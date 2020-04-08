 Депутаты предлагают судить людей, которые находятся под стражей, без их участия в заседании

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала член этого комитета, народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова.
Напомним, законопроектом № 3276 предусмотрено временно, на период карантина, установить особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства. В частности, этим документом депутаты должны урегулировать работу следственных судей, вопросы, связанные с продлением сроков содержания под стражей, участие сторон в судебных заседаниях в удаленном режиме.
По словам Устиновой, когда за законопроект голосовали в первом чтении, депутатам удалось достичь компромисса по спорным вопросам. Но сегодня ситуация изменилась. Депутатам за два часа до начала заседания раздали окончательную редакцию документа, в котором большинство поправок депутатов от "Слуги народа" были связаны с нормой, которая касается участия человека, находящегося под стражей, в судебном заседании в режиме видеоконференции.
Суть учтенной поправки сводится к следующему: в случае отказа подозреваемого, обвиняемого от участия в рассмотрении дела в режиме видеоконференции, рассмотрение осуществляется без его участия, в присутствии его адвоката. Если адвокат не сможет прибыть для участия в рассмотрении ходатайства о применении или продолжении применения меры пресечения в виде содержания под стражей, или у подозреваемого, обвиняемого нет адвоката, следственный судья или суд привлекают защитника для проведения отдельного процессуального действия.
"На сегодняшний день кодекс предусматривает такой порядок. Решение о проведении заседания в режиме видеоконференции принимает судья, но если человек не согласен, его должны привезти на заседание. Теперь же предлагают любого человека судить без него. Это може привести к многочисленным злоупотреблениям. В тех же СИЗО это будет наверняка использовано. Такая норма нарушает права человека, принимать такой законопроект нельзя", - считает Устинова.
===============================
Пропоную українцям,які є ЄДИНИМ джерелом влади в Україні,згідно Конституції,узаконити Суд Лінча над барижними чинушами та депутатами усіх рівнів прямо на вулиці.Вирок повинно винести одночасно не менше 30-ти людей.
-Але ж у державі є надзірні інстанції, як за слідчими, прокурорами так і судами та суддями....Для чого і на їх утримання витрачати кошти, якщо вони нікого за "штучки" не покарали, не засудили, не звільнили зі служби, не конфіскували майна корумпованих прокурорів, слідчих суддів
-чому найвищі політичні владні інстанції - в свою чергу не здійснюють оргвисновків по кадровому складу надзірних інстанцій?
- бо всі і по всій описаній вертикалі - в долі... І як не крути, а виходить знову - ОЗУ !!
-- Але ж скажете - багатьох звільняють... Так , звільняють в основному сумлінних, забруднених, теж в основному - лишають на службі, тримають, підвищують, нагороджують, преміюютьть, назначають, чіпляють зірки і лампаси.,
Десять років - МАСОВИЙ розгул масової злочинності в Україні!
А хто сидить в буцигарнях? " - мілкота і виконавці... Чому не сидять високопосадовці? Бо вони, як не "кришталево чисті ", то аж... "діамантові"...
-- Ні для кого не секрет, що "елітні" корупціонери і на свободі, та ще й на владних посадах!
- і весь цей час злочинність рукотворна.... найвищими ешелонами влади!
Тому, визначення всієї, найвищої влади, як ОЗУ (організоване злочинне угрупування) слід сприймати не як алегорію, а як доконану істину, як однозначний факт!
Йозеф Кнехт
13 серпня 2015 року Білик їде до Криму через москву в порушення норм законодавства України,де відпочиває з шістками кремля кіркоровим та крутим. Для всіх адекватів це чорна мітка, але сьогодні імб#цили з ОПУ вирішили її привітати на офіційній сторінці.
Справа сивохо живе.Малороси
В стенах нашей ВР бездомные Брюсселя тоже могут поесть и поспать!
Пора начинать строить забор по периметру, что бы граждане не разбежались!
А как идея , шо бы без судей ?!
Поставить мобильную аплоудину на айфон генпрокурорши и пусть на так кликает и выносит приговоры ?!
Как хорошо жить без мозгов если ты ся называешь "Слухой арода"
поэтому не нужно изобретать колесо, а нужно вернуть карательную медицину как было в СССР...
Дешево, быстро, сердито и удобно....
И судебных заседаний проводить не нужно...
Врачи в камере осмотрели..., написали заключение - и вперед в дурку...
Вон по делу Шеремета ... - понятно же что там все психи вернувшиеся с войны...
"ВОР В ЗАКОНЕ" (устаревш.) - мотавший сроки закоренелый вор, уркаган в авторитете.
"ВОР В ЗАКОНЕ" (современ.) - президент, депутаты, гос.чиновник, олигарх в окружаущем их социуме, буржуазное лицо эксплуатируещее людей.
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
Відео 2014 го року.
Татаров називає Майдан особливо тяжким злочином і погрожує 15-ма роками ув*язнення. І тепер його мають призначити заступником Єрмака.
https://twitter.com/i/status/1247504087807135745
https://youtu.be/nn2RpIzuNzQ
73%, вы точно долбанутые на голову. Следующий раз козу с барабаном избирайте. Она вам казнь барабаном устроит. Барабаном по пустой башке.
Мы даем деньги людям, которые нуждаются в финансовой поддержке.
Я хочу использовать эту среду, чтобы уведомить вас о получателе, и я буду готов предложить вам кредит.
мы предлагаем;
Личные кредиты
Кредит консолидации долга
Венчурный капитал
коммерческий кредит
Корпоративные кредиты
Учебный кредит
Ипотека по любой причине!
Мы полагались на альтернативное банковское финансирование.
Приложение простое и понятное.
Если вы заинтересованы, не стесняйтесь обращаться к нам со следующей информацией. Электронная почта: scotlicon121@gmail.com или WhatsApp; +17135876055