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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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Все про:карантин (2632) Пасха (109) Тимошенко_Кирилл (36) Офис Президента (316) COVID-19 (3420) коронавирус (2114)

 Карантин в Украине могут ослабить 24 апреля, - замглавы ОП Тимошенко

В Офисе Президента беспокоятся из-за проведения Пасхальных богослужений, потому что это массовое скопление людей возле церквей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" рассказал замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в ОП сейчас "смотрят на ближайшие две недели".

"Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то послабление этой истории", - подчеркнул Тимошенко.

"Но Пасха и массовое скопление людей возле церквей - мы очень боимся этого", - добавил он.

Напомним, ранее Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третью смерть от коронавируса зафиксировали на Львовщине, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3187792
 
 
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во шли во вкус "слуги "если захотим ослабим гайки а так можем прикурутить еще сильней
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Пасха це головне свято християн! Вдома хай сидять перелякані нехристі, які всього бояться і не мають віри! Коронавіруса по Україні менше ніж грипу в десятки разів, а влада перелякана на всю голову і приймає абсолютно неадекватні заходи які нічого не дають! Що дав карантин? Нічого, тільки збитки на мільярди доларів! Карантин потрібно відмінити до Пасхи, бо це дешеве говношоу вже всіх задовбало!
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во шли во вкус "слуги "если захотим ослабим гайки а так можем прикурутить еще сильней
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [09.04.20 08:45]
Цена опоздания: к годовщине борьбы с чумой.
249 лет назад, 8 апреля 1771 года, Екатерина II повелела срочно спасать Москву от эпидемии чумы. Но было уже поздно.
Зараза к тому времени уже бушевала в Европе с 1770 года, оттуда и пришла в Россию. А конкретно - грешат на русско-турецкую войну в Северном Причерноморье, где она прицепилась к рузьке солдатам. И понеслось.
Власти опасность недооценили и спохватились только по весне, когда эпидемия уже господствовала в Москве. Итогом были по тысяче смертей в день (!) и Чумной бунт в сентябре-октябре 1771 года. Порядок в городе наводили присланные из Петербурга гвардейские полки графа Орлова. Он же после подавления смуты учредил в городе чрезвычайную комиссию, которая в конце концов с чумой и справилась.
...Мы видим, что есть исторический опыт, который учит простому: лучше перебдеть, чем давить эпидемию гвардейскими полками.
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Нам врут . Карантин продлится до середины мая и будет ужесточен.
https://www.youtube.com/watch?v=ru5ANrKPi6A
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полюбому все откроете, вам бабло надо получать, поэтому не вводите чп чтобы не тратится
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Чем он вам так мешает, тот карантин? Бедностью? Эту проблемы вирус не волнуют совершенно. Прогнозирую после отмены карантина сопли и вопли здесь же, но уже в стиле "на кого ж ты нас покинул?!" Поскольку жахнет не по детски. Лопайте макароны и радуйтесь, что хоть кто-то этот карантин соблюдает, замедляя темпы вымирания. Поскольку с нашей медициной именно оно - вымирание.
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После Пасхи две недели, после майских праздников две недели (по любому быдло повылазит своё брюхо пивом заливать) и да, после каждого прибытия нескольких тысяч людей "на Батьківщину" тоже следует карантин на две недели объявлять. Этот "праздник" не закончится никогда.
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Возможно и "ослаБлять" .
Это если половцы с печенегами не нападут . А то и хазары с древлянами .
Или потомки гиперборейцев - тогда и вообще писец !
Так что , времени на раскачку нет !
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Не дергайтесь раньше времени. Есть выражение "Делай что должно и будь что будет". А то народ у нас простой, сейчас ругает за карантин, а потом в три раза больше будет ругать за его отмену. Реально смотрите на вещи. Пасха это 18-20 апреля, Красная горка это 25-26 апреля,1-3 мая ( по традиции первомай), 9-11 скрепы а после этого две недели для проявления заражения 22-26 мая. И вот тогда картина будет более ясной. Если вспышки не произойдет и появится положительная динамика то с 1-12 июня и можно начинать постепенное ослабление ( держа руку на пульсе) С соблюдением ряда карантинных мер как минимум до конца июля ( с запретом курсирования людского потока вне мест их проживания в пределах областей до конца августа). Границы должны быть полностью перекрыты, как и линии с Крымом и особенно с ОРДЛО, до сентября. А дальше по обстоятельствам. Иначе действующий сейчас карантин окажется просто отмазкой. ( кстати в планах большинства стран тоже рассматривается существование карантина до до конца июня - середины , конца июля.)
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если вам заняться нечем, сидите дома хоть до августа, а стране надо работать.. у страны нашей нет прочности столько прохлаждаться
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Ну если страна ляжет на матрасы ( подстилки) по дворцам спорта, театрам , палаточным госпиталям, стадионам. Я думаю от этого легче не станет. Жесткий карантин нужен минимум до 15 мая-12 июня. А потом можно пробовать ( согласен экономика и люди больше 3 х месяцев не выдержат, но этот срок нужно будет всем нам потерпеть). А движение между областями закрыть и границы тоже. ( до сентября) А то у нас начнется "пир во время чумы" не так на работу ( о которой тут все страдают), как на туризм рванут. толпиться. У нас же как "война войной а шашлыки по расписанию" ( пример 6 лет войны тому подтверждение)
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Кто будет кормить людей у которых кончатся деньги через неделю? Шанс умереть от голода 100%, от коронавируса 1.5% и то если заразишься. Выбор очевиден.
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3****, у людей деньги на еду закончатся через неделю. Шанс умереть от коронавируса 1.5% в случае если вообще заразишься, шанс умереть без еды 100% уже на 4й день.
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Если просидим 2 недели ------ Видать высока вероятность что у многих сидельцев жопа пустит корни и они прирастут к сидёлке наглухо. Что потом вы будете делать - рубить под корень, так можно же и фаберже снести. Во будет весело. Вообще этот карантин, так называемый, принес больше вреда людям чем пользы. Небыли на солнце -Витамин Д, 2тысчи шагов ежедневно прощайте горбатые ноги, а сколько собственного бзда вдохнули сидя в своих кельях? Как говаривала моя Бабушка (умерла на 101году жизни) "живые будут завидовать мёртвым", пророчество сбывается.
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живой Нестор ,грея жопу на диване за компом,точно в тепле и не голодний -завидует етим :

