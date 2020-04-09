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 Политика Украины
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Все про:банки (1720) ВР (24763) дефолт (389) Зеленский (5121) Коломойский (1341) Порошенко (18074) Приватбанк (617)

 Зеленскому время принять решение - или голосование в интересах Украины за невозврат "ПриватБанка" экс-владельцам, или дефолт, - Порошенко

Голосование за закон о невозвращении "ПриватБанка" его бывшим владельцам является моментом истины для Владимира Зеленского, который должен выбрать между национальными интересами государства - и непомерными желаниями своего бывшего бизнес-партнера, дефолтом и экономической катастрофой для миллионов украинцев.

Об этом в своем видеообращении заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Принятие банковского закона - практически единственное требование, выполнив которое, Украина может получить мощную финансовую помощь для преодоления экономического кризиса. Кризиса, в который еще до вируса погрузили страну молодые, но бездарные и некомпетентные лица. Кризиса, который еще больше усилится в результате мировой рецессии на фоне пандемии", - отметил Порошенко.

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"Настал момент истины. Национальные интересы Украины диктуют главе государства единственное правильное решение. Несмотря на непомерные аппетиты своего бывшего бизнес-партнера и давнего политического союзника - надо сделать выбор в пользу десятков миллионов украинцев. Мы требуем от президента принять стратегические решения в интересах Украины", - заявил Петр Порошенко.

Он напомнил, что у власти хватило политической воли принять законопроект в первом чтении, но не хватило на то, чтобы проголосовать его в целом - как настаивала фракция "Европейськой Солидарности".

"И теперь политическая коалиция "За дефолт Украины" зарегистрировала 16 332 "поправки". Это рекорд в истории украинского парламентаризма. Отдельные "слуги народа" наштамповали по несколько тысяч "поправок" каждый. На их рассмотрение нужно где-то полгода заседаний парламента, не рассматривая ничего другого - и это во время войны и эпидемии", - подчеркнул Порошенко.

"Коломойский хочет сорвать принятие закона, чтобы попытаться таким образом вернуть себе банк. Или содрать с государства компенсацию, которую он оценивает почти в шестьдесят миллиардов гривен. Это равняется трети годового бюджета Пенсионного фонда Украины", - объясняет Порошенко.

Пятый Президент напомнил: чтобы защитить деньги миллионов вкладчиков ПриватБанка, государству пришлось потратить более 130 млрд гривен.

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Лидер "Европейской Солидарности" также отметил, что бывший владелец ПриватБанка публично выступает за дефолт Украины.

Порошенко объяснил, что дефолт будет означать стремительный обвал курса гривни, гиперинфляцию, массовую безработицу, невыплату зарплат, пенсий и стипендий, банкротство государства и остановку финансирования армии.

"Коломойский в интервью "Нью-Йорк таймс" прямым текстом говорит, что Украина должна пойти за деньгами в Россию, то есть - вернуться в сферу ее влияния. Неудивительно, что против законопроекта воюют не только десятки "слуг", но и пятая колонна - "Оппоплатформа" Рабиновича-Медведчука. Итак, нет сейчас задачи для нас важнее, чем сорвать этот антиукраинский сценарий", - убежден Порошенко.

Фракция "Европейской Солидарности" настаивает, чтобы банковский законопроект был первым в повестке дня ближайшего внеочередного заседания Рады. "На наши голоса за этот закон общество может уверенно рассчитывать. Мы также готовы предложить власти регламентный механизм, как очистить поправочный спам борцов за дефолт", - отметил Петр Порошенко.

"Еще несколько недель преступного промедления, и нас накроет такая волна, что не поможет уже ни одна спасательная шлюпка", - предостерегает пятый Президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3187781
 
   
 Топ комментарии
 
Я склоняюсь шо Осел вибере дефолт. Причин две. Первая - бабло его Ленка хранит в офшорах. Вторая - так проще, есть на шо свалить свою тупость - МВФ не дал денег. а до этого економику довел Порошенко. И Беня в шакаладе.
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Зелене лайно піде другим варіантом..побачите..
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Зебилов отправить в лагеря. Нужно избавляться от балласта.
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какие лагеря?
на рудники, пускай работают...
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Вся правда з блогосфери » Новини блогосфери » "Слуги" сделали пафосное заявление, пошумели в новостях, а потом тихо забрали 35 млн
08.04.2020, 22:38 • 1474 • 1

