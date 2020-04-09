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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
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 Третью смерть от коронавируса зафиксировали на Львовщине, - ОГА

На Львовщине умер третий пациент, у которого была зафиксирована коронавирусная инфекция.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

"68-летняя женщина умерла сегодня ночью. У пациентки были сопутствующие заболевания, онкология", - сообщил он.

Отмечается, что положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили неделю назад. Женщина проходила лечение в областной инфекционной клинической больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине зафиксирован второй летальный случай от коронавируса, - ОГА

"Львовская ОГА выражает соболезнования родным и близким", - добавили в ведомстве.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 224 новых случаев COVID-19, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3187789
 
 
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Пенсионный фонд вздохнул с облегчением.
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У него, вообще, открылось второе дыхание.
Коронавирус его оздоравливает.
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Звідки вона? Які були ускладнення? Яка причина смерті? Підключали до ШВЛ чи ні? В якому стані доставили в лікарню? Що кажуть родичі про симптоми, як вони себе почувають, як оцінюють дії лікарів? В ідеалі для цих питань треба інтерв'ю з кимось із її близьких родичів.
Ці знання можуть спасти багато людей.
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"68-річна жінка померла ... онкологія"

в правительстве обговаривают ужесточение карантина - разрешать выходить только 1 раз в день в продуктовый магазин - обсуждается какой вид карточек вводить...

"хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается..."
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