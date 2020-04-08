 Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100 тыс. грн. штрафов, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"На сегодняшний день полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 000 грн. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, - безответственные и по отношению к себе, и по отношению к окружающим. И потому - пусть платят", - рассказал Кличко.
Мер Киева отметил, что только от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как скоро их ослабят. Ослабление ограничительных мер будет рассматриваться только после снижения динамики заболеваемости в столице.
М/ф "В стране невыученных уроков"
"Славный закос под Аваковских" - подумал Штирлиц..
И гордится этим...
Копеечка к копеечке с нищего населения....
Деградировал...
А я еще помню его другим...
щось я сумніваюсь, що хтось побіжить платити