 Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"ВОЗ не смогла сделать то, что от неё все ожидали", - сказал Помпео на брифинге в Белом доме.
При этом он заявил, что согласен с позицией Трампа, предложившего подумать, в каком объеме в дальнейшем следует финансировать эту организацию. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что сейчас - не время для того, чтобы думать о смены руководителя ВОЗ.
В свою очередь, Трамп сообщил на этом же брифинге, что в прошлом году США выплатили ВОЗ $452 млн, тогда как Китай - только $42 млн. Днем ранее он назвал эту организацию прокитайской.
Трамп повторил, что будет думать насчёт дальнейшего финансирования ВОЗ.
"Мы рассмотрим этот вопрос и решим, что нужно делать... в ВОЗ совершили много ошибок", - заявил президент США.
Днем ранее Трамп уже заявлял, что намерен рассмотреть вопрос о том, не следует ли урезать финансирование ВОЗ. В частности, он предположил, что в организации поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько опасен вирус COVID-19.
Кроме того, Трамп отверг критику в его адрес со стороны гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, заявившего о недопустимости политизации кризиса с коронавирусом.
"Политизирует кризис как раз он сам", - сказал президент США.
Трамп пояснил, что ВОЗ в начале кризиса по какой-то причине принимала много решений в пользу Китая, стремясь убедить мировое сообщество, что не нужно принимать решительных мер по сдерживанию распространения возникшего в КНР коронавируса.
"Все было очень прокитайским", - отметил Трамп.
хорошие шансы быть избранным на второй срок,
кроме того, то, что он не желает общаться с
кидалой Зеленским говорит о том, что он
хорошо разбирается в людях, клоуну одурачившему
сорок миллионов не удалось одурачить Трампа
В результате получите тысячи смертей и десятки разрушенных экономик...
В колонии Московии Беларусь,вообще всё как прежде и все и всё работает,просто Мацква отдалёна от своих федеративных колоний и диктаторам не выгодно когда звучит слово карантин(для них это звучит как безвластие)