 Суд в Швейцарии подтвердил заморозку активов соратника Януковича Иванющенко (Юра Енакиевский)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно решению Федерального суда, активы бывшего украинского депутата Юрия Иванющенко останутся замороженными в Швейцарии.
Активы останутся заблокированными в соответствии с положениями законодательства Швейцарии о замораживании и реституции незаконно полученных активов иностранных политических деятелей, которые вступили в силу в 2016 году.
Федеральный суд заявил, что активы Иванющенко будут оставаться заблокированными из-за открытого уголовного производства в Швейцарии и Украине против него.
Как сообщалось, было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу. Как подозревают, подконтрольные супруге Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за "киотские" средства. Правоохранители подозревают, что средства были выведены в Швейцарию, а работы по большей части не были выполнены.
Сейчас по подозрению в отмывании этих средств в Швейцарии на счетах супруги Иванющенко - Ирины заблокированы 72 миллиона франков, а также бизнес-центр стоимостью около 20 миллионов, который наполовину принадлежит Иванющенко.
5 лет санкций ЕС: тающие миллионы Януковича
"Эти деньги могут быть конфискованы и переданы Украине лишь после того, как в украинских судах будет доказано нелегальное происхождение средств. До сих пор, однако, ни одно из дел не было расследовано до конца и передано в суд. Во многих случаях, как показывает проведенный DW анализ судебных решений, украинские следователи обращались в суд за разрешением на доступ к банковским документам за границей лишь спустя два-три года после блокировки счетов людей из санкционного списка.
Однако из-за затягивания расследования в Украине санкционный список ЕС за пять лет сократился на треть."
В 2012 году?
Тоже соратник Яныка и основатель рыгов??
Напoмните, please..
🤗