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 В Черновицкой области 30 новых случаев COVID-19, умерла 66-летняя женщина с подозрением на коронавирус, - ОГА

В Черновицкой области 8 апреля официально подтверждено еще 30 случаев заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 303 человека. Среди инфицированных буковинцев есть 51 медицинский работник, шестеро из них заразились на рабочем месте.

8 апреля от коронавируса выздоровела 61-летняя женщина,таким образом, от COVID-19 в области выздоровели уже 17 пациентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области зафиксировали 25 новых случаев COVID-19, среди инфицированных - трое священников, - ОГА

"Сегодня в Черновицкой городской больнице №1 умерла 66-летняя пациентка с подозрением на COVID-19. Больная имела сопутствующую патологию - гипертоническую болезнь", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3187761
 
 
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