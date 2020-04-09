 На утро 9 апреля зафиксировано 224 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 1892, умерли 57 человек, 45 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 102 случая;
Волынская область - 38 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 31 случай;
Закарпатская область - 51 случай;
Запорожская область - 47 случаев;
Ивано-Франковская область - 218 случаев;
Кировоградская область - 78 случаев;
г. Киев - 300 случаев;
Киевская область - 130 случаев;
Львовская область - 61 случай;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 43 случая;
Полтавская область - 19 случаев;
Ривненская область - 64 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 169 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черновицкая область - 302 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.
просто не вдалось доїхати..
китайські,або ще краще тести українські з російськими реактивами(один час такими перевіряли)
+ тести,що видивались на лікарню через процедуру узгодження -головний лікар-облздрав-МОЗ-облздрав-(можна добавити мвськ,райвиконком) головний лікар....
И кто виноват, и что делать ?
У КАСАПІВ - США..(ВТІМ ,КОНСПІРОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ БАГАТО)
ТОЧНО НЕ УКРАЇНА ВИННА У ТОМУ,ЩО У наС ПАСКА ТАКА ,А НЕ ІНАКША...
1. Что не так с вакциной от корона вируса? - https://www.youtube.com/watch?v=tTj5ejaIUzo
в дании уже приняли закон о принудительной вакцинации , хотя этой "вакцины" еще якобы не существует... и тд. уже загнали всех в стойло - вакцинируют потом чипируют ... все это раздуто.
2. Профессор Гундаров: Коронавирус ни при чём - политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза - https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc
3. Почему элита не делает прививок. Билл Гейтс и элиты США отказываются от вакцинирования детей - https://www.youtube.com/watch?v=QC8VXjPzVWI -
4. Лже корона вируса - https://www.youtube.com/watch?v=NCopLEQ2Ang&list=PLaGCqH9IaJ1VVbiVA3LM32KCxtOW4d6md&index=2&t=0s
для тех кому в падлу посмотреть видео))).
2:16 мин видео: - давайте поговорим о корона вирусе - это группа вирусов которая относиться к группе гриппов - т.е. грипп орви и др. весьма прост заболевания.
Удивительно до какой степени его распиарили, вызвали панику и ажиотаж среди огромного количества населения!!!
о коронавирусе было упоминание в 1976 году, в газете СОВКОВОЙ..
7:31 минута видео - противогрипозный арсенал - большинство препаратов стимулируют в организме образование противовирусного белка - ИНТЕРФЕРОНА, .. при этом организм
легче отбивает атаку вируса , причем не важно какой это вирус: гриппа , парагриппа, аденавирус ,КОРОНА-ВИРУС(!!!), ротавирус или какойто другой.
ps: «Тот, кто отдаёт свою свободу за безопасность, не получает ни того, ни другого». Т. Джефферсон
довідмовалялись..
в ліберальній Америці..
ВИЯВИЛОСЬ,ПРИВИВКА ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ МАЙЖЕ ВДЕСЯТЕРО ЗМЕНШУЄ КІЛЬКІСТЬ ІНФІКОВАНИХ.
їХ МЕТА-ЩОБ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ УКРАЇНЦІВ ЗДОХЛО:
Alex Smith a18b4c1c
- давайте поговорим о корона вирусе - это группа вирусов которая относиться к группе гриппов - т.е. грипп орви и др. весьма прост заболевания.
Удивительно до какой степени его распиарили, вызвали панику и ажиотаж среди огромного количества населения!!!
ТАК,ГРИП,АЛЕ З ЛЕТАЛЬНІСТЮ ПОКИ ЩО В 34 РАЗИ БІЛЬШОЮ ,НІЖ У ГРИПУ(БО ВАКЦИНИ ДОСІ НЕМАЄ)
Коронавирус в Херсоне найдут за пять часов: в область ...
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Коронавирус - Укринформ
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... установили современную систему ПЦР-тестирования. В Одесской области смогут получать результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 за 6 часов, ...
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Sergey Naumovich
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