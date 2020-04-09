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 На утро 9 апреля зафиксировано 224 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 102 случая;
Волынская область - 38 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 31 случай;
Закарпатская область - 51 случай;
Запорожская область - 47 случаев;
Ивано-Франковская область - 218 случаев;
Кировоградская область - 78 случаев;
г. Киев - 300 случаев;
Киевская область - 130 случаев;
Львовская область - 61 случай;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 43 случая;
Полтавская область - 19 случаев;
Ривненская область - 64 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 169 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черновицкая область - 302 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.

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На утро 9 апреля зафиксировано 224 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 9 апреля зафиксировано 224 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели, - Минздрав 02

На утро 9 апреля зафиксировано 224 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели, - Минздрав 03

Источник: https://censor.net.ua/n3187786
 
 
 Топ комментарии
 
пишіть см-ски з обуреннями в Китай.
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Так Майборода это не только фамилия.))
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Что-то мутят там, ну не может быть что в соседних областях десятки больных а там ноль.
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У нас в Николаеве не забалуешь ,даже вирус очканул тут нарисоваться ...
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Ну да, как те ковбои, которые очкуют догнать неуловимого Джо, который..
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Того Джо дано догнали и вставили перо в зад ,то было на дискотеке в Смольном а ковбоев порешили в Смольном на пиве у Крошки Гали ...понимать надо ,Николаев это тебе не это ,тута надо понимать всю глубину наших глубин ... На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 630
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Є версія,що це звязано з поганими дорогами в області.
просто не вдалось доїхати.. На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6981
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Ну всё может быть На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8824надеюсь ,что танков ,флота и авиации у вируса нет .
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якщо постаратись, то можна... На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 593
китайські,або ще краще тести українські з російськими реактивами(один час такими перевіряли)
+ тести,що видивались на лікарню через процедуру узгодження -головний лікар-облздрав-МОЗ-облздрав-(можна добавити мвськ,райвиконком) головний лікар....
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На изучение феномена была отправлена третья исследовательская экспедиция, первые две пропали без вести
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маловато будет ... везите побольше быдла из польши !
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Смертність три відсотки, а ми через це мусимо танцювати під карантинний бубен головного санітарного шамана?
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он лупит себя копытом в грудь, шо то его заслуга.
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Каждый день читаю статистику по заболеваемости вирусом в Николаевской обл., а вируса там нет. Может к родственникам в Казанку переехать На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7649
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ВКРАДЕНА ВЕСНА. ВКРАДЕНА ПАСКА. ВКРАДЕНИЙ ШМАТ ЖИТТЯ.
И кто виноват, и что делать ?
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у ТРАМПА ТЕЖ КИТАЙ ВИНЕН...)

У КАСАПІВ - США..(ВТІМ ,КОНСПІРОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ БАГАТО)
ТОЧНО НЕ УКРАЇНА ВИННА У ТОМУ,ЩО У наС ПАСКА ТАКА ,А НЕ ІНАКША...
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Сейчас пойду покидаю фидерок на Намыв ,может карась пошёл ...
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фууууууууу ловить на буге карася.... неужели нет тарани или ляща?
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Тарань и лещ будут чуть попозжей а сейчас пан карась и пан карапчук приходят нерестится под камыш На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5003там мы его подкараулим ...
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Сейчас рыбная ловля запрещена. Ты браконьер, губишь Неньку, а значит кацап.
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На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8937Ловить рыбку с бережка на одну удочку и один крючок разрешено а поэтому ,как насчёт кацапа не скажу ,но вот то что ты дурак это факт неоспоримый. На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7136
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вчера 206 сегодня 224, а еще недавно было около сотни.
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Alex Smith a18b4c1c
1. Что не так с вакциной от корона вируса? - https://www.youtube.com/watch?v=tTj5ejaIUzo
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.

2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc

3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -

4. Лже корона вируса - https://www.youtube.com/watch?v=NCopLEQ2Ang&list=PLaGCqH9IaJ1VVbiVA3LM32KCxtOW4d6md&index=2&t=0s
для тех кому в падлу посмотреть видео))).
2:16 мин видео: - давайте поговорим о корона вирусе - это группа вирусов которая относиться к группе гриппов - т.е. грипп орви и др. весьма прост заболевания.
Удивительно до какой степени его распиарили, вызвали панику и ажиотаж среди огромного количества населения!!!
о коронавирусе было упоминание в 1976 году, в газете СОВКОВОЙ..
7:31 минута видео - противогрипозный арсенал - большинство препаратов стимулируют в организме образование противовирусного белка - ИНТЕРФЕРОНА, .. при этом организм
легче отбивает атаку вируса , причем не важно какой это вирус: гриппа , парагриппа, аденавирус ,КОРОНА-ВИРУС(!!!), ротавирус или какойто другой.

ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
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3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -

довідмовалялись..
в ліберальній Америці..

ВИЯВИЛОСЬ,ПРИВИВКА ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ МАЙЖЕ ВДЕСЯТЕРО ЗМЕНШУЄ КІЛЬКІСТЬ ІНФІКОВАНИХ.
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вСІМ ТРЕБА ОБЕРЕЖНО ВІДНОСИТИСЬ ДО "РОБОТИ" ОЛЬГІНСЬКИХ .
їХ МЕТА-ЩОБ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ УКРАЇНЦІВ ЗДОХЛО:

На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5271 Alex Smith a18b4c1c
- давайте поговорим о корона вирусе - это группа вирусов которая относиться к группе гриппов - т.е. грипп орви и др. весьма прост заболевания.
Удивительно до какой степени его распиарили, вызвали панику и ажиотаж среди огромного количества населения!!!




ТАК,ГРИП,АЛЕ З ЛЕТАЛЬНІСТЮ ПОКИ ЩО В 34 РАЗИ БІЛЬШОЮ ,НІЖ У ГРИПУ(БО ВАКЦИНИ ДОСІ НЕМАЄ)
На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 729
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Вчера же сообщали вроде что в Николаеве 9 случаев.
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Коронавирус в Херсоне найдут за пять часов: в область ...
www.0552.ua › ... › Общество - новости



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27 бер. 2020 р. - Херсон бесплатно получил первую партию ПЦР тестов, дающих ... быстро и точно определять наличие коронавируса COVID-19.
Коронавирус - Укринформ
www.ukrinform.ru › tag-koronavirus



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... установили современную систему ПЦР-тестирования. В Одесской области смогут получать результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 за 6 часов, ...
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Где-то с 5-6 тысяч пойдут много тяжелых. Может это и к лучшему что в Украине мало тестов. Все равно все будут болеть дома. Если повезут всех в больницу начнется адский треш.
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Кто умер с потологиями и возраст где статистика? Зароженый вирусом и больной от вируса это две большие разницы. А умерших беэ потологий от вируса короны меньше чем от ветрянки. Не психуйте от вируса как бы не хотелось это дорого стоиит.Цивилизованая жизнь преснаии скучна особенно для тех кому и вспомнить не чего. Вот и хочется прислониться к чему то значительному как эпидемия и поучаствоватьив этой затее как настоящей. Стадо гонят в стойло без кормов, а не борятся с вирусом.
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Миколаївська область стійко тримається...
Як і КНДР(поки що),Таджикистан і Туркменистан..

Надія людства вижити... На ранок 9 квітня зафіксовано 224 нові випадки COVID-19 в Україні, всього – 1892, померли 57 осіб, 45 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3645
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Епидемия набирает обороты. Черед две недели и у нас будет по 700-1000 смертей за сутки
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Шановні жителі планети Земля ,забудьте що у вас є родичі в Миколаївській області ...)))))))
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