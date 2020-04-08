 За сутки в Италии умерло 542 человека, выздоровело рекордное количество пациентов - 2009 человек

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду телеканал Rai News.
"Сегодня рекорд по выздоровевшим: 2 009 за день. Кроме того, за сутки 542 пациента умерли", - заявил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
В общей сложности в Италии уже выздоровели 26 491 человек, заразившихся коронавирусом.
Согласно данным департамента гражданской обороны Италии, пятый день подряд снижается число пациентов в палатах интенсивной терапии.
С начала эпидемии коронавируса в Италии зарегистрировали 95 262 заболевших. За последние сутки - 1 195 заболевших.
Умерли за время эпидемии COVID-19 в Италии 17 669 человек.
https://newsone.ua/news/politics/zelenskij-oproverh-vozmozhnost-smjahchenija-karantina.html?fbclid=IwAR2hRMY5H5-QbQsFa6XLqX0BgEMF8ochmeov5oRrbjPA9Q0iVv1ymzbmHeo
Вірно, ЗЕ... Я підтримую...
В цьому випадку - підтримую твою позицію!
Бо в умовах відсутності ліків ЄДИНИМ способом протидії поширенню вірусу, є саме (і лише) карантин...
А протидія громадян і прихожан карантину - то є один з основних факторів розростання... епідемії до рівня пандемії... Другим фактором є висока густина населення... третім - номер репродукції вірусу (з перших рук - агресивніший і більш довгоживучий)
Чому Китай, Європа, США - в числі найбільш постраждалих... Бо отримали вірус з перших рук (елітний) в Китаї, в Європі і США - з перших та других рук., і не поспішали з введенням карантину, а густина населення - висока. Українці - майже всі з отримали вірус з других-третіх рук (тобто наступної репродукції - не прямо з Китаю, а від європейців... тобто, вірус міг ослабнути з подальшою своєю репродукцією...
А чому Орда, отримавши вірус з перших-других рук, має відносно незначне поширення? - Бо густина населення ріденька. А от в москві - картина протилежна глибинці ..Та ще й більша чисельність "експедиторів"" вірусу з "крушавелів" , ніж в регіонах. А пофігізму Пуйла з карантином хватає - був на рівні пофігізму Трампуші, Луки... Чому в Нью-Йорку нфікованих набагато і більше, ніж по США - цілому? Бо інтенсивність міжнародних контактів його жителів вища+ засилля китайців+пофігізм трампуші до карантину... Київ - аналогічно...( багато саме відпочивальникіів і їх пофгізм стали основними факторами зросту інфікованих на Київщині) Правда Клічко , хоч і не до кінця продумано, але спрацював вірно- ввів карантин одним з перших...
І якщо моя гіпотеза про те, що кожна наступна репродукція вірусу слабша від попередньої має коротший термін життя, то дійсно можна надіятися, що термін розгулу пандемії, чи час її придушення в Україні - може бути коротшим...
Але карантин слід тримати і посилювати. ЗЕ чинить вірно. Але слід максимально диференціювати транспорт, яким возять на роботу здорових, а яким медики, рідні, знайомі перевозять інфікованих... А також створити спецзагони для доставки їжі і ліків тим хто безвилазно в хаті. Але попередньо ці спезагони вимуштрувати "до блиску" і забезпечити засобами захисту, щоб вони не стали централізованими рознощиками інфекції (як нині і не захищені медики)... ЗЕ дій в цих напрямках..
А вот всяких у неадекватов, которые истерят, что это все мировой заговор и все умрут с голоду натуральная паника
****** Сумы
@050525Serg
Это помощь больницам Одесской области от 95 квартала, т.е. от ОП. 100 тысяч шт. Вы думаете это маски? *** вам! Это листовки по профилактике коронавируса. Как мама Римма бубочку учила, подтирай свое очко первой попавшей листовкой... и НАХАЛЯВУ.