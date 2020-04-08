 В МВД обсудили со священнослужителями форматы проведения религиозных праздников во время карантина

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.
В сообщении отмечается: "Советник министра внутренних дел Юрий Тандит заявил, что правоохранители понимают желание верующих отпраздновать Пасху, Иудейский Песах и мусульманские праздники - Ночь Бараат и начала месяца Рамадан.
Правоохранители провели онлайн встречу с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.
"Мы определили формат проведения богослужений, особенно во время главного христианского праздника - Пасхи, а также Иудейского Песаха и мусульманских праздников - Ночи Бараат и начала месяца Рамадан. После оживленного обсуждения пришли к определенному согласию ", - подчеркнул Юрий Тандит.
План проведения религиозных праздников следующий:
- Служба в храмах будут проводиться, однако, с участием не более десяти человек - для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.
- Верующим не возбраняется посещать Храм в индивидуальном порядке в отсутствие проведения богослужений, но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе не должно быть больше двух в больших Храмах и одного в Храмах меньшего размера, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей.
- О проведении обряда освящения куличей и пасхальных корзин, будет существовать несколько возможностей. В городах, Священнослужители статью могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, для освящения там пасхи, таким образом все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности, верующие смогут выставить Пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.
Советник министра подчеркнул, что человеческая жизнь, ее защита, физическое и нравственное развитие личности - это совместная миссия Церкви и Государства. Поэтому, в случае попыток верующих посещать Церковь, полицейские патрули будут толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения правил карантина.
Юрий Тандит также подчеркнул, что для беспрепятственного передвижения священников к местам проведения служб, представители конфессий должны подать списки своих священнослужителей. Отдельно с представителями различных конфессий обсудили волонтерскую работу церквей, которые занимаются бездомными и социально незащищенными слоями населения.
Правоохранители просят представителей религиозных организаций подать списки ответственных за это лиц и мест проведения соответствующих мероприятий".
Кто масочки не носит того шестеро выносят!
А он и не сойдет!
В Индии население начало лупить полицейских, которые днями ранее лупили всех за посещение мечети бамбуковыми палками.
Эти тоже выпросят.
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.
Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!
Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!
1969 В.Высоцкий
Про це вам без сльоз розказати ніззя -
По парку з собакой гуляли друззя.
Прєступніки явно - бо була у них
Застірана маска, застірана маска,
Застірана маска. Одна. На двоїх...
Собака не встигла сходити в кусти,
Як збіглись ловити друзєй тих мєнти -
Шість пєших, машина і ще гвинтокрил!
І старший наряда, і старший наряда,
Арсєній Барісич їх грозно спросив:
Ну чьо нарушаєм закон, гаспада?
Припьорлісь втройом нєобачно сюда?
А маска одна. Ето нє єрунда -
Берьом куркулятор, берьом куркулятор,
У баксах дєшевле - с вас штука тогда!..
Мєнти обложили й тікати ніззя,
Біжим до машини - рішили друззя,
Швиденько з горла по сто грам одхлебньом!
І штраф стане менший, і штраф стане менший,
І штраф стане менший, бо пйом за рульом!!!
...Упав гвинтокрил офігєвший з небес,
Барісич в карман за лікарством полєз -
Не ждав, шо друззя так його кидануть...
А хлопці в машині, а хлопці в машині,
А хлопці в машині по соточкє п'ють.
Тепер вот прошу - розкажіть, пацани:
Такі довбодятли зачєм нам нужни?
Зачєм ЗЄлєбобіки вибрали їх ???
Святу монобільшість, святу монобільшість
Святу монобільшість... Ще й Бубочка - псіх...
А еще спроси у тех добробатовских солдат, что
под Илловайскими лежат..
😁
Бога, Сына и Духа святаго - вместе не собираться!
Только Двоим!
Решали -кто лишний?
😇