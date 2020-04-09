 Сейчас время для единства, а не для извлечения уроков, - генсек ООН заступился за ВОЗ после резкой критики Трампа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Associated Press.
"Сейчас время для единства - для того, чтобы международное сообщество работало вместе, чтобы остановить вирус и свести на нет негативные последствия", - сказал генсек ООН.
По его словам, сейчас не время для того, чтобы "извлекать уроки", однако когда пандемия закончится, нужно будет изучить, как именно инфекция появилась и так быстро распространилась. Также можно будет проанализировать последовавшие меры и реакцию на эту кризисную ситуацию. Он заметил, что уже после этого анализа можно будет делать какие-либо выводы.
Гутерреш добавил, что ситуация с коронавирусом нового типа "беспрецедентная для нашего времени и потому требует беспрецедентного ответа".
Его слова последовали после того, как президент США Дональд Трамп подверг критике то, как ВОЗ борется с коронавирусом.
В ночь на среду Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать.
"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп отметил, что изначально в ВОЗ были не согласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.
"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.
Поэтому, по словам президента, "мы посмотрим, за что мы платим (ВОЗ)". В связи с этим он намерен "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.
Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, разумно ли в разгар пандемии корнавируса замораживать финансирование ВОЗ, Трамп уточнил, что пока все-таки не прекращает финансирование. "Я сказал, что мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал президент США.
При этом ранее Трамп неоднократно говорил, что в настоящее время у США нет проблем в работе с Китаем по теме коронавируса. Его основная претензия к Пекину в данном случае заключается в том, что китайские власти, по мнению Трампа, длительное время скрывали вспышку коронавируса на своей территории.
зачем ждать окончания...?
Уже проанализировали, сделали выводы и извлекли уроки....
По его словам, сейчас не время для того, чтобы "извлекать уроки", однако когда пандемия закончится, нужно будет изучить, как именно инфекция появилась и так быстро распространилась.Источник: https://censor.net.ua/n3187779
Разогнать этих дармоедов, а то может посадить, за то, что взятки брали от китайцев, типа это не страшно, никаких особых мер принимать не надо!
Весь дом...каждый жилец платит за услуги профи сантехника не малые деньги...
Он сидит днями...пьет кофе и гоняет дуню!
И тут бац! Воды нет у всего дома
А профи в ответ...
А ШО Я? ХЗ ШО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ!))))