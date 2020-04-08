 На Херсонщине танковые подразделения 36-й ОБМП провели тактические учения с боевой стрельбой ночью. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Учения проходили в несколько этапов, в ходе которых морские пехотинцы отработали вождения боевых машин, тактическую маскировку, развертывание в боевой порядок и выход на определенные рубежи.

Преодолев заграждения, танковый взвод атаковал противника. С ходу были уничтожены огнем противотанковые и огневые средства, которые препятствовали дальнейшему продвижению. Кроме того, было отработан алгоритм действий при эвакуации танка и раненого военнослужащего.

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"Наступление ночью имеет как отрицательную, так и положительную сторону. Ночь ограничивает видимость, затрудняет ориентирование, увеличивает время на выявление и поражения целей. Поэтому снижается эффективность огня и увеличивается расход боеприпасов и осветительных средств. С другой стороны, ночные условия позволяют незаметно для противника занимать, оборудовать исходное положение для наступления и маскировки и неожиданно атаковать его. В этих условиях уменьшаются потери от наличия противотанковых средств и авиации. Кроме этого, ночная атака оказывает на противника сильное моральное воздействие", - отметил руководитель учений майор Вячеслав Якубинский.

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