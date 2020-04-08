 На Херсонщине танковые подразделения 36-й ОБМП провели тактические учения с боевой стрельбой ночью. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Учения проходили в несколько этапов, в ходе которых морские пехотинцы отработали вождения боевых машин, тактическую маскировку, развертывание в боевой порядок и выход на определенные рубежи.
Преодолев заграждения, танковый взвод атаковал противника. С ходу были уничтожены огнем противотанковые и огневые средства, которые препятствовали дальнейшему продвижению. Кроме того, было отработан алгоритм действий при эвакуации танка и раненого военнослужащего.
"Наступление ночью имеет как отрицательную, так и положительную сторону. Ночь ограничивает видимость, затрудняет ориентирование, увеличивает время на выявление и поражения целей. Поэтому снижается эффективность огня и увеличивается расход боеприпасов и осветительных средств. С другой стороны, ночные условия позволяют незаметно для противника занимать, оборудовать исходное положение для наступления и маскировки и неожиданно атаковать его. В этих условиях уменьшаются потери от наличия противотанковых средств и авиации. Кроме этого, ночная атака оказывает на противника сильное моральное воздействие", - отметил руководитель учений майор Вячеслав Якубинский.
В 36 ОБМП є танковий батальйон та танкові роти Т-80БВ які не можуть стріляти ********* керованими протитанковими реактивними снарядами Комбат на відстань до 5000м , що зменшує цінність цих танків на полі бою! До того ж використання радянських ненадійних танків ефективне коли танків багато, хоча б танкова бригада. Тому потрібно додати в 36 ОБМП ще один танковий батальйон - спецпризначення де будуть Т-80БВМ з можливістю стріляти Комбатами, щоб технічні поломки не зменшували бойових можливостей бригади! Два танкових батальйони Т-80БВ хоч якось покращать ситуацію з обмеженими наступальними можливостями бригади морської піхоти!