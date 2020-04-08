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 Политика Украины
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 Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Кабинет Министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", - написал премьер.

Так, согласно обновленным правилам продолжать работу в период карантина могут объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, сбора и заготовки отходов, заведения торговли строительными материалами и химчистки.

Также, был утвержден порядок обязательной госпитализации лиц, пересекающих государственную границу, в обсерваторы. Местные органы власти получили право оплачивать проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин, скорее всего, будет продлен до начала мая, - Шмыгаль

Также было уточнено, какие именно категории лиц старше 60 лет не нуждаются в самоизоляции. В их число вошли:

  • государственные служащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции";
  • военнослужащие и сотрудники Вооруженных Сил Украины, других законных военных формирований и правоохранительных органов;
  • лица, которые осуществляют меры, связанные с недопуском распространения COVID-19;
  • лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры (в сферах энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникативных технологий, электронных коммуникаций, банковского и финансового секторов, оборонной промышленности, жизнеобеспечения населения, в том числе сельского хозяйства и здравоохранения, коммунальных, аварийных и спасательных служб, служб экстренной помощи населения) и предприятий, включенных в список имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Также читайте: Кабмин просит Раду дать ему право запрещать выезд и въезд в Украину на время карантина

Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина, - Шмыгаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187752
 
 
 Топ комментарии
 
Так, согласно обновленным правилам продолжать работу в период карантина могут объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, сбора и заготовки отходов, заведения торговли строительными материалами и химчистки.Источник: https://censor.net.ua/n3187752

А одяг чому не можна продавати?
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Шмоточники еще денег не собрали...
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Так, согласно обновленным правилам продолжать работу в период карантина могут объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, сбора и заготовки отходов, заведения торговли строительными материалами и химчистки.Источник: https://censor.net.ua/n3187752

А одяг чому не можна продавати?
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Мусор вывозить надо? Или крыс разводить?С Чумой хотим познакомиться?
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Про "легендарність наших судів і суддів, мене західні політики жартома запитували - Якщо у ваших судах виграють ті, в кого товстіша мошна, то для чого ви на утримання судів витрачаєте бюджетні кошти? Встановіть,, що виграє позов, чи претензію той, хто більше заплатить, але не суддям, а в бюджет - отримаєте подвійну вигоду для бюджету... Такі суди ліквідуйте зовсім -тоді зовсім зникнуть витрати на утримання судів та суддів і з'являться додаткові поступлення до бюджету!
-Але ж у державі є надзірні інстанції, як за слідчими, прокурорами так і судами та суддями....Для чого і на їх утримання витрачати кошти, якщо вони нікого за "штучки" не покарали, не засудили, не звільнили зі служби, не конфіскували майна корумпованих прокурорів, слідчих суддів
-чому найвищі політичні владні інстанції - в свою чергу не здійснюють оргвисновків по кадровому складу надзірних інстанцій?
- бо всі і по всій описаній вертикалі - в долі... І як не крути, а виходить знову - ОЗУ !!
-- Але ж скажете - багатьох звільняють... Так , звільняють в основному сумлінних, забруднених, теж в основному - лишають на службі, тримають, підвищують, нагороджують, преміюютьть, назначають, чіпляють зірки і лампаси.,
Десять років - МАСОВИЙ розгул масової злочинності в Україні!
А хто сидить в буцигарнях? " - мілкота і виконавці... Чому не сидять високопосадовці? Бо вони, як не "кришталево чисті ", то аж... "діамантові"...
-- Ні для кого не секрет, що "елітні" корупціонери і на свободі, та ще й на владних посадах!
- і весь цей час злочинність рукотворна.... найвищими ешелонами влади!
Тому, визначення всієї, найвищої влади, як ОЗУ (організоване злочинне угрупування) слід сприймати не як алегорію, а як доконану істину, як однозначний факт!
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сбора и заготовки отходов .... Источник: https://censor.net.ua/n3187752

