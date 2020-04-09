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 Политика Украины, Общество
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 "Укрпошта" будет бесплатно доставлять освященные пасхи по всей Украине, - Криклий

"Укрпошта" на следующей неделе запустит сервис доставки пасок на дом.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Пасхе карантин не помешает! Освященная пасочка уже с понедельника следующей недели отправится в наиболее отдаленные уголки Украины. Заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте "Укрпочты" или через контакт-центр 0800300545 до 12 апреля включительно. А почтальоны или курьеры будут приносить паски домой с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта", - написал он.

Министр сообщил, что обратился к предстоятелям Православной церкви Украины Епифанию и Украинской греко-католической церкви Святославу "за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, соблюдающих меры карантина и кто проведет Пасху дома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина

"Бережем себя и родных. Празднуем Пасху здоровыми!", - написал Криклий.

Укрпошта будет бесплатно доставлять освященные пасхи по всей Украине, - Криклий 01

Напомним, богослужения во всех храмах Украины, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут. К такому соглашению пришли представители МВД и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в ходе онлайн-встречи.

Также читайте: Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3187767
 
 
 Топ комментарии
 
Я ніколи не чула, щоб в Україні так казали, навіть російськомовні.
Це настільки московітське - що аж вивертає.
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кулічі??? а бліни на лапатє не буде доставляти?
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ну шо за дибіли на цьому цензорі? КУЛИЧИ на парашке, в Українні ПАСКИ. і не важливо якою мовою текст. цензору текст ззапоребрика присилають?
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Госпредприятие Укрпочта - бесплатно....
Кризис, говорите?))
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Куліч... таке і поперек горла може встати...
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Цензоре, звільняйте нах редактора! Які, бл, " кулічікі"? Живу все життя в російськомовному оточенні, а оте " кулічі" кидається в очі останні декілька років. Виросла і слова такого не знала.
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Отак один раз не перемкнула на україномовну версію, і зіпсувала собі нерви отими бл..ськими кулічіками.Фу, від самого слова блювати хочеться. Тож, панове українці, перемикайте відразу на україномовну версію, бережіть себе.
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Так українською перекладають з запізненням. "Укрпошта" безкоштовно доставлятиме освячені паски по всій Україні, - Криклій - Цензор.НЕТ 5528
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Молитва пiд час пошестi згубної (епiдемiї):"Господи, Боже наш, багатий милосердям i милiстю, що Своїм мудрим Провидiнням керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за грiхи нашi, припини пошесть згубну, яка спiткала нас, як Ти i ранiше припиняв згубнi пошестi серед людей.Милосердний Спасителю, захисти здоров'я тих, хто на Тебе уповає. Лiкарю душ i тiл наших, дай одужання тим, що хворiють, i пiдведи їх з ложа недуги та страждань. Благослови, Господи, укрiпи i захисти Своєю благодаттю усiх тих, хто з благодiйнiстю i жертовнiстю пiклується про хворих вдома чи в лiкарнях. Визволи людей в нашому мiстi (селi, монастирi), в нашiй країнi i по всьому свiту вiд пошестi згубної, вiд хвороб i страждань та навчи нас цiнувати життя i здоров'я як Твої дари. Дай нам, Боже, Твiй мир i наповни нашi серця непохитною вiрою в Твiй захист, надiєю на Твою пiдтримку i любов'ю до Тебе i наших ближнiх.Твоє бо є щоб милувати i спасати нас, Боже наш, i Тобi славу возсилаємо, Отцю, i Сину, i Святому Духу, нинi i повсякчас i навiки вiкiв. Амiнь"
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Криклий - кацап. Это у них "куличи". У нас паски.
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