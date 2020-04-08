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 Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100 тыс. грн. штрафов, - Кличко

Киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, заплатили в бюджет почти 100 тысяч грн. штрафов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. 

"На сегодняшний день полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 000 грн. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, - безответственные и по отношению к себе, и по отношению к окружающим. И потому - пусть платят", - рассказал Кличко.

Мер Киева отметил, что только от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как скоро их ослабят. Ослабление ограничительных мер будет рассматриваться только после снижения динамики заболеваемости в столице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевских предпринимателей освободили до 30 апреля от уплаты ЕСВ, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3187760
 
 
 Топ комментарии
 
Кличко за злостное нарушение должен уже сидеть в тюряге.
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Та я й 8 десятих собі не уявляю, а Ви ще і 8 сотих додали...
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"надо 2,5 землекопа" - як в одному мультику (радянському) було досить непогано проілюстровано... Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100 тыс. грн. штрафов, - Кличко - Цензор.НЕТ 7648
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Вибачте, будь ласка, помилився - "1,5 землекопа".

М/ф "В стране невыученных уроков"
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Кому что, а Педалика только бабло интересует....
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та хіба , для нього , 100 000 - це бабло ..? ..))
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"Славный закос под бундеса" - подумали мусора..
"Славный закос под Аваковских" - подумал Штирлиц..
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За весь час із аж 6 чоловік заплатило))) пісець досягнення
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Кличко за злостное нарушение должен уже сидеть в тюряге.
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Упустил. Ходить на работу нельзя, но уволить за прогул можно.
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Виталик превратился в прожженного барыгу сбивающий бабло с испуганных киян...
И гордится этим...

Копеечка к копеечке с нищего населения....
Деградировал...
А я еще помню его другим...

Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100 тыс. грн. штрафов, - Кличко - Цензор.НЕТ 8465
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Был Великий Спортсмен, стал жалким барыгой....
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То він стращає інших щоб не порушували.
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А вже сьогодні кабміном у закон 211-2020п внесені зміни, згідно яких ці люди вже не були би порушниками карантину. Так на мутній хвилі дозволів та перепусток СН роблять собі гроші.
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заплатили, чи отримали квитанції?
щось я сумніваюсь, що хтось побіжить платити
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А вот судебная статистика утверждает обратное, утверждает что фактически все дела в судах предусмотренное статьей 44-3 КУоАП рассыпаются, так кто же так безбожно врет?
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