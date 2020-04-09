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 Общество, За рубежом
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 Сейчас время для единства, а не для извлечения уроков, - генсек ООН заступился за ВОЗ после резкой критики Трампа

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ответ на критику работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавирусной инфекции призвал пока что не заниматься определением того, кто как выполнил свою работу, а проявить единство в борьбе с распространением коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Associated Press.

"Сейчас время для единства - для того, чтобы международное сообщество работало вместе, чтобы остановить вирус и свести на нет негативные последствия", - сказал генсек ООН.

По его словам, сейчас не время для того, чтобы "извлекать уроки", однако когда пандемия закончится, нужно будет изучить, как именно инфекция появилась и так быстро распространилась. Также можно будет проанализировать последовавшие меры и реакцию на эту кризисную ситуацию. Он заметил, что уже после этого анализа можно будет делать какие-либо выводы.

Гутерреш добавил, что ситуация с коронавирусом нового типа "беспрецедентная для нашего времени и потому требует беспрецедентного ответа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса

Его слова последовали после того, как президент США Дональд Трамп подверг критике то, как ВОЗ борется с коронавирусом.

В ночь на среду Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать.

"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп отметил, что изначально в ВОЗ были не согласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.

"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.

Поэтому, по словам президента, "мы посмотрим, за что мы платим (ВОЗ)". В связи с этим он намерен "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.

Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, разумно ли в разгар пандемии корнавируса замораживать финансирование ВОЗ, Трамп уточнил, что пока все-таки не прекращает финансирование. "Я сказал, что мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал президент США.

При этом ранее Трамп неоднократно говорил, что в настоящее время у США нет проблем в работе с Китаем по теме коронавируса. Его основная претензия к Пекину в данном случае заключается в том, что китайские власти, по мнению Трампа, длительное время скрывали вспышку коронавируса на своей территории.

Источник: https://censor.net.ua/n3187779
 
 
 Топ комментарии
 
Одна імпотентна організація заступається за іншу таку ж імпотентну організацію.
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Трамп прав. А пророссийскому Антониу Гутеррешу надо брать шинель и идти нах. Уроки надо извлекать всегда.
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Один бюрократ заступився за другого. Рука руку миє.
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Одна імпотентна організація заступається за іншу таку ж імпотентну організацію.
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Вони не імпотенти, в них на бесконтрольну грошву добре стоїть
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Это одна и та же контора, воз находится под оон
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Один бюрократ заступився за другого. Рука руку миє.
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Єдності трупів на цвинтарях Сейчас время для единства, а не для извлечения уроков, - генсек ООН заступился за ВОЗ после резкой критики Трампа - Цензор.НЕТ 5300 Паразати в Долі
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Трамп прав. А пророссийскому Антониу Гутеррешу надо брать шинель и идти нах. Уроки надо извлекать всегда.
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мудак он как есть...
зачем ждать окончания...?
Уже проанализировали, сделали выводы и извлекли уроки....

По его словам, сейчас не время для того, чтобы "извлекать уроки", однако когда пандемия закончится, нужно будет изучить, как именно инфекция появилась и так быстро распространилась.Источник: https://censor.net.ua/n3187779
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Гомосек из ООН боится потерять свое кресло. Ведь когда многие перестанут финансировать ВОЗ, тогда и на очереди возможно станет и ООН. Кому тогда эти беззубые кофеманы будут выражать обеспокоенность и читать свои замасленные методачки?
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А где же "светила" мировой медицины?Как раз время себя показать:собраться и быстро найти вакцину против этой заразы.А трампушка прав-прошляпили!
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на вакцину нужен год и мпрд. денег Плюс мозги ученых . Но в ВОЗе сидит такая же шобла, как и у нас в ВР. Только наши депутаты "решают" вопросы своих хозяев-олигархов, а в ВОЗе - стран-покровителей

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какое млять единство, почти 90 тыщ умерло, а ВОЗ до сих пор разводит сопли.
Разогнать этих дармоедов, а то может посадить, за то, что взятки брали от китайцев, типа это не страшно, никаких особых мер принимать не надо!
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Что ООН, что ВОЗ сборище бездельников и корупционеров. Как государственный деятель, министр иностранных дел Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус Сейчас время для единства, а не для извлечения уроков, - генсек ООН заступился за ВОЗ после резкой критики Трампа - Цензор.НЕТ 9776 стал во главе Всемирной организации здравоохранения .? Именно эта мразь виновата в распространении пандемии в этих масштабах.
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Прикинте...
Весь дом...каждый жилец платит за услуги профи сантехника не малые деньги...
Он сидит днями...пьет кофе и гоняет дуню!
И тут бац! Воды нет у всего дома
А профи в ответ...
А ШО Я? ХЗ ШО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ!))))
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Профи сантехник перекрыл воду всему дому вместо того, чтоб вовремя перекрыть воду у одного из жильцов, у которого унитаз потёк. Теперь унитазы потекли во всем доме.
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короновирус доказал, что воз - это бессмысленная организация погрязшая в корупции. именно гебрейесус должен отвечать перез законом за сговор с китайцами, который повлек сотню тысяч жертв по всему миру.
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Сейчас самое время начать выражать приглубочайшие обеспокоенности. А работа над ошибками пусть достанется тем, кто откашляется.
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😁 із серії "де ж ми харчуватися будемо" (с)
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Ну да, старый маразматик обосрался по полной программе с вирусом у себя в стране, теперь будет кого-то учить😵
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Глава бесполезной организации заступился за бесполезную организацию. Сюрр...
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Какое единство, на руководство ВОЗ нужно заводить уголовное дело за то что не закрыли Китай.
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кукушка хвали петуха за то что хвалит он кукушку, а вообще ВОЗ больше похожа на сказочного пастушка, который постоянно кричит "волки"
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Одне гівно друге прикрило. Сморід подвоївся.
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от в такому світі зараз живемо - бал править популізм і профанство. на гілці - жодного адекватного, поміркованого коментаря, всі підтримують російського агента Трампа, основне завдання якого - максимальна руйнація і дезінтеграція глобальних світових структур, створених в тому числі для впливу на джерела міжнародної агресії, такі, як росія. Він критикує і принижує ВОЗ, ООН, НАТО, ЄС, а плебс радісно його підтримує, не тямлючи, що саме ці організації завжди стоять на боці України в протистоянні з агресією росії. Їх діяльність навпаки потрібно підсилювати, реформувати ООН, щоб її рішення були обов'язкові, але ні - Трамп ратує не за посилення цих організацій, а волає про припинення фінансування, фактично ініціюючі їх ліквідацію.
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