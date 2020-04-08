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 В связи с пандемией жизненно необходимо, чтобы Россия уважала мандат ОБСЕ и СММ имела беспрепятственный доступ на Донбассе, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркивает особую важность работы ОБСЕ на востоке Украины в условиях пандемии COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ввиду пандемии жизненно необходимо в еще большей степени, чтобы Россия уважала мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Миссия должна иметь доступ по всей Украине, включая, разумеется, неподконтрольные украинскому правительству Донецкую и Луганскую области", - заявил Боррель в среду после видеосовещания министров ЕС, отвечающих за развитие.

Он добавил, что агентства ООН и Международный комитет Красного Креста также сталкиваются с трудностями в том, что касается доступа к этим зонам. Глава европейской дипломатии, выступая на пресс-конференции по видеосвязи в Брюсселе, потребовал для этих организаций полного и беспрепятственного доступа на Донбассе с целью оказания гуманитарной помощи нуждающимся в ней людям.

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"Мы продолжаем работать со всеми сторонами, чтобы найти решение нынешним проблемам, и я настаиваю: международные миссии должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ в Украине, включая части, неподконтрольные в настоящее время украинскому правительству", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Источник: https://censor.net.ua/n3187749
 
 
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Россия уважает только грубую силу, мандатами они подтираются...
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та он ща занят,на валдае в карантине печенегов и половцев гоняет В связи с пандемией жизненно необходимо, чтобы Россия уважала мандат ОБСЕ и СММ имела беспрепятственный доступ на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 7731



#ИНОАГЕНТ Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine!

«Как ныне в деменции Вошьдь пребывал,
Взомнив себя Вещим Олегом.
Он половцев всем разгромить обещал,
И в пыль превратить печенегов.
Мечом всех разил в воображеньи своем,
Сжимая свой памперс ногами.
Жаль, памперс не конь, не живет в нем змея,
Не куснет дурня в мягкие ткани!»
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ресея понимает когда кней применяют разумную силу... Всё же трахнула маленькая страна "супердержаву" обвалив курс рубля и поставив раком население из-за неясности его дальнейшей судьбы...... И никаких оружиев, понимаииишь, не нада саудитам.
А всё потому что мозги надо иметь для переговоров и тактичность их ведения...
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міссія обсцє должна імєть доступ по всєй нєподконтрольной, а в Україні воно нам непотрібно
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московських шпигунів нам тут не тра
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поки расія клята не здохне як недогеографічне образованіе, нічого не буде пан Боррель!!!
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Дитинність чи наївність у цього Борреля В связи с пандемией жизненно необходимо, чтобы Россия уважала мандат ОБСЕ и СММ имела беспрепятственный доступ на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 709 В связи с пандемией жизненно необходимо, чтобы Россия уважала мандат ОБСЕ и СММ имела беспрепятственный доступ на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 9161
Давити їх треба санкціями, ембарго та ін.

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