 Враг за сутки осуществил по позициям ОС 8 обстрелов, ранен один украинский воин. Бойцы ВСУ сдержали оборону и дали достойный отпор агрессору, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые согласно минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники успешно использовали дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.

"После полуночи российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции возле Павлополя, выпустив с направления оккупированного Набережного 20 мин. Во второй половине суток восемь вражеских мин этого же калибра взорвались рядом с нашими опорными пунктами в районе села Гнутово.

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Под утро противник также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки. А ближе к полудню применил стрелковое оружие против наших защитников в районе Старогнатовки.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника настойчиво заставляли его завершить такие преступные действия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам.

"Утром враг с направления Калинового выпустил по нашим опорным пунктам возле Новоалександровки 17 мин 120-мм калибра. В полдень против украинских защитников, которые держат оборону возле Орехово, оккупанты открыли огонь из миномета калибра 82 мм.

Наши позиции неподалеку от Зайцево российские наемники дважды обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Как сообщили в штабе, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

"Украинские защитники, держа оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор.

Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться нашими подразделениями с помощью имеющихся огневых средств.

По предварительным данным разведки, 8 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил отправили на лечение минимум пять российских наемников, всех - с ранениями различной степени тяжести", - отметили в пресс-центре ОС.

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Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня: "Противник из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстрелял наши позиции возле Красногоровки и Новомихайловки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились".

"По состоянию на 07:00 утра потерь среди наших защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в штабе.



