 Трюдо впервые проведет заседание правительства Канады после почти месячной самоизоляции

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, все это время Трюдо продолжал работать из своей резиденции.

Теперь он продолжит работать в основном из дома, однако планирует посещать правительственные встречи лично, если посчитает их важными.

Первое исключение он сделал 8 апреля, так как заседание посвящено следующим шагам в борьбе с распространением коронавируса.

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Напомним, София Грегуар-Трюдо получила позитивный результат тест на коронавирус 13 марта. Ее супруг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ушел из-за болезни жены в самоизоляцию и все это время работал из дому.

29 марта стало известно о том, что состояние женщины улучшилось