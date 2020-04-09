 Больницы Киева готовы к приему "второй волны" больных коронавирусом, - КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (8 апреля. - Ред.) завершил объезд больниц, которые определены для приема "второй волны" больных с подозрением на коронавирус. Руководители учреждений уже отработали логистику приема больных и готовы их принимать", - написал он.

По его словам, сейчас все учреждения имеют кадровый и материально-технический потенциал для приема больных с коронавирусом: "Инфекционные отделения медицинских учреждений укомплектованы необходимой медицинской техникой и частично обеспечены лекарственными препаратами. В некоторых отделениях организовано дополнительное разведение кислородной сети. Это необходимо для предоставления кислородной терапии больным коронавирусом. Кроме того, учреждения получили достаточное количество дезинфицирующих средств для санитарной обработки помещений".

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"Невероятно порадовала уверенность врачей. В этой борьбе они - движущая сила. Уверен, вместе мы все преодолеем!", - отметил Поворозник.

"Замечу, сегодня мы в первую очередь обеспечиваем всем необходимым медицинские учреждения "первой волны". В случае госпитализации больных в учреждения "второй волны" в оперативном режиме будет осуществляться перераспределение необходимых средств.

Мы не останавливаемся на этом и работаем дальше: совместно с социально ответственным бизнесом будем обеспечивать деятельность больниц для приема и оказания качественной медицинской помощи больным коронавирусом", - добавил замглавы КГГА.