- тобто - і секонд хенд ..? Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2763
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НЕТ. ЭТО ПОЛНАЯ УТИЛИЗВЦИЯ ГНИД НАРОДА И ЗЕБИЛОВ!
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Одяг -толпа!Базар.Базары не заработают.И строй материалами -тоже.А вот магазины-да!
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Mischa 3e4031c4 Можна зробити так,що скупчення людей не буде.Супермаркети ж відкриті.
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Какая толпа ? На рынке продавец иногда часами ждет, когда покупатель подойти соизволит.
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"Местные органы власти получили право оплачивать проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.Источник:https://censor.net.ua/n3187752"
Спихнули все на місцеві бюджети у яких забрали гроші. КазлЬІ.
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КазлЫ на фоне этих наперсточников - достойные персоны...
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Предлагаю всех, кому за 60 отправить в обсер... єєє на пенсию. Молодежи будет работа, а пенсионеры пусть поды.... эээ отдыхают. )))
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Канешна, разбитій унитаз только на стройматериал и годится. )))
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Не до шуток. Проблема назрела в неподходящий момент
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А хрен их поцмеш.Зашел в "Аврору",химия(мыло,порошки,моющие)продаятся.Рядом стоит одеколон-его нельзя продавать.
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меня тоже интересует. электрика, там кабель, розетки, автоматика - это стройматериалы?
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Звичайно, бо без цього неможливе будівництво.
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Что не делает дурак, всё он делает не так!
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Зевлада внесла зміни про 60-річних та інших, але забула своєчасно надати перепустки та організувати так транспорт, щоб можна було доїхати.
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От города зависит, у нас в маршрутках не кому ездить, народ на улицах исчез, вирус ждут.
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В Києві вже нема маршруток. В комунальний транспорт пускають лише за наявності посвідчень, які почали міняти на новий зразок. Всім видати ці перепустки не встигають, а транспорта стало менше та йде він по іншому маршруту. Тобто створили колапс.
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Єдино, що залишилося, але кожен день на роботу дорогувато!
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Жинкин брат -высококлассный сантехник.На своей добирается.Но в Харькове пробки страшные,так он старается пораньше прошмыгнуть и попозже вернуться.
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Особисто мене викликають на роботу, але оплачувати таксі та своєчасно зробити перепустку не можуть. Така сама історія і з іншими працівниками.
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вдома сиди, зібрався він погуляти, охрініти
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При Янупадлі Порошенко повністю в шоколаді був. І при Ющенку, і при Кучмі. Це теж смішно?
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Также было уточнено, какие именно категории лиц старше 60 лет не нуждаются в самоизоляции. В их число вошли:

Конституция гарантирует каждому гражданину право на жизнь, соответственно, и право на смерть. И каждый совершеннолетний дееспособный гражданин вправе сам решать, как относиться к собственному здоровью. А такие вот "шедевры" пусть правительство придумывает в духе "разрешается переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора" и "разрешается касаться руками оголенных проводов электропроводки" исключительно для "слуг народа", но никак не для народа.
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Рынки открывать ещё не будут или уже не будут?
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Также было уточнено, какие именно категории лиц старше 60 лет не нуждаются в самоизоляции. В их число вошли так же Герои Советского союза, награждённые тремя орденами Славы,,дважды Герои Соц Труда, Герои капиталистического Труда Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9282 Источник: https://censor.net.ua/n3187752
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Опять у австрийского правительства сплагиатили?
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Сегодня самый блевотный день карантина. Не знаю почему. Скорее всего, от зелиной мерзкой рожи. Короновирус не такой отвратный, как это ****о.
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Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка тёмная была...
А по утру они прраснулись
А рейтинга то нифига...
😐
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Кажуть, що з 14 квітня відкриють перукарні. Можна ще телефонувати знайомим перукарям.
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У меня дочка училась на парикмахера. Стрижет всю семью . Навыки остались.
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Лохобани, не тупіть. Зверніться до брата Єрмака, він і ваш бізнес розблокує
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какой нафиг карантин, Днепр пр. Поля полностью загруженный людьми половина без масок, детки на роликах... а кто-то дома сидит читает предписание власти....
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Заборонити джерела надходження в місцеві бюджети й повісити на них витрати створеніі Державними кретинами Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4574 Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4574 Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4574 Ця зескотобаза нездохне власною смертью Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8349 Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5716 Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7142
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Як казав Остап Бендер:"Контора пише". Шмигаль мабуть думає,що народ його слухає.Ну наівний дебіл.Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3030
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