 "Спазмы, мигрень и частичная потеря зрения": в Швеции отказались применять противомалярийный препарат хлорохин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает Daily Mail.

Решение было принято после того, как несколько пациентов пожаловались на спазмы, частичную потерю зрения и мигрени. Отмечается, что у некоторых людей прием таблеток хлорохина может вызвать проблемы с сердцебиением и даже сердечный приступ.

Врачи в Европе, США и Китае получили лицензию на испытание препарата на тяжело больных пациентах, однако Великобритания призвала не использовать хлорохин до завершения клинических испытаний. Британсксий профессор Энтони Гордон, заведующий кафедрой анестезии и интенсивной терапии в Имперском колледже Лондона заявил, что до сих пор нет убедительных доказательств того, что препарат может помочь в лечении коронавируса.

Впервые решение применять противомалярийный препарат в борьбе с COVID-19 было принято после проведенных исследований в Китае.

Ранее в марте некоммерческая организация здравоохранения Banner Health назвала лекарственный препарат хлорохин смертельно опасным для лечения коронавируса нового типа.

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"Мы понимаем, что люди пытаются найти новые пути, чтобы предотвратить или вылечить инфекцию, однако самолечение не решит эту задачу", — отметил директор медпункта в американском городе Финикс, штат Аризона, Дэниел Брукс.

Предостережение было опубликовано после того, как супруги в возрасте 60 лет приняли содержащее хлорохин средство. В течение получаса после приема пару госпитализировали в ближайшую больницу. Мужчину реанимировать не удалось. Его жена находится в критическом состоянии под наблюдением врачей. По ее словам, она услышала о пользе хлорохина, когда смотрела по телевизору пресс-конференцию с президентом США Дональдом Трампом. Тогда она вспомнила, что средство, которым она чистит аквариум, содержит хлорохин.

Отметим, 2 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине утвержден единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом. По его словам, стандарт лечения был установлен на основании опыта стран, которые столкнулись с коронавирусом раньше Украины и уже имеют наработки в борьбе с COVID-19.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 1,5 млн человек, 88,5 тыс. умерли, еще 329,9 тыс. вылечились. На первом месте по числу зараженных остаются США (более 429 тысяч человек), более 14 тысяч погибло, еще 23,5 тысячи человек излечились.