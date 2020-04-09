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 Политика Украины, Общество
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 "Укрпошта" будет бесплатно доставлять освященные куличи по всей Украине, - Криклий

"Укрпошта" на следующей неделе запустит сервис доставки куличей на дом.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Пасхе карантин не помешает! Освященный куличик уже с понедельника следующей недели отправится в наиболее отдаленные уголки Украины. Заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте "Укрпочты" или через контакт-центр 0800300545 до 12 апреля включительно. А почтальоны или курьеры будут приносить куличи домой с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта", - написал он.

Министр сообщил, что обратился предстоятелям Православной церкви Украины Епифанию и Украинской греко-католической церкви Святославу "по благословению и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, соблюдающих меры карантина и кто проведет Пасху дома".

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"Бережем себя и родных. Празднуем Пасху здоровыми!", - написал Криклий.

Укрпошта будет бесплатно доставлять освященные куличи по всей Украине, - Криклий 01

Напомним, богослужения во всех храмах Украины, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут. К такому соглашению пришли представители МВД и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в ходе онлайн-встречи.

Также читайте: Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3187767
 
 
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І що помогла вам віряни ваша віра в єврейського бога? Краще би витрачали гроші на медицину,а не на церкву.Це стосується і всього світу.
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Подавляющее большинство простога нарида тратит на пивасик денег куда больше, чем на веру и медицину вместе взятые.
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Герхард На церкву багато витрачають.Та й на пивасік якраз і віруючі витрачають.Медицина взагалі в світі погано фінансується,а як припече,то всі біжать до лікарів.
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Я ніколи не чула, щоб в Україні так казали, навіть російськомовні.
Це настільки московітське - що аж вивертає.
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****. Вот бедные работники почты. Пожалели бы их им и так не просто сейчас. Зачем эти дурацкие религиозные понты.
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-Ніч Бараї або Середина Шабан - свято, яке спостерігають мусульманські громади в ніч між 14 і 15 шаабанами. Це розцінюється як ніч, коли вирішується статок людей на майбутній рік і коли Аллах може пробачити грішників.
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Не понимаю, как можно гарантировать что "освящающие" сами не заражены: даже если сделать ПЦР тест перед освящением куличей, результатов надо ждать несколько дней. И даже если тест придет отрицательный, нет гарантии что служитель не заразился пока ждал результатов и следовательно освящение шло в активной но пока бессимптомной фазе.
Прям доставка вируса на дом выходит
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Вирус с доставкой на дом. Кто его пёк, святил, упаковывал и доставлял....Курьеры вообще разносчики вирусов, контактируют с сотней людей в день. Мне этот кулич потом в спирте замачивать? Не, я уж как-нибудь обойдусь.
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Я не знаю, у кого поднимется рука позвонить на этот номер!
Я тоже не против иметь освященную пасху, но один раз можно обойтись без этого обряда?!?!?!
Это сколько же курьеров будет задействовано, молчу уже о потраченном бензине!
Может лучше эти деньги потратить на наших раненых???
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кулічі??? а бліни на лапатє не буде доставляти?
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На две вилки и над газовой плитой обсмалить. Я так хлеб из магазина обжариваю )))
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