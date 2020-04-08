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 Оккупанты планируют размещать в Севастополе больных COVID-19 военных, из-за коронавируса людей блокируют в больнице Армянска и на "Крымском титане", - Минреинтеграции

Ситуация с эпидемией коронавируса во временно оккупированном Крыму обостряется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграции.

В частности, в ночь с 7 на 8 апреля заблокировали Центральную городскую больницу Армянска.

"В медицинском учреждении проходил лечение мужчина с диагнозом гипертонический криз, у которого было зафиксировано заражение COVID-19. По предварительным данным, он был инфицирован в результате контактов с родственницей, которая вернулась из Москвы. Сейчас весь персонал в составе 124 человек и около 100 пациентов заблокированы в больнице на 14 суток", - говорится в сообщении.

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Также у ведомства есть данные, что утром 8 апреля на рабочих местах заблокировали работников нескольких цехов завода "Крымский титан".

"Для обеспечения блокады привлечены военнослужащие российского оккупационного контингента. Блокировка работников, которую осуществляет оккупационная администрация с целью сохранения показателей производства, создает опасность всплеска коронавируса в коллективе в условиях, когда нет возможности обеспечить людям надлежащую медицинскую помощь. В то же время, глубокую обеспокоенность вызывает информация от представителей оккупационной российской администрации в украинском Крыму о том, что российское Минобороны планирует больных коронавирусом военных размещать в Севастополе. Для чего они уже начали готовить госпитальное судно "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования", - сообщают в Мининтеграции.

В ведомстве напоминают, что по состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признала 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тыс. человек находятся под различными типами наблюдения из-за подозрений инфицирования.

По имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно выше, ведь российская оккупационная власть скрывает факты заболеваний среди своих военных.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187748
 
   
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Про хороше.

Гарах Александр Владимирович