Зеленському час ухвалити рішення - або голосування в інтересах України за неповернення "ПриватБанку" ексвласникам, або дефолт, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9239
Замечательная в своей пафосности и юморе новость. Из категории, замахнулся на захват вселенной или уничтожение мира, но в результате ограничился тем, что нагрубил в трамвае. Начнем с пафоса? Потому что если начать с финала, будет уже не интересно. Итак, вы будете смеяться, но партия "Слуга народа" решила сделать доброе дело. И это не просто оптимистичный видосик, как обычно, а доброе дело себе в убыток. Удивлены? Я тоже...
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Итак, партия "Слуга народа" объявила, что отказывается от бюджетного финансирования... на время карантина. И как говорил другой слуга народа Ленин - "землю крестьянам", так и новые слуги тоже изрекли - "отдайте эти деньги медикам". Все, с пафосной частью закончили, дальше начинаются анекдоты. Скучные ребята из НАЗК тактично объяснили горячим зеленым мальчикам и девочкам, что "отказаться от бюджетного финансирования партии на время карантина" это юридический бред. Неисполнимо. Но если уж пришел такой благородный порыв - есть вариант. Партия может отказаться от бюджетного финансирования совсем. На эту каденцию Верховной Рады. В ответ слуги тактично промолчали и от денег отказываться перестали.
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Дальше еще веселее. Партия "Слуга народа" на днях спокойно уже получила 35 миллионов из бюджета. Партия, в которой официально не было ни одного сотрудника? Куда они собрались их тратить - непонятно. Потому что новостей про раздачу денег медикам из регионов не поступало, а в Киеве мы бы заметили. В общем, сделали ребята пафосное заявление, пошумели в новостях, потом забрали деньги и ушли. Все просто. И эти люди запрещают нам ковыряться в носу? В смысле - просят не называть их клоунами?!
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Кирилл САЗОНО
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Говорит то он хорошо, но как он предлагает не нарушая законе послать нахрен 16 тыс правок непонятно.
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Он себе и Гонтаревой задницы прикрывает.
Беня, да, вор, но история с национализацией мутная.
Руководство НБУ с 2003 видело что там творится.
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Кнопка "спам" - оружие местного пролёт ариата. Зеленському час ухвалити рішення - або голосування в інтересах України за неповернення "ПриватБанку" ексвласникам, або дефолт, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8349
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Починати саджати треба з Кучми.
Порох порівніно зним свята людина.
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как раз наоборот...
при Кучме, хоть какой-никакой рост начался...
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Ты только подтвердил мои подзрения, гнида.
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у тебя извилин в мозгах нет, чтобы подозрениям появляться...
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Чорновіла на той світ - це рост?
Україну середь своєї кодли роздеребанів - це рост?
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Да там и без Черновила расрыв ганлия.

Тотальную распродажу и расзворовывание совкового промышленного потенциала при Кучме это чучело считает ростом.
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а це доказано, що Чорновила на той свит?
роздеребанив Украину - Кравчук..., а цей продовжив...
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Ты свой рост с экономическим не путай.
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Зеленая гнида как на сковородке. Меньше чем за год довести страну до дефолта. За это спросят. И хозяину бабки не вернуть - тоже спросят. Оказалось, что Зеленскийй такой же неудачный выбор украинцев. Пока на востоке Украины думать не начнут, так и будет. Президент если не зек, то клоун
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потому что Пороха надо было оставить в президентах
экономика страны реально росла,
на уступки путину никто не шол, а наоборот вводили новые санкции
Беня боялся и носа сунуть в Украину, ни о каких компенасациях и возвратах банка и речи не было
Украину реально уважали в мире
а сейчас всё везде сплошной 95й цирк
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экономика росла, только в Рошена, ДТКа, Коболя, Кролика и прочих нахлебников..
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для особо тупых есть в интернете статистика, погугли сколько был бюджет на 1 января 2019
и сравни его на 1 января 2020 сильно удивишься
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Я от в цій ситуації не зовсім Бєню розумію... Ну він ж казав, що йому пофіг, віддадуть банк чи гроші за нього. Банківський закон передбачає компенсацію власникам націоналізованих банків. що не так тоді???
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Беня супержид, он хочет всё и сразу, для этого и поставил Зелю
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у него, как у нормального человека, а тем более бизнесмена- обида, что его старого жида - так нагло кинули...
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пусть отдаёт банк коломойскому и сверху 5,5 млрд $ как бонус
дефолт так деволт
только так для зебилов хуженебудет может дойти
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zebilam i tak nedojdiot jesli i bank podarit i dengi dobavku 5.5mlrd evro kak bonus.Vsio ravno za Beniu budet golosovat .
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да не, как холодильник опустеет так в мозгу начнёт что то шевелится что что то не так
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Да шо ж такое-то? Точно, в шкафу, где пересиживает карантин отставная Порохатая кодла, завелась особо кусачая моль, которую не берёт нафталин. И так эта "моль трахнула"© жёстко "отставной козы барабанщика"© Порохатого Барыгу, шо ему не ймётся и тихонько не сидится. Обязательно надо гавкать, когда и так все знают - от Порохатого Мародёра ничегошеньки не зависит. Может Пороха дустом пересыпать, шоб моль его не грызла и он на гавно не исходил?
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Цікаво, "імбИцили з 16 тис правок" розуміють, що зробить з ними нарід, якщо, холодильник спустошиться? Тікати нікуди. І захищати нікому
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Ну ващето Коломой выступает не только за дефолт. Дефолт просто сделает Украину дешевле, как на неходовой и подпорченный товар.

Коломой уже даже цену продажи Украины РФ огласил - 100 ярдов зелени.
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Ахтунг! Вы столкнулись с медицинским термином "шизоидная позиция". Это случай, когда человек сам или при созданных условиях вынужден выбирать между крайностями.При этом плохие качества в себе отрицаются и приписываются другим людям. Одна крайность идеализируется, другая вызывает страх и ненависть. . Я называю таких людей - идиоты в пределах клинической нормы.Не болейте!)
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