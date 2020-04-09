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 Приложение "Дій вдома" нужно для понимания ситуации с находящимися в самоизоляции, но принуждать его устанавливать не будут, - глава Минцифры Федоров

Приложение "Дій вдома" - дополнительный инструмент, нужный для понимания, сколько человек находятся в самоизоляции.

Министр Михаил Федоров в комментарии DW опроверг сообщения о взыскании штрафов за отказ от загрузки приложения "Дій вдома", информирует Цензор.НЕТ.

"Установка приложения рассчитана на самосознание людей. Штрафов за то, что кто-то не загрузит приложение, нет. Это никоим образом не регламентируется", - заявил Федоров.

"Как будет работать МВД и реально будет выглядеть ситуация, мы будем понимать со временем. Я уже говорил не раз, что это делается не для того, чтобы приехать и снять с кого-то деньги", - добавил он.

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Глава минцифры объяснил, что приложение "Дій вдома" является обычным инструментом, чтобы понимать, сколько именно человек находятся в самоизоляции, как они ее придерживаются, в каких регионах находятся, сколько людей проживают с ними и тому подобное.

"Это такая аналитическая информация. В интернете много слухов о тотальном контроле, каких-то штрафах. Это очень популярная тема для обсуждения. Но на самом деле процесс проверки самоизоляции сегодня и так работает. Ничего страшного не происходит. И приложение "Дій вдома" - это лишь дополнительный инструмент для того, чтобы владеть реальной ситуацией", - утверждает Федоров.

Отмечается, что 7 апреля в украинских СМИ со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова была распространена информация, что в Украине запустили мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации, неиспользование которого будет приравниваться к нарушению режима и приведет к штрафу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187769
 
 
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Красавчик. На младшенького сынка Януковича похож.
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В обох випадках це тюркська кров, тому є схожість.
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Якщо встановлення програми не обов'язково то навіщо вона потрібна? Ті хто порушує карантин її не встановлять, а ті хто сидять вдома їм не потрібна. Гроши на вітер.
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Ще можна телефон "загубити", "упустити з балкона" і т.і.
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Нокия 1401 рулит - НИКАКИХ приложений!
Осталось аккумулятор купить.
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чес расчитанный на дурачков. если устанаыливать по желанию, никакой реальной картины это не даст, потому что нарушители это точно не установят. значит по принуждению, но пока не прокатило, но ещё не вечер
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Ставте якомога більше таких додатків.Всі ваші дані будуть в московитів.
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ну а шо?
Офис Зеленского прислал в качестве помощи больницам Одесской области 100 тысяч листовок по профилактике коронавируса
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