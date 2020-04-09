 175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД

Об этом говорится в сообщении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.
В рамках системы "Защита" за помощью обратились 14 325 наших граждан.
Количество умерших от осложнений украинцев не изменилось – 5 человек.
Вот и пришло время потратить их ради своего здоровья, как это делают жители Украины.
Купить билеты?
У нас тоже многие лишились работы и ищут новую.
это раз.
второе - бабло отсылают = тут его тратят, налоги и т.д. получает бюджет.
ибо завести в обсервацию 14 тыс не реально...а миллионы по-домам - пожалуйста!