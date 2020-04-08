 Четверых украинцев оштрафовали за нарушение карантина в Польше

Когда там они осматривали рыночную площадь, появилась полиция, которая выписала им штраф за это нарушение, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Во время прогулки по центру города к мужчинам подошла полиция, чтобы их проверить. Они нарушили правила передвижения и их наказали штрафами. Они понимали, что действуют запреты, но не ожидали, что кто-то на Рынке их задержит и захочет проверить. Они рассчитывали на везение, однако этого не произошло и на этом их экскурсия завершилась", - сообщила пресс-офицер Уездного управления полиции в Сандомира Паулина Мруз.

Она также отметила, что это первая ситуация наказания после введения более жестких правил передвижения.

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Ограничения на передвижения будут действовать по крайней мере до 11 апреля. До этого времени в Польше нельзя передвигаться, кроме бытовых дел, профессиональных или связанных со здоровьем обязанностей. Правила касаются проезда на работу, волонтерства, необходимых покупок, в том числе и лекарств, и выгула собак.

За нарушение этих правил, в соответствии с законом о предотвращении и борьбе с заражением и инфекционными болезнями, санитарный инспектор может наказать финансовым штрафом от 5 до 30 тысяч злотых.