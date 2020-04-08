 В связи с пандемией жизненно необходимо, чтобы Россия уважала мандат ОБСЕ и СММ имела беспрепятственный доступ на Донбассе, - Боррель

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ввиду пандемии жизненно необходимо в еще большей степени, чтобы Россия уважала мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Миссия должна иметь доступ по всей Украине, включая, разумеется, неподконтрольные украинскому правительству Донецкую и Луганскую области", - заявил Боррель в среду после видеосовещания министров ЕС, отвечающих за развитие.
Он добавил, что агентства ООН и Международный комитет Красного Креста также сталкиваются с трудностями в том, что касается доступа к этим зонам. Глава европейской дипломатии, выступая на пресс-конференции по видеосвязи в Брюсселе, потребовал для этих организаций полного и беспрепятственного доступа на Донбассе с целью оказания гуманитарной помощи нуждающимся в ней людям.
"Мы продолжаем работать со всеми сторонами, чтобы найти решение нынешним проблемам, и я настаиваю: международные миссии должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ в Украине, включая части, неподконтрольные в настоящее время украинскому правительству", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.
#ИНОАГЕНТ Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine!
«Как ныне в деменции Вошьдь пребывал,
Взомнив себя Вещим Олегом.
Он половцев всем разгромить обещал,
И в пыль превратить печенегов.
Мечом всех разил в воображеньи своем,
Сжимая свой памперс ногами.
Жаль, памперс не конь, не живет в нем змея,
Не куснет дурня в мягкие ткани!»
А всё потому что мозги надо иметь для переговоров и тактичность их ведения...
Давити їх треба санкціями, ембарго та ін.