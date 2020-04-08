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 Трюдо впервые проведет заседание правительства Канады после почти месячной самоизоляции

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вышел из самоизоляции, которую соблюдал с 12 марта в связи с тем, что его супруга болела коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, все это время Трюдо продолжал работать из своей резиденции.

Теперь он продолжит работать в основном из дома, однако планирует посещать правительственные встречи лично, если посчитает их важными.

Первое исключение он сделал 8 апреля, так как заседание посвящено следующим шагам в борьбе с распространением коронавируса.

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Напомним, София Грегуар-Трюдо получила позитивный результат тест на коронавирус 13 марта. Ее супруг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ушел из-за болезни жены в самоизоляцию и все это время работал из дому.

29 марта стало известно о том, что состояние женщины улучшилось

Источник: https://censor.net.ua/n3187763
 
   
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В Канадії нема карантину? У нас теж з 12 березня. Вже час виходити з дому.
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Вот и молодец.
Интересно, как бы бенебаки лгали на Трюдо, если бы он баллотировался у нас?
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Мабуть самоізоляція Трюдо була чітко організована, не по нашому українському прикладу.
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