 Было массовое мероприятие и эпидемиологи считают, что именно оттуда началось распространение коронавируса по области, - глава Черновицкой ОГА Осачук

Об этом в эфире hromadske сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Было массовое мероприятие, где было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно пошло", - рассказал он.

Председатель ОГА заверил, что более подробно об этом мероприятии расскажут после того, как завершат расследование.

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"Мы позволим специалистам доработать эту версию, и тогда они сообщат", - добавил Осачук.