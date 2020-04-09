 Зеленскому время принять решение - или голосование в интересах Украины за невозврат "ПриватБанка" экс-владельцам, или дефолт, - Порошенко

Об этом в своем видеообращении заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Принятие банковского закона - практически единственное требование, выполнив которое, Украина может получить мощную финансовую помощь для преодоления экономического кризиса. Кризиса, в который еще до вируса погрузили страну молодые, но бездарные и некомпетентные лица. Кризиса, который еще больше усилится в результате мировой рецессии на фоне пандемии", - отметил Порошенко.
"Настал момент истины. Национальные интересы Украины диктуют главе государства единственное правильное решение. Несмотря на непомерные аппетиты своего бывшего бизнес-партнера и давнего политического союзника - надо сделать выбор в пользу десятков миллионов украинцев. Мы требуем от президента принять стратегические решения в интересах Украины", - заявил Петр Порошенко.
Он напомнил, что у власти хватило политической воли принять законопроект в первом чтении, но не хватило на то, чтобы проголосовать его в целом - как настаивала фракция "Европейськой Солидарности".
"И теперь политическая коалиция "За дефолт Украины" зарегистрировала 16 332 "поправки". Это рекорд в истории украинского парламентаризма. Отдельные "слуги народа" наштамповали по несколько тысяч "поправок" каждый. На их рассмотрение нужно где-то полгода заседаний парламента, не рассматривая ничего другого - и это во время войны и эпидемии", - подчеркнул Порошенко.
"Коломойский хочет сорвать принятие закона, чтобы попытаться таким образом вернуть себе банк. Или содрать с государства компенсацию, которую он оценивает почти в шестьдесят миллиардов гривен. Это равняется трети годового бюджета Пенсионного фонда Украины", - объясняет Порошенко.
Пятый Президент напомнил: чтобы защитить деньги миллионов вкладчиков ПриватБанка, государству пришлось потратить более 130 млрд гривен.
Лидер "Европейской Солидарности" также отметил, что бывший владелец ПриватБанка публично выступает за дефолт Украины.
Порошенко объяснил, что дефолт будет означать стремительный обвал курса гривни, гиперинфляцию, массовую безработицу, невыплату зарплат, пенсий и стипендий, банкротство государства и остановку финансирования армии.
"Коломойский в интервью "Нью-Йорк таймс" прямым текстом говорит, что Украина должна пойти за деньгами в Россию, то есть - вернуться в сферу ее влияния. Неудивительно, что против законопроекта воюют не только десятки "слуг", но и пятая колонна - "Оппоплатформа" Рабиновича-Медведчука. Итак, нет сейчас задачи для нас важнее, чем сорвать этот антиукраинский сценарий", - убежден Порошенко.
Фракция "Европейской Солидарности" настаивает, чтобы банковский законопроект был первым в повестке дня ближайшего внеочередного заседания Рады. "На наши голоса за этот закон общество может уверенно рассчитывать. Мы также готовы предложить власти регламентный механизм, как очистить поправочный спам борцов за дефолт", - отметил Петр Порошенко.
"Еще несколько недель преступного промедления, и нас накроет такая волна, что не поможет уже ни одна спасательная шлюпка", - предостерегает пятый Президент Украины.
на рудники, пускай работают...
08.04.2020, 22:38 • 1474 • 1
Замечательная в своей пафосности и юморе новость. Из категории, замахнулся на захват вселенной или уничтожение мира, но в результате ограничился тем, что нагрубил в трамвае. Начнем с пафоса? Потому что если начать с финала, будет уже не интересно. Итак, вы будете смеяться, но партия "Слуга народа" решила сделать доброе дело. И это не просто оптимистичный видосик, как обычно, а доброе дело себе в убыток. Удивлены? Я тоже...
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Итак, партия "Слуга народа" объявила, что отказывается от бюджетного финансирования... на время карантина. И как говорил другой слуга народа Ленин - "землю крестьянам", так и новые слуги тоже изрекли - "отдайте эти деньги медикам". Все, с пафосной частью закончили, дальше начинаются анекдоты. Скучные ребята из НАЗК тактично объяснили горячим зеленым мальчикам и девочкам, что "отказаться от бюджетного финансирования партии на время карантина" это юридический бред. Неисполнимо. Но если уж пришел такой благородный порыв - есть вариант. Партия может отказаться от бюджетного финансирования совсем. На эту каденцию Верховной Рады. В ответ слуги тактично промолчали и от денег отказываться перестали.
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Дальше еще веселее. Партия "Слуга народа" на днях спокойно уже получила 35 миллионов из бюджета. Партия, в которой официально не было ни одного сотрудника? Куда они собрались их тратить - непонятно. Потому что новостей про раздачу денег медикам из регионов не поступало, а в Киеве мы бы заметили. В общем, сделали ребята пафосное заявление, пошумели в новостях, потом забрали деньги и ушли. Все просто. И эти люди запрещают нам ковыряться в носу? В смысле - просят не называть их клоунами?!
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Кирилл САЗОНО
Беня, да, вор, но история с национализацией мутная.
Руководство НБУ с 2003 видело что там творится.
Порох порівніно зним свята людина.
при Кучме, хоть какой-никакой рост начался...
Україну середь своєї кодли роздеребанів - це рост?
Тотальную распродажу и расзворовывание совкового промышленного потенциала при Кучме это чучело считает ростом.
роздеребанив Украину - Кравчук..., а цей продовжив...
экономика страны реально росла,
на уступки путину никто не шол, а наоборот вводили новые санкции
Беня боялся и носа сунуть в Украину, ни о каких компенасациях и возвратах банка и речи не было
Украину реально уважали в мире
а сейчас всё везде сплошной 95й цирк
и сравни его на 1 января 2020 сильно удивишься
дефолт так деволт
только так для зебилов хуженебудет может дойти
Ст. 189 ККУ.
Коломой уже даже цену продажи Украины РФ огласил - 100 ярдов зелени.