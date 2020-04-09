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 ОБСЕ зафиксировала на КПП Успенка 14 грузовиков из России в течение только одного часа

Наблюдатели ОБСЕ в течение всего одного часа наблюдения в пункте пропуска на границе возле Успенки на оккупированной Донецкой области зафиксировали, как в Украину въехали 14 тентованных грузовиков с России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ № 83/2020 от 8 апреля 2020.

"В течение примерно одного часа наблюдения в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка (73 км юго-восточнее Донецка) члены патруля Миссии видели, что в Украину въехали 14 тентованных грузовиков (6 с российскими номерными знаками и 8 с табличками "ДНР") и вошли 9 пешеходов (женщин и мужчин разного возраста), а из Украины вышли 5 пешеходов (женщин и мужчин разного возраста)", - сказано в сообщении.

Кроме того сообщается, что в течение 15-минутного наблюдения в пункте пропуска вблизи н. п. Мариновка (78 км к востоку от Донецка) команда СММ не зафиксировала движения в направлении Украины, тогда как из Украины выехал 1 тентованный грузовик с табличками "ДНР".

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"В течение примерно 20 минут наблюдения в пункте пропуска на границе возле н. п. Ульяновское (61 км юго-восточнее Донецка) команда Миссии снова заметила, что пограничный пункт пропуска по-прежнему закрыт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что миссия продолжала следить за ситуацией в Херсоне, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Днепре, Черновцах и Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3187778
 
 
 Топ комментарии
 
Это маски и экспресс тесты. Не иначе В течение только одного часа спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в пункте пропуска возле Успенки 14 грузовиков из России - Цензор.НЕТ 6977
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в стране иванов-дураков кипит работа.....
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Маски сварочные и водолазные -- сезон подводный на носу
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Гнида зельцман ,платформа примирения с оккупантами ?
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Маски і тести для "такихжеукраїнців" завозить пліснява влада
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та то вони муку завозять... смерть клятой масковії!!!!
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кстати насчет руськой муки...



Упродовж лише однієї години Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в пункті пропуску біля Успенки 14 вантажівок із Росії - Цензор.НЕТ 8820 Kavkaz Center

@newkc14

·7 апр.

#ШАМ. Среди жителей подкорнтрльных #Асаду территориях резко участились случаи кишечных заболеваний и диареи. Поблемы начались после того, как пекарни стали использовать #муку, недавно поставленную #Россией режиму Асаду. Все жалуются на невыносимый запах и вкус русского хлеба...
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Противогази, паспорта макшании, немного бояри - антисептик, деревяні протези, колорадскі ленти, ордена и медали награждать бурятів к 9 мая.
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Та ви шо, ОБСЄ зафіксували. А могли б сказати як зазвичай, невідомі вантажівки.
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А як там в народних Динирах обстоит дело с досками для трун доблесних защитников Наваросии? Может наш Бубочка обеспокоился би помощью, поставил им би пару вагонов досок, к 9 мая? А то как то некрасиво получается на фоне помощи Макшании.
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Та ви шо!!! Невже щось побачили!!! А може то привиділося?
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