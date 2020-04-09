 "Каким бы тернистым ни был путь, истина будет установлена", - заявление Бельгии, Эстонии, Франции, Германии и Польши по делу МН17

Об этом сообщило 8 апреля в Фейсбуке Представительство Украины в ООН, передает Цензор.НЕТ.

"В то время как уголовное расследование JIT (Совместной следственной группы) продолжается, мы призываем все государства, в частности Российскую Федерацию, выполнить свои обязательства по Резолюции 2166 ООН и полностью сотрудничать с международным расследованием", – говорится в заявлении.

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В документе указывается, что как государство-участник Совместной следственной группы Украина призывает Россию выполнить соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и "в полной мере сотрудничать с продолжающимся уголовным расследованием".

Пять стран указали, что приветствуют начало процесса по делу MH17 нидерландским судом и выражают "полную уверенность в его независимости, беспристрастности и профессионализме".

"Каким бы тернистым ни был путь, истина трагедии будет установлена, а исполнитель и заказчики будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении Представительства Украины при ООН.





Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.