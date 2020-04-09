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 5,6 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки пограничники совершили около 10 500 пропускных операций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Кроме того, 8 апреля на въезд в Украину оформлены 5,6 тыс. наших соотечественников.

Вчера Украину покинуло более 3,6 тыс. человек, из них более 1,3 тыс. иностранцев.

Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. За прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлено 5 нарушителей правил карантина. О выявленных правонарушениях сообщенили сотрудникам полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе выявили сразу семь нарушителей самоизоляции, трое из них соблюдали режим всего 1 день, - Госпогранслужба. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3187782
 
 
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свежий короновирус не повредит бизнесу радуцких-зеленских, которые сейчас хорошо прибарахлятся на закупках бесполезного мед оборудования.
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5,6 тыс. украинцев вернулись на Родину

Из 8 000 000 млн. уехавших!
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какое счастье привалило ! ††† это сколько лет карантина прибавилось ?
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Провели опрос и скрининг.так у кого температура они пачками таблетки жиут чтобы только границу перейти потом дебилы едут же ж к своим родственникам
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Это что издевательство с особой жестокостью 5,6 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 842
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Подлечиться приехали на шару, свежачок прибыл.
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Ваши пограничники в Борисполе самые лучшие пограничники которых я встречал. Я прилетел с семьёй из Каира на 4 часа раньше чем мог пересечь границу так как гражданин России и через 90 дней мог въехать. Очень добрые душевные люди, объяснили права, отвели нас, женой и с ребёнком в транзитную зону что бы мы могли переждать там это время, там кафе детские площадки и др удобства. Хотя это был 18 год и отношения сами знаете какие между странами. Большой им привет, спасибо, и будьте здоровы. Да и всем украинцам здоровья. Из Сибири с любовью. Очень желаю что бы сгинули ваши вороженьки.
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У нас вроде как границы закрыли еще в марте, так почему их ч/з одного инфицированных пропускают... Это план такой...
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Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину. Источник: https://censor.net.ua/n3187782\\\\\\

Ну теперь я спокоен. И побоку шо вирус может с 2 недели и субботы протекать бессимптомно.
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