 Третью смерть от коронавируса зафиксировали на Львовщине, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

"68-летняя женщина умерла сегодня ночью. У пациентки были сопутствующие заболевания, онкология", - сообщил он.

Отмечается, что положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили неделю назад. Женщина проходила лечение в областной инфекционной клинической больнице.

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"Львовская ОГА выражает соболезнования родным и близким", - добавили в ведомстве.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 224 новых случаев COVID-19, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели.