EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  633  17
Материалы по теме:
Все про:карантин (2632) МВД (8110) Пасха (106) COVID-19 (3420) коронавирус (2018)

 В МВД обсудили со священнослужителями форматы проведения религиозных праздников во время карантина

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что совместно с религиозными конфессиями определили формат проведения Пасхальных праздников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

В сообщении отмечается: "Советник министра внутренних дел Юрий Тандит заявил, что правоохранители понимают желание верующих отпраздновать Пасху, Иудейский Песах и мусульманские праздники - Ночь Бараат и начала месяца Рамадан.

Правоохранители провели онлайн встречу с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

"Мы определили формат проведения богослужений, особенно во время главного христианского праздника - Пасхи, а также Иудейского Песаха и мусульманских праздников - Ночи Бараат и начала месяца Рамадан. После оживленного обсуждения пришли к определенному согласию ", - подчеркнул Юрий Тандит.

План проведения религиозных праздников следующий:

- Служба в храмах будут проводиться, однако, с участием не более десяти человек - для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.


- Верующим не возбраняется посещать Храм в индивидуальном порядке в отсутствие проведения богослужений, но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе не должно быть больше двух в больших Храмах и одного в Храмах меньшего размера, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей.

- О проведении обряда освящения куличей и пасхальных корзин, будет существовать несколько возможностей. В городах, Священнослужители статью могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, для освящения там пасхи, таким образом все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности, верующие смогут выставить Пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.

Советник министра подчеркнул, что человеческая жизнь, ее защита, физическое и нравственное развитие личности - это совместная миссия Церкви и Государства. Поэтому, в случае попыток верующих посещать Церковь, полицейские патрули будут толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения правил карантина.

Юрий Тандит также подчеркнул, что для беспрепятственного передвижения священников к местам проведения служб, представители конфессий должны подать списки своих священнослужителей. Отдельно с представителями различных конфессий обсудили волонтерскую работу церквей, которые занимаются бездомными и социально незащищенными слоями населения.

Правоохранители просят представителей религиозных организаций подать списки ответственных за это лиц и мест проведения соответствующих мероприятий".

В МВД обсудили со священнослужителями форматы проведения религиозных праздников во время карантина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187757
 
 
 Топ комментарии
 
Кто носит масочку тот кушает пасочку
Кто масочки не носит того шестеро выносят!
 показать весь комментарий
 
https://www.youtube.com/watch?v=bBeF4fjqQIk

В Индии население начало лупить полицейских, которые днями ранее лупили всех за посещение мечети бамбуковыми палками.

Эти тоже выпросят.
 показать весь комментарий
 
СТРАШНА ВЕЧІРНЯ КАЗОЧКА. (КОРОНОВІРУСНАЯ) У МВС обговорили зі священнослужителями формати проведення релігійних свят під час карантину - Цензор.НЕТ 7636
Про це вам без сльоз розказати ніззя -
По парку з собакой гуляли друззя.
Прєступніки явно - бо була у них
Застірана маска, застірана маска,
Застірана маска. Одна. На двоїх...
Собака не встигла сходити в кусти,
Як збіглись ловити друзєй тих мєнти -
Шість пєших, машина і ще гвинтокрил!
І старший наряда, і старший наряда,
Арсєній Барісич їх грозно спросив:
Ну чьо нарушаєм закон, гаспада?
Припьорлісь втройом нєобачно сюда?
А маска одна. Ето нє єрунда -
Берьом куркулятор, берьом куркулятор,
У баксах дєшевле - с вас штука тогда!..
Мєнти обложили й тікати ніззя,
Біжим до машини - рішили друззя,
Швиденько з горла по сто грам одхлебньом!
І штраф стане менший, і штраф стане менший,
І штраф стане менший, бо пйом за рульом!!!
...Упав гвинтокрил офігєвший з небес,
Барісич в карман за лікарством полєз -
Не ждав, шо друззя так його кидануть...
А хлопці в машині, а хлопці в машині,
А хлопці в машині по соточкє п'ють.
Тепер вот прошу - розкажіть, пацани:
Такі довбодятли зачєм нам нужни?
Зачєм ЗЄлєбобіки вибрали їх ???
Святу монобільшість, святу монобільшість
Святу монобільшість... Ще й Бубочка - псіх...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто носит масочку тот кушает пасочку
Кто масочки не носит того шестеро выносят!
 показать весь комментарий
 
 
Задрали уже. Каждый день у них совещание по Пасхе. Она вам, иноверцам, дышать не дает?
 показать весь комментарий
 
 
Байдужих до чужого життя (дебілів) не поменшало, тому й втлумачують, що не потрібно масових заходів зараз. Бо, не дай Боже, буде як тут: Відсвяткували повернення товариша з-за кордону: на Житомирщині спалах коронавірусу
 показать весь комментарий
 
"Если Благодатный огонь не сойдет, это будет знак того, что конец света близок," - епископ Николай

А он и не сойдет!
 показать весь комментарий
 
https://www.youtube.com/watch?v=bBeF4fjqQIk

В Индии население начало лупить полицейских, которые днями ранее лупили всех за посещение мечети бамбуковыми палками.

Эти тоже выпросят.
 показать весь комментарий
 
 
Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.

Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.

Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.

Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.

Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!

Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.

Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!

1969 В.Высоцкий
 показать весь комментарий
 
СТРАШНА ВЕЧІРНЯ КАЗОЧКА. (КОРОНОВІРУСНАЯ)
Про це вам без сльоз розказати ніззя -
По парку з собакой гуляли друззя.
Прєступніки явно - бо була у них
Застірана маска, застірана маска,
Застірана маска. Одна. На двоїх...
Собака не встигла сходити в кусти,
Як збіглись ловити друзєй тих мєнти -
Шість пєших, машина і ще гвинтокрил!
І старший наряда, і старший наряда,
Арсєній Барісич їх грозно спросив:
Ну чьо нарушаєм закон, гаспада?
Припьорлісь втройом нєобачно сюда?
А маска одна. Ето нє єрунда -
Берьом куркулятор, берьом куркулятор,
У баксах дєшевле - с вас штука тогда!..
Мєнти обложили й тікати ніззя,
Біжим до машини - рішили друззя,
Швиденько з горла по сто грам одхлебньом!
І штраф стане менший, і штраф стане менший,
І штраф стане менший, бо пйом за рульом!!!
...Упав гвинтокрил офігєвший з небес,
Барісич в карман за лікарством полєз -
Не ждав, шо друззя так його кидануть...
А хлопці в машині, а хлопці в машині,
А хлопці в машині по соточкє п'ють.
Тепер вот прошу - розкажіть, пацани:
Такі довбодятли зачєм нам нужни?
Зачєм ЗЄлєбобіки вибрали їх ???
Святу монобільшість, святу монобільшість
Святу монобільшість... Ще й Бубочка - псіх...
 показать весь комментарий
 
 
У шакаладников спроси, зачем такую .... выбрали Мы!!
А еще спроси у тех добробатовских солдат, что
под Илловайскими лежат..
 показать весь комментарий
 
Вы такое выбрали потому что вы долбо*бы. И Иловайск тут ни при чём. У МВС обговорили зі священнослужителями формати проведення релігійних свят під час карантину - Цензор.НЕТ 3869
 показать весь комментарий
 
Ожидаемое хамство от 56% виборця потроха, яке скінчилося 8%..
😁
 показать весь комментарий
 
Ожидаемая тупость от части зебилов спустя год. Как поживает козёл? В смысле- кто из вас кого? У МВС обговорили зі священнослужителями формати проведення релігійних свят під час карантину - Цензор.НЕТ 6760
У МВС обговорили зі священнослужителями формати проведення релігійних свят під час карантину - Цензор.НЕТ 2867
 показать весь комментарий
 
Прредставляю:-

Бога, Сына и Духа святаго - вместе не собираться!

Только Двоим!

Решали -кто лишний?
😇
 показать весь комментарий
 
*... в случае попыток верующих посещать Церковь..*.((( . *****, дожили , при Союзе такого говна не было.
 показать весь комментарий
 
 
В начале маски,потом поводок и на ухо как корове номерок)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх