 Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", - написал премьер.
Так, согласно обновленным правилам продолжать работу в период карантина могут объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, сбора и заготовки отходов, заведения торговли строительными материалами и химчистки.
Также, был утвержден порядок обязательной госпитализации лиц, пересекающих государственную границу, в обсерваторы. Местные органы власти получили право оплачивать проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.
Также было уточнено, какие именно категории лиц старше 60 лет не нуждаются в самоизоляции. В их число вошли:
- государственные служащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции";
- военнослужащие и сотрудники Вооруженных Сил Украины, других законных военных формирований и правоохранительных органов;
- лица, которые осуществляют меры, связанные с недопуском распространения COVID-19;
- лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры (в сферах энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникативных технологий, электронных коммуникаций, банковского и финансового секторов, оборонной промышленности, жизнеобеспечения населения, в том числе сельского хозяйства и здравоохранения, коммунальных, аварийных и спасательных служб, служб экстренной помощи населения) и предприятий, включенных в список имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
А одяг чому не можна продавати?
-Але ж у державі є надзірні інстанції, як за слідчими, прокурорами так і судами та суддями....Для чого і на їх утримання витрачати кошти, якщо вони нікого за "штучки" не покарали, не засудили, не звільнили зі служби, не конфіскували майна корумпованих прокурорів, слідчих суддів
-чому найвищі політичні владні інстанції - в свою чергу не здійснюють оргвисновків по кадровому складу надзірних інстанцій?
- бо всі і по всій описаній вертикалі - в долі... І як не крути, а виходить знову - ОЗУ !!
-- Але ж скажете - багатьох звільняють... Так , звільняють в основному сумлінних, забруднених, теж в основному - лишають на службі, тримають, підвищують, нагороджують, преміюютьть, назначають, чіпляють зірки і лампаси.,
Десять років - МАСОВИЙ розгул масової злочинності в Україні!
А хто сидить в буцигарнях? " - мілкота і виконавці... Чому не сидять високопосадовці? Бо вони, як не "кришталево чисті ", то аж... "діамантові"...
-- Ні для кого не секрет, що "елітні" корупціонери і на свободі, та ще й на владних посадах!
- і весь цей час злочинність рукотворна.... найвищими ешелонами влади!
Тому, визначення всієї, найвищої влади, як ОЗУ (організоване злочинне угрупування) слід сприймати не як алегорію, а як доконану істину, як однозначний факт!
- тобто - і секонд хенд ..?
Спихнули все на місцеві бюджети у яких забрали гроші. КазлЬІ.
....
Конституция гарантирует каждому гражданину право на жизнь, соответственно, и право на смерть. И каждый совершеннолетний дееспособный гражданин вправе сам решать, как относиться к собственному здоровью. А такие вот "шедевры" пусть правительство придумывает в духе "разрешается переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора" и "разрешается касаться руками оголенных проводов электропроводки" исключительно для "слуг народа", но никак не для народа.
А ночка тёмная была...
А по утру они прраснулись
А рейтинга то нифига...
😐