Дія цього препарату вивчена на великій кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Китаї та Південній Кореї. В зв'язку з великим попитом, в Швеції збільшено його виробництво та постачання, а також врегульовано призначення.
Про це пишуть всі шведські ЗМІ, які я тільки що переглянув.
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Лечись им, никто не возражает, мы только рады будем.
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