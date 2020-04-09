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 Политика Украины, За рубежом
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 Суд в Швейцарии подтвердил заморозку активов соратника Януковича Иванющенко (Юра Енакиевский)

Федеральный суд Швейцарии подтвердил ранее вынесенное решение Федерального админсуда, согласно которому заморожены средства и активы соратника Януковича Юрия Иванющенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно решению Федерального суда, активы бывшего украинского депутата Юрия Иванющенко останутся замороженными в Швейцарии.

Активы останутся заблокированными в соответствии с положениями законодательства Швейцарии о замораживании и реституции незаконно полученных активов иностранных политических деятелей, которые вступили в силу в 2016 году.

Федеральный суд заявил, что активы Иванющенко будут оставаться заблокированными из-за открытого уголовного производства в Швейцарии и Украине против него.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцария продлила на год замораживание активов Януковича

Как сообщалось, было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу. Как подозревают, подконтрольные супруге Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за "киотские" средства. Правоохранители подозревают, что средства были выведены в Швейцарию, а работы по большей части не были выполнены.

Сейчас по подозрению в отмывании этих средств в Швейцарии на счетах супруги Иванющенко - Ирины заблокированы 72 миллиона франков, а также бизнес-центр стоимостью около 20 миллионов, который наполовину принадлежит Иванющенко.

Также читайте: Швейцария не сняла арест с 72 млн франков и бизнес-центра Иванющенко (Юры Енакиевского). Они все еще могут быть конфискованы

Источник: https://censor.net.ua/n3187764
 
 
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Хоть кто-то думает о благе Украины. Суд в Швейцарии подтвердил заморозку активов соратника Януковича Иванющенко (Юра Енакиевский) - Цензор.НЕТ 3330
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А який сенс, що вони думають, а ми -- нє?
5 лет санкций ЕС: тающие миллионы Януковича
"Эти деньги могут быть конфискованы и переданы Украине лишь после того, как в украинских судах будет доказано нелегальное происхождение средств. До сих пор, однако, ни одно из дел не было расследовано до конца и передано в суд. Во многих случаях, как показывает проведенный DW анализ судебных решений, украинские следователи обращались в суд за разрешением на доступ к банковским документам за границей лишь спустя два-три года после блокировки счетов людей из санкционного списка.
Однако из-за затягивания расследования в Украине санкционный список ЕС за пять лет сократился на треть."
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После всего отэатого и наворованного эти морозы для юрка, как слону дробина.
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А кто был министром экономического развития и торговли ??
В 2012 году?
Тоже соратник Яныка и основатель рыгов??
Напoмните, please..
🤗
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