Якщо просидимо на карантині ще 2 тижні, то, можливо, до 24 квітня обмеження послаблять, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7190

шо-то не верю.. Якщо просидимо на карантині ще 2 тижні, то, можливо, до 24 квітня обмеження послаблять, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9008
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Миллионы масок, купленных Финляндией в Китае, оказались непригодными для врачей

Финны не единственные, кому пришлось столкнуться с проблемами при заказе товара в Китае. По информации Le Parisien, Испания, Нидерланды, Турция и Австралия были вынуждены вернуть продавцам купленные у них маски.
Правительство Финляндии заказало в Китае два миллиона хирургических масок для медперсонала больниц. Два дня назад министр здравоохранения Аннели Маттила Пиркко опубликовала в своем "твиттере" фотографию разгрузки самолета. Она отметила, что маски будут переданы в больницы после того, как их проверят специалисты на соответствие стандартам.
Le Parisien пишет, что специалисты финского минздрава, распаковав груз, обнаружили, что присланные маски не годятся для использования в больницах, так как они не защищают от коронавируса.
Пресс-секретарь минздрава сообщила журналистам, что ее коллеги немного разочарованы. Тем не менее китайские маски можно использовать, например, при уходе за больными или при посещении больных родственников.
По информации Le Parisien, это не первый случай, когда из Китая в Европу присылают не тот груз. По данным издания, Испания, Нидерланды, Турция и Австралия были вынуждены вернуть китайским производителям их товар.
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зеленского и его шоблу следует гнать к °°°°°°
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У них права рука не відає, що робить ліва! Шмигаль каже, що карантин продовжать, Тимошенко - що послаблять, Аваков хоче до середини травня карантин, Наталуха хоче закрити всіх повністю на місяць...
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Что за маразм в смягчении карантина?!
В 20х числах апреля я ожидаю пик волны коронавируса. И дай Бог, чтобы не было у нас, как в Италии!
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Льют в уши хомяков надежду, на самом деле уже через неделю можем увидеть ужесточение карантина. Очевидно же что динамика количества заболевших продолжает ускорятся.
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А на 9 Мая які будуть рекомендації? Усі на парад та дзвінок Зеленського Путлеру?
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скорее всего, для определения точной даты окончания карантина власти используют генератор случайных чисел.
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