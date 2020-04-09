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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:больница (702) Киев (18912) минирование (916) Нацполиция (11201)

 Полиция Киева проверяет сообщение о минировании Александровской больницы, пациентов перевели в другой корпус

Неизвестный сообщил о минировании Александровской больницы в Киеве, в одном из корпусов которой лечат больных с COVID-19.

Об сообщает этом Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Сегодня в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов больничного учреждения заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в корпусе, о заминировании которого сообщил неизвестный, расположено кардиологическое отделение.

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Администрация больницы приняла решение о переводе больных на время проверки в другой корпус.

После окончания проверки будет дана правовая квалификация события, отмечают в полиции. Правоохранители устанавливают мужчину, который сообщил о закладке взрывчатки.

Полиция Киева проверяет сообщение о минировании Александровской больницы, пациентов перевели в другой корпус 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3187768
 
 
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У кацапов нет ничего святого. Пытаются своим телефонным терроризмом развязать биологическую войну. Еще одно их военное преступление.
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Они этим еще и гордятся...видел такого на ютубе "борца с бендерами" - реально хвастается, что занимается подобным...
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Такі дії є проявом тероризму, навіть при фейковості цього телефонного повідомлення.
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Це й називається телефонним тероризмом.
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Поймать урода, и посадить на 15 лет Полиция Киева проверяет сообщение о минировании Александровской больницы, пациентов перевели в другой корпус - Цензор.НЕТ 7941
А если это ***** из бункера развлекается - осудить заочно, как яныка, и объявить в международный розыск! Полиция Киева проверяет сообщение о минировании Александровской больницы, пациентов перевели в другой корпус - Цензор.НЕТ 7941
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Вот - вот, пересекутся больные из кардиологии с ковидниками, и количество тяжелых больных удвоится. Так и медицина ляжет.
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Говорите, шо мерзкий Порох не просто так ИВЛ, костюмы и маски за свой счет в больницы поставляет?

Ну так вот вам реальная помощь от ЗЕбанария:
Полиция Киева проверяет сообщение о минировании Александровской больницы, пациентов перевели в другой корпус - Цензор.НЕТ 2062
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