 ОБСЕ зафиксировала на КПП Успенка 14 грузовиков из России в течение только одного часа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ № 83/2020 от 8 апреля 2020.

"В течение примерно одного часа наблюдения в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка (73 км юго-восточнее Донецка) члены патруля Миссии видели, что в Украину въехали 14 тентованных грузовиков (6 с российскими номерными знаками и 8 с табличками "ДНР") и вошли 9 пешеходов (женщин и мужчин разного возраста), а из Украины вышли 5 пешеходов (женщин и мужчин разного возраста)", - сказано в сообщении.

Кроме того сообщается, что в течение 15-минутного наблюдения в пункте пропуска вблизи н. п. Мариновка (78 км к востоку от Донецка) команда СММ не зафиксировала движения в направлении Украины, тогда как из Украины выехал 1 тентованный грузовик с табличками "ДНР".

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"В течение примерно 20 минут наблюдения в пункте пропуска на границе возле н. п. Ульяновское (61 км юго-восточнее Донецка) команда Миссии снова заметила, что пограничный пункт пропуска по-прежнему закрыт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что миссия продолжала следить за ситуацией в Херсоне, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Днепре, Черновцах и Киеве.