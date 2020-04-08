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 За сутки в Италии умерло 542 человека, выздоровело рекордное количество пациентов - 2009 человек

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду телеканал Rai News.

"Сегодня рекорд по выздоровевшим: 2 009 за день. Кроме того, за сутки 542 пациента умерли", - заявил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

В общей сложности в Италии уже выздоровели 26 491 человек, заразившихся коронавирусом.

Согласно данным департамента гражданской обороны Италии, пятый день подряд снижается число пациентов в палатах интенсивной терапии.

С начала эпидемии коронавируса в Италии зарегистрировали 95 262 заболевших. За последние сутки - 1 195 заболевших.

Умерли за время эпидемии COVID-19 в Италии 17 669 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии зафиксировали наименьшее количество смертей от коронавируса за последние 3 недели - 525

Источник: https://censor.net.ua/n3187753
 
   
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Вот неинтересная новость. Какая разница, сколько выздоровело? Всем же интересно, когда умерло да выявлено новых побольше. А тут выздоравливать начали... Непорядок
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Это хорошо что всё идет на спад. Но китайские власти писали что можно второй раз эту заразу подхватить.
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ СПРОСТУВАВ МОЖЛИВІСТЬ ПОМ'ЯКШЕННЯ КАРАНТИНУ
https://newsone.ua/news/politics/zelenskij-oproverh-vozmozhnost-smjahchenija-karantina.html?fbclid=IwAR2hRMY5H5-QbQsFa6XLqX0BgEMF8ochmeov5oRrbjPA9Q0iVv1ymzbmHeo

Вірно, ЗЕ... Я підтримую...

В цьому випадку - підтримую твою позицію!

Бо в умовах відсутності ліків ЄДИНИМ способом протидії поширенню вірусу, є саме (і лише) карантин...

А протидія громадян і прихожан карантину - то є один з основних факторів розростання... епідемії до рівня пандемії... Другим фактором є висока густина населення... третім - номер репродукції вірусу (з перших рук - агресивніший і більш довгоживучий)

Чому Китай, Європа, США - в числі найбільш постраждалих... Бо отримали вірус з перших рук (елітний) в Китаї, в Європі і США - з перших та других рук., і не поспішали з введенням карантину, а густина населення - висока. Українці - майже всі з отримали вірус з других-третіх рук (тобто наступної репродукції - не прямо з Китаю, а від європейців... тобто, вірус міг ослабнути з подальшою своєю репродукцією...

А чому Орда, отримавши вірус з перших-других рук, має відносно незначне поширення? - Бо густина населення ріденька. А от в москві - картина протилежна глибинці ..Та ще й більша чисельність "експедиторів"" вірусу з "крушавелів" , ніж в регіонах. А пофігізму Пуйла з карантином хватає - був на рівні пофігізму Трампуші, Луки... Чому в Нью-Йорку нфікованих набагато і більше, ніж по США - цілому? Бо інтенсивність міжнародних контактів його жителів вища+ засилля китайців+пофігізм трампуші до карантину... Київ - аналогічно...( багато саме відпочивальникіів і їх пофгізм стали основними факторами зросту інфікованих на Київщині) Правда Клічко , хоч і не до кінця продумано, але спрацював вірно- ввів карантин одним з перших...

І якщо моя гіпотеза про те, що кожна наступна репродукція вірусу слабша від попередньої має коротший термін життя, то дійсно можна надіятися, що термін розгулу пандемії, чи час її придушення в Україні - може бути коротшим...

Але карантин слід тримати і посилювати. ЗЕ чинить вірно. Але слід максимально диференціювати транспорт, яким возять на роботу здорових, а яким медики, рідні, знайомі перевозять інфікованих... А також створити спецзагони для доставки їжі і ліків тим хто безвилазно в хаті. Але попередньо ці спезагони вимуштрувати "до блиску" і забезпечити засобами захисту, щоб вони не стали централізованими рознощиками інфекції (як нині і не захищені медики)... ЗЕ дій в цих напрямках..
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вроде ни кто не сообщал о случаях повторного заражении - это ты ляпнул так от нечего делать
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Ну это они мутят, не выздоровели, а выписались из больницы. После вирусной пневмонии реабилитация может занять пару месяцев. Причем молодой превращается в старика. Отдышка и сердце выскакивает из груди сразу как поднялся на второй этаж, за травмаем так бегать и вообще нельзя, может прибежать уже труп.
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Для справки паникерам: ""Каждый час умирает 67 наших сограждан, за сутки умирает - 1600"(О.Богомолец, 2019 год)
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Вы таки думаете что все это невзаправду?
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Я таки думаю, что вирус есть и косит людей. Но еще больше косит людей паника от нагнетаемой в СМИ истерии по этому поводу.
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Да и он косит только пожилих. Единицы молодых
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Я вот сколько смотрю и у людей адекватных не замечаю паники, а лишь призывы к осторожности и соблюдению карантинных мер.
А вот всяких у неадекватов, которые истерят, что это все мировой заговор и все умрут с голоду натуральная паника
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Як наші туди потрапили, то все й на краще, дякувати Богові, пішло.
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У кацапов приказ - снижать градус истерии? Или еще нет?
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****** Сумы

@050525Serg


Это помощь больницам Одесской области от 95 квартала, т.е. от ОП. 100 тысяч шт. Вы думаете это маски? *** вам! Это листовки по профилактике коронавируса. Как мама Римма бубочку учила, подтирай свое очко первой попавшей листовкой... и НАХАЛЯВУ.
За добу в Італії померло 542 особи, видужала рекордна кількість пацієнтів - 2009 осіб - Цензор.НЕТ 9540
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