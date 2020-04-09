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 Политика Украины
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 175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД

За границей 17 граждан Украины выздоровели от коронавирусной инфекции, 5 - умерли, получают лечение - 175.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

В рамках системы "Защита" за помощью обратились 14 325 наших граждан.

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Количество умерших от осложнений украинцев не изменилось – 5 человек.

175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187775
 
 
 Топ комментарии
 
Бог поможет !!! Жить за границей хорошо и посты писать поучающие -- в бюджет ноль в страну ноль в армию ноль а как жаренным запахло сразу вспомнили за гражданство твари 175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД - Цензор.НЕТ 7184
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давай гони еще 14000 взад, а то мало зараженных... кхе-кхе
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Значит доходы у них есть?
Вот и пришло время потратить их ради своего здоровья, как это делают жители Украины.
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Бог поможет !!! Жить за границей хорошо и посты писать поучающие -- в бюджет ноль в страну ноль в армию ноль а как жаренным запахло сразу вспомнили за гражданство твари 175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД - Цензор.НЕТ 7184
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Доходи від заробіччан становлять до 4-5% від ВВП
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Значит доходы у них есть?
Вот и пришло время потратить их ради своего здоровья, как это делают жители Украины.
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Розриває дуалізм. Моє Его говорить, що хай краще пересидять пандемію там, але можливо є ті в кого закінчився контракт, от що їм робити
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Заключать новый.
У нас тоже многие лишились работы и ищут новую.
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Зевса нет.
это раз.
второе - бабло отсылают = тут его тратят, налоги и т.д. получает бюджет.
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Спорный вопрос ! Отсылают кто сам работает а семья в Украине. Многие уже давно с семьями просто живут и работают попутно занимаясь документами поэтому бюджет получает но не наш !!!
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Й,чим,ви,їх 'Захищатимете'...,й за чиї гроші 175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД - Цензор.НЕТ 6138 Гарантії повернення Я нефінансуватиму хатєлкі
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Ну вот и лечились бы все остальные, ну нет зебилу нужно было свезти их всех в Украину...
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давай гони еще 14000 взад, а то мало зараженных... кхе-кхе
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и еще на 2-3 недели продляйте карантин...
ибо завести в обсервацию 14 тыс не реально...а миллионы по-домам - пожалуйста!
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сейчас если легально находится заграницей то, никаких проблем с лечением быть не должно. это не Украина зеленского, где скорая третий раз приезжает к пациенту с температурой 40, и при этом отказывается его госпитализировать. а потом на вскрытии оказывается, что у больного был короновирус.
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Те, кто лечится в Германии, Австрии ... хотят, что бы их перевезли лечиться в Жмеринку?

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