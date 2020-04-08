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 Политика Украины
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 Депутаты предлагают судить людей, которые находятся под стражей, без их участия в заседании

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс относительно судебного контроля на время карантина. Теперь ряд прописанных в нем норм напрямую нарушают права людей.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала член этого комитета, народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова.

Напомним, законопроектом № 3276 предусмотрено временно, на период карантина, установить особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства. В частности, этим документом депутаты должны урегулировать работу следственных судей, вопросы, связанные с продлением сроков содержания под стражей, участие сторон в судебных заседаниях в удаленном режиме.

По словам Устиновой, когда за законопроект голосовали в первом чтении, депутатам удалось достичь компромисса по спорным вопросам. Но сегодня ситуация изменилась. Депутатам за два часа до начала заседания раздали окончательную редакцию документа, в котором большинство поправок депутатов от "Слуги народа" были связаны с нормой, которая касается участия человека, находящегося под стражей, в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Суть учтенной поправки сводится к следующему: в случае отказа подозреваемого, обвиняемого от участия в рассмотрении дела в режиме видеоконференции, рассмотрение осуществляется без его участия, в присутствии его адвоката. Если адвокат не сможет прибыть для участия в рассмотрении ходатайства о применении или продолжении применения меры пресечения в виде содержания под стражей, или у подозреваемого, обвиняемого нет адвоката, следственный судья или суд привлекают защитника для проведения отдельного процессуального действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Устинова зарегистрировала альтернативный президентскому законопроект о реформе СБУ

"На сегодняшний день кодекс предусматривает такой порядок. Решение о проведении заседания в режиме видеоконференции принимает судья, но если человек не согласен, его должны привезти на заседание. Теперь же предлагают любого человека судить без него. Это може привести к многочисленным злоупотреблениям. В тех же СИЗО это будет наверняка использовано. Такая норма нарушает права человека, принимать такой законопроект нельзя", - считает Устинова.

Источник: https://censor.net.ua/n3187756
 
 
 Топ комментарии
 
Депутаты предлагают судить людей, которые находятся под стражей, без их участия в заседании

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Пропоную українцям,які є ЄДИНИМ джерелом влади в Україні,згідно Конституції,узаконити Суд Лінча над барижними чинушами та депутатами усіх рівнів прямо на вулиці.Вирок повинно винести одночасно не менше 30-ти людей. Депутаты предлагают судить людей, которые находятся под стражей, без их участия в заседании - Цензор.НЕТ 4024
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Може нам більше не обирати таких депутатів?
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Може нам більше не обирати таких депутатів?
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Депутаты предлагают судить людей, которые находятся под стражей, без их участия в заседании

===============================
Пропоную українцям,які є ЄДИНИМ джерелом влади в Україні,згідно Конституції,узаконити Суд Лінча над барижними чинушами та депутатами усіх рівнів прямо на вулиці.Вирок повинно винести одночасно не менше 30-ти людей. Депутаты предлагают судить людей, которые находятся под стражей, без их участия в заседании - Цензор.НЕТ 4024
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Украинцам уже даже и не удивительно, что депутаты нынешней полоумной клоунской Рады регулярно в своих "законах" нарушают все права человека и Конституцию Украины.
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Про "легендарність наших судів і суддів, мене західні політики жартома запитували - Якщо у ваших судах виграють ті, в кого товстіша мошна, то для чого ви на утримання судів витрачаєте бюджетні кошти? Встановіть,, що виграє позов, чи претензію той, хто більше заплатить, але не суддям, а в бюджет - отримаєте подвійну вигоду для бюджету... Такі суди ліквідуйте зовсім -тоді зовсім зникнуть витрати на утримання судів та суддів і з'являться додаткові поступлення до бюджету!
-Але ж у державі є надзірні інстанції, як за слідчими, прокурорами так і судами та суддями....Для чого і на їх утримання витрачати кошти, якщо вони нікого за "штучки" не покарали, не засудили, не звільнили зі служби, не конфіскували майна корумпованих прокурорів, слідчих суддів
-чому найвищі політичні владні інстанції - в свою чергу не здійснюють оргвисновків по кадровому складу надзірних інстанцій?
- бо всі і по всій описаній вертикалі - в долі... І як не крути, а виходить знову - ОЗУ !!
-- Але ж скажете - багатьох звільняють... Так , звільняють в основному сумлінних, забруднених, теж в основному - лишають на службі, тримають, підвищують, нагороджують, преміюютьть, назначають, чіпляють зірки і лампаси.,
Десять років - МАСОВИЙ розгул масової злочинності в Україні!
А хто сидить в буцигарнях? " - мілкота і виконавці... Чому не сидять високопосадовці? Бо вони, як не "кришталево чисті ", то аж... "діамантові"...
-- Ні для кого не секрет, що "елітні" корупціонери і на свободі, та ще й на владних посадах!
- і весь цей час злочинність рукотворна.... найвищими ешелонами влади!
Тому, визначення всієї, найвищої влади, як ОЗУ (організоване злочинне угрупування) слід сприймати не як алегорію, а як доконану істину, як однозначний факт!
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Антинародные и антиконституционные решения власти не являются законом и не подлежат выполнению.
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Представители советского народа Украины, с московко ордынским душком. Депутати пропонують судити людей, які перебувають під вартою, без їхньої участі в засіданні - Цензор.НЕТ 3891
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Поздно. Эти сами не уйдут. Их только танковыми орудиями можно выкурить.
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Антиконституционно. Депутаны законов не знают. Хоть у них и по 10 помощников - в помощника жена, дети, бабушки, дедушки - ни одного умного человека, в общем.
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Йозеф Кнехт



