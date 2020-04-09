 175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД

Об этом говорится в сообщении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

В рамках системы "Защита" за помощью обратились 14 325 наших граждан.

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Количество умерших от осложнений украинцев не изменилось – 5 человек.