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 Четверых украинцев оштрафовали за нарушение карантина в Польше

Четверо украинцев, проживающие в Сталевовольском повяте на юге Польши, решили поехать на экскурсию в Сандомир.

Когда там они осматривали рыночную площадь, появилась полиция, которая выписала им штраф за это нарушение, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Во время прогулки по центру города к мужчинам подошла полиция, чтобы их проверить. Они нарушили правила передвижения и их наказали штрафами. Они понимали, что действуют запреты, но не ожидали, что кто-то на Рынке их задержит и захочет проверить. Они рассчитывали на везение, однако этого не произошло и на этом их экскурсия завершилась", - сообщила пресс-офицер Уездного управления полиции в Сандомира Паулина Мруз.

Она также отметила, что это первая ситуация наказания после введения более жестких правил передвижения.

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Ограничения на передвижения будут действовать по крайней мере до 11 апреля. До этого времени в Польше нельзя передвигаться, кроме бытовых дел, профессиональных или связанных со здоровьем обязанностей. Правила касаются проезда на работу, волонтерства, необходимых покупок, в том числе и лекарств, и выгула собак.

За нарушение этих правил, в соответствии с законом о предотвращении и борьбе с заражением и инфекционными болезнями, санитарный инспектор может наказать финансовым штрафом от 5 до 30 тысяч злотых.

Источник: https://censor.net.ua/n3187758
 
 
 Топ комментарии
 
То не Україна. Пани накостиляли по шиї. Четверых украинцев оштрафовали за нарушение карантина в Польше - Цензор.НЕТ 1802
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Pro Max -- то вже буде за політичними переконаннями, напевно...
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Надо конкретизировать. А то сейчас умирают люди в возрасте, не дай бог станут умирать с высоким IQ...
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Так если останутся одни академики, то кто работать то будет
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Надо им на помощь цензоровского порохобота бандеролью выслать, чтоб защищал их в качестве адвоката Чотирьох українців оштрафували за порушення карантину в Польщі - Цензор.НЕТ 5298 тем более много ума не надо, достаточно фразы "А вот наш Печерский суд".......
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А что предложил украинцам зеленый недоразвитый? Самостоятельный домашний арест под угрозой бешенного штрафа и откровенную ложь о количестве заболевших и умерших....
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Де той "грамотний" одесит, який розповідав копам про "докумєнти"?
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То не Україна. Пани накостиляли по шиї. Четверых украинцев оштрафовали за нарушение карантина в Польше - Цензор.НЕТ 1802
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Цікаво, чи намагалися розповідати по "документи" та інше, та ліпити грамотіїв?
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А у нас полно дебилов,гуляют и без масок. Полиции вообще не видно.
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А шо в Польше тоже Аваков есть? Четверых украинцев оштрафовали за нарушение карантина в Польше - Цензор.НЕТ 9337 Мож брат? Порохоботы, в шоке Четверых украинцев оштрафовали за нарушение карантина в Польше - Цензор.НЕТ 9627 какаята коллективная аваковщина прям...
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