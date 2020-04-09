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 Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео в четверг обвинили ВОЗ в ошибках во время кризиса вокруг коронавируа COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"ВОЗ не смогла сделать то, что от неё все ожидали", - сказал Помпео на брифинге в Белом доме.

При этом он заявил, что согласен с позицией Трампа, предложившего подумать, в каком объеме в дальнейшем следует финансировать эту организацию. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что сейчас - не время для того, чтобы думать о смены руководителя ВОЗ.

В свою очередь, Трамп сообщил на этом же брифинге, что в прошлом году США выплатили ВОЗ $452 млн, тогда как Китай - только $42 млн. Днем ранее он назвал эту организацию прокитайской.

Трамп повторил, что будет думать насчёт дальнейшего финансирования ВОЗ.

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"Мы рассмотрим этот вопрос и решим, что нужно делать... в ВОЗ совершили много ошибок", - заявил президент США.

Днем ранее Трамп уже заявлял, что намерен рассмотреть вопрос о том, не следует ли урезать финансирование ВОЗ. В частности, он предположил, что в организации поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько опасен вирус COVID-19.

Кроме того, Трамп отверг критику в его адрес со стороны гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, заявившего о недопустимости политизации кризиса с коронавирусом.

"Политизирует кризис как раз он сам", - сказал президент США.

Трамп пояснил, что ВОЗ в начале кризиса по какой-то причине принимала много решений в пользу Китая, стремясь убедить мировое сообщество, что не нужно принимать решительных мер по сдерживанию распространения возникшего в КНР коронавируса.

"Все было очень прокитайским", - отметил Трамп.

Источник: https://censor.net.ua/n3187772
 
   
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Трамп свои провалы любит навешивать на всех. Сам поц провтыкал , разведка 100% докладывала, но это чмо было занято импичментом.
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не скажите, Трамп успешно макает кацапов в дерьмо и имеет
хорошие шансы быть избранным на второй срок,
кроме того, то, что он не желает общаться с
кидалой Зеленским говорит о том, что он
хорошо разбирается в людях, клоуну одурачившему
сорок миллионов не удалось одурачить Трампа
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Тут не поймёшь кто дурней,многие знают что Трамп пришёл к власти благодаря спец операции ФСБ Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 9467
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Но ведь импичмент ему сделал владимир зеленских. Аж гордость берет за нашего кловуна Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 2161 Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 3329
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Тому що міжнародні організації, яки існують за рахунок фінансування великими країнами іноді стагнує,бо впевнені що так буде завжди
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Абсолютно бесполезная организация, работающая на совок. Когда надо было объявить пандемию, говорили что ничего страшного и не надо закрывать границы с Китаем.
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від Китаю потрібно триматися подалі.... В шкатулці,ще, багато сюрпризів... Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 1358
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Это называется перекладывание ответственности, разведка США докладывала об опасности Трампу еще в ноябре, но тот только улыбался. Карантин он тоже ввел очень поздно, все кричал что не допустит остановки бизнеса. А теперь у них 2000 смертей в сутки, но виновато во всем ВОЗ.
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Так еще тогда Трамп настаивал на прекращении пассажирского сообщения с Китаем, а ВОЗ всячески єтому противился.
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В принципе Трамп прав 50х50=>ВОЗ действительно было «заключено» в основном только(!) на Китае и провтыкало время....., НО Трамп долгое время был «легкомысленный» к проблеме этого вируса в Америке и не хотел(?) предпринимать меры хотя уже было понятно, что это не грипп.......
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Все гораздо проще - этому вонючему эфиопскому докторишке Китай в карман заносит вот он на всех углах и поёт как комуняки хорошо с вирусом справляются и как он от человека к человеку не передается
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так бывает когда директором ВОЗ ставят не какого нибудь умничку профессора - ученного от медицины, пускай и цвет кожи у него белый, А вот это вот недоразумение, но в духе толерантности, равных возможностей для всех рас и цветов кожи....

В результате получите тысячи смертей и десятки разрушенных экономик... Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 4250

Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 7071
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Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 5808 в Российской Федерации до сих пор не был объявлен режим карантина, не смотря на то, что уже какие-то меры начали предприниматься. Основным заявлением Владимира Путина было продление выходных дней для россиян до 30-го апреля.
В колонии Московии Беларусь,вообще всё как прежде и все и всё работает,просто Мацква отдалёна от своих федеративных колоний и диктаторам не выгодно когда звучит слово карантин(для них это звучит как безвластие)
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Вина ВОЗ конечно есть, ну нужно было и своей головой думать.
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