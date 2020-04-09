 Зеленскому делали тест на коронавирус. На случай его заболевания разработан протокол, - ОП

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что всем, кто пересекался с нардепом Сергеем Шаховым, который был заражен COVID-19, делали тестирование, в том числе президенту и премьер-министру. "И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я объясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, которые контактировали с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов", - отметил он.

Тимошенко добавил, что тестирование делали сразу понять, что делать, в случае подтверждения, были бы другие меры безопасности относительно карантина в ОПУ.

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Какой-то протокол разработан" на случай, если президент Владимир Зеленский заболеет коронавирусом SARS-CoV-2. Так замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко ответил на вопрос о действиях властей в ситуации, аналогичной той, в которой оказалась Британия с болезнью премьера Бориса Джонсона.

"...Но понятно же, что исполняющего обязанности нету. Ну, может там спикер Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что если, не дай бог, что-то, работа будет происходить в телефонном режиме", - сказал он.

По его словам, сейчас Зеленский "ежедневно с утра до вечера" находится на Банковой.

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Замглавы ОП говорит, что не слышал, чтобы для заболевших топ-чиновников были созданы какие-то специальные условия в больницах: "Какого-то специального протокола нет. Нам сказали, что если что-то не так, будут вести в Александровскую больницу. В той же Феофании нет инфекционного отделения".