13 серпня 2015 року Білик їде до Криму через москву в порушення норм законодавства України,де відпочиває з шістками кремля кіркоровим та крутим. Для всіх адекватів це чорна мітка, але сьогодні імб#цили з ОПУ вирішили її привітати на офіційній сторінці.
Справа сивохо живе.Малороси


Депутаты предлагают судить людей, которые находятся под стражей, без их участия в заседании - Цензор.НЕТ 2972
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Ета сумашедшая еще живая? С нее такая артистка как с меня китайский парашютист
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Бездомні Брюсселя зможуть жити в будівлі парламенту в період пандемії. На кухнях для них і медичних працівників будуть готувати безкоштовні обіди.
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Подумаешь!
В стенах нашей ВР бездомные Брюсселя тоже могут поесть и поспать!

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Ну прямо страна победившего коммунизма.
Пора начинать строить забор по периметру, что бы граждане не разбежались!
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Розумію бажання депутан, всіх розстрілювати й Знищувати....Але,чом,би не виносити депутанам вироки на зборах жеків й неприводити до виконання ....
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А можно и не судить вообще - просто расстреливать. Пандемия же....... Депутаты предлагают судить людей, которые находятся под стражей, без их участия в заседании - Цензор.НЕТ 3390
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ну вот тебе это задание и поручим. Теперь ты официальный палач.
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це гімно вже не одмиеться...тепер я начинаю понімать чого в світі так ненавидять евреів...е за шо..
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А может судить вообще без законов .
А как идея , шо бы без судей ?!
Поставить мобильную аплоудину на айфон генпрокурорши и пусть на так кликает и выносит приговоры ?!

Как хорошо жить без мозгов если ты ся называешь "Слухой арода"
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Вообще то у кого оружие тот и имеет право осуществлять закон. Пока что как говорил Аваков, право на насилие есть только у мусоров, они же нелюди. Поетому власть и боится дать народу право на защиту и на оружие, что являлось бы демократией.
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А это, случайно, не противоречит Конституции Украины?
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противоречит...
поэтому не нужно изобретать колесо, а нужно вернуть карательную медицину как было в СССР...
Дешево, быстро, сердито и удобно....
И судебных заседаний проводить не нужно...
Врачи в камере осмотрели..., написали заключение - и вперед в дурку...
Вон по делу Шеремета ... - понятно же что там все психи вернувшиеся с войны...
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Вор в законе - человек безразмерно наживающийся исключительно во благо себя используя (или создавая) законы, в рамках онных.
"ВОР В ЗАКОНЕ" (устаревш.) - мотавший сроки закоренелый вор, уркаган в авторитете.
"ВОР В ЗАКОНЕ" (современ.) - президент, депутаты, гос.чиновник, олигарх в окружаущем их социуме, буржуазное лицо эксплуатируещее людей.
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наскікі убоге бидло дорвалось до влади.президент тупий огранічений еврей..депутати ідіоти..мавпи в зоопарку розумніші..це ж треба таке придумати *****..як кацапи в 33 будуть тройки создавать і судить заочно..паскуді ідіоти ******** а як же право людини на защиту...чи ви суки тікі себе считаете людьми..ви не люди ви отброси гавна вонючого.
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Таке вже було! Нічого нового, в совкодрчерів московських, не може бути.

Депутати пропонують судити людей, які перебувають під вартою, без їхньої участі в засіданні - Цензор.НЕТ 7102
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Стрєлок Воз борн ту Хєлл



Відео 2014 го року.
Татаров називає Майдан особливо тяжким злочином і погрожує 15-ма роками ув*язнення. І тепер його мають призначити заступником Єрмака.

https://twitter.com/i/status/1247504087807135745
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Тогда уж выездные тройки и сразу приводить приговор на месте.
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В нашей стране, Конституция это документ который утратил свою актуальность...
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значит,где-то в тишине скрипит перо над рукописью нового "Майн Кампфа".. Депутати пропонують судити людей, які перебувають під вартою, без їхньої участі в засіданні - Цензор.НЕТ 5463
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Вообще-то "Майн Кампф" - пустое и дурацкое произведение. Там в основном обсасывается тема что "главным врагом Германии является Франция".
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Нинішні йолопи при владі ще не всиралися від страху в руках розлючених українців? Хто там ближче, підкажіть мешканцям Печерських пагорбів, що багато суворих хлопів повернулися в Україну з величезним бажанням навести лад в країні.

https://youtu.be/nn2RpIzuNzQ
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Так а может лучше сразу головы рубать, а Господь Бог с Архангелом Михаилом разберут - кто виноват, а кто нет.
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Tю. Слишком сложно. Тогда уж проще перенять опыт Сталина: собирается тройка, выносит приговор, жертву затаскивают в подвал, зачитывают, и в соседней комнате - пулю в затылок.

73%, вы точно долбанутые на голову. Следующий раз козу с барабаном избирайте. Она вам казнь барабаном устроит. Барабаном по пустой башке.
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Це не нове! Вже проходили, без суда і слідства!
Депутати пропонують судити людей, які перебувають під вартою, без їхньої участі в засіданні - Цензор.НЕТ 6134
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