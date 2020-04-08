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 Политика Украины
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 На переговорах в Минске договорились провести обмен удерживаемыми лицами не позднее Пасхи, - Офис президента

Трехсторонняя контактная группа во время заседания в среду в режиме видеоконференции достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц, который должен состояться не позднее Пасхи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента 

В сообщении отмечается: "По поручению Президента Украины Владимира Зеленского Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обратился к участникам консультаций: "Я благодарен, что была поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе".

По его словам, первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение безопасности и гуманитарных вопросов. Андрей Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе.

Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи.

Кроме того, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

Во время видеоконференции стороны ТКГ продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3187750
 
 
 Топ комментарии
 
Зновута ксистів та торгашів поміняють на злочинців?
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Главный зебил пиарится на обмене пленными.
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Зновута ксистів та торгашів поміняють на злочинців?
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Дай нашому Вовчику ************ з'їсти..
😏
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А мені смішно. Я не розумію, як пернгоаори у редимі ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ проводили у Мінську? У Мінську якийсь сервер стояв?
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Бесконечный обмен для рашки сколько украинцев, столько раз можно обменивать!
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Дуже красиво написано про дуже неприємних та брехливих осіб.
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ярмак уже давно обменял суверенитет страны... такова цена.. нужно просто перестать стрелять.... млять...
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плохо работают.мало меняют.Отвратительно .зрадники
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как бы под это дело "до паски" ещё и консультативную группу не подмахнули. уже по факту.
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Знову таксистів на убивць, зрадників, злочинців, рецедивістів.
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Видно, что судьба наших пленных беспокоит форумчан цензора никак.
Оно , конечно, сидя на стратегическом диване, легко можно оставить людей в плену.
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Ля, курви! А обмін теж буде у форматі відеоконференції? Чи через той координаційний орган, який затвердив Єрмак у березні? І московія там буде біла і пухнаста, а перемовини будуть з ватажками терористів?
Так, повертати людей треба, але ж включіть мізки! Закрийте кордон з московією, бо туди виїзджають потенційні заручники путлєра! Тіко в Криму їх вже "наловили" зо 2 десятки! А кого ви зібрались обмінювати з нашого боку? Кого ви, не стріляючи, не звільнюючи територій, захопили?
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Ви перетваорили повернення героїв на торги невідомих з невідомими
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А таксистов и проституток подобрали в лугандоне? А зеленский их утвердил? Опять половина в донецк вернется за премией за массовку.
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Опять нам таксистов и проституток коронавирусных припрут?
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Помнится, когда Зеленский вернул наших моряков, порошенковские каналы волали - а зачем он это сделал, и вообще, почему они в плен попали
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Наших моряков вернули по решению трибунала, который выиграла команда Пороха. У Вовы своих побед нет.
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Суд над Газпромом был в конце 2018-го. Но русские ложили на него. Деньги вернули только при Зеленском. Засохни
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Це так Єрмак заявив? І йому ще хтось вірить? Мені б дуже хотілося повірити, але, але, але... Радий буду помилитися.
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Опять турборежим включают ? Не позднее Пасхи - это неделя ... Снова обменяют бывших впопучленцев и неизвестных лиц (которых отловили на улицах ) на настоящих военных преступников ?
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только достаточно уже стаскивать от туда всех зеков эвакуировать к нам на обмен и просто прохожих гражданских пенсионеров и малолеток нахватавшихся на улицах или за перепост или лайк какой в инете! и всегда при всех властях обмен неравноценный был по количеству. и всегда не дореспубликам удавалось обманывать и у них получалось с обменами... нужно только мучеников рашенского гестапо военнослужащих воинов мучеников сидящих там уже по 5 даже лет менять и забирать! ну ясно же что если не отдают их. значит просто их нет давно в живых...вот они жопой и крутят всё .а людей просто убили..((
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Як тільки у оманського зашквар ,відразу починаються танці з обмінами .........
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