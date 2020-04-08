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 На Херсонщине танковые подразделения 36-й ОБМП провели тактические учения с боевой стрельбой ночью. ФОТО

На Херсонщине танковые подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты провели тактические учения с боевой стрельбой ночью, во время которых были отработаны действия в наступлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Херсонщине танковые подразделения 36-й ОБМП провели тактические учения с боевой стрельбой ночью 01

Учения проходили в несколько этапов, в ходе которых морские пехотинцы отработали вождения боевых машин, тактическую маскировку, развертывание в боевой порядок и выход на определенные рубежи.

Преодолев заграждения, танковый взвод атаковал противника. С ходу были уничтожены огнем противотанковые и огневые средства, которые препятствовали дальнейшему продвижению. Кроме того, было отработан алгоритм действий при эвакуации танка и раненого военнослужащего.

На Херсонщине танковые подразделения 36-й ОБМП провели тактические учения с боевой стрельбой ночью 02

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На Херсонщине танковые подразделения 36-й ОБМП провели тактические учения с боевой стрельбой ночью 03

"Наступление ночью имеет как отрицательную, так и положительную сторону. Ночь ограничивает видимость, затрудняет ориентирование, увеличивает время на выявление и поражения целей. Поэтому снижается эффективность огня и увеличивается расход боеприпасов и осветительных средств. С другой стороны, ночные условия позволяют незаметно для противника занимать, оборудовать исходное положение для наступления и маскировки и неожиданно атаковать его. В этих условиях уменьшаются потери от наличия противотанковых средств и авиации. Кроме этого, ночная атака оказывает на противника сильное моральное воздействие", - отметил руководитель учений майор Вячеслав Якубинский.

На Херсонщине танковые подразделения 36-й ОБМП провели тактические учения с боевой стрельбой ночью 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3187759
 
   
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Нічні навчання це чудово, а нічні стрільби це просто супер. Тепер би ще організувати нічні стрільби з використанням протитанкових керованих реактивних снарядів, щоб це було дійсно по-справжньому! Але вже добре що нікого не задавили вночі!
В 36 ОБМП є танковий батальйон та танкові роти Т-80БВ які не можуть стріляти ********* керованими протитанковими реактивними снарядами Комбат на відстань до 5000м , що зменшує цінність цих танків на полі бою! До того ж використання радянських ненадійних танків ефективне коли танків багато, хоча б танкова бригада. Тому потрібно додати в 36 ОБМП ще один танковий батальйон - спецпризначення де будуть Т-80БВМ з можливістю стріляти Комбатами, щоб технічні поломки не зменшували бойових можливостей бригади! Два танкових батальйони Т-80БВ хоч якось покращать ситуацію з обмеженими наступальними можливостями бригади морської піхоти!
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Вдалого навчання воїни України та потім гарного полювання на расіянських окупантів!!!!!
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На Херсонщине танковые подразделения 36-й ОБМП проводили тактические учения с боевой стрельбой ночью,39 танков пошли в сторону Перешейка,в Крыму оккупанты подняли в ружьё космические войска.
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Скоріш "подзємно-космічєскіє". Це коли війська під землею і косматі-косматі. На Херсонщине танковые подразделения 36-й ОБМП провели тактические учения с боевой стрельбой ночью - Цензор.НЕТ 4986
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