 На переговорах в Минске договорились провести обмен удерживаемыми лицами не позднее Пасхи, - Офис президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента

В сообщении отмечается: "По поручению Президента Украины Владимира Зеленского Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обратился к участникам консультаций: "Я благодарен, что была поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе".

По его словам, первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение безопасности и гуманитарных вопросов. Андрей Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе.

Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи.

Кроме того, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

Во время видеоконференции стороны ТКГ продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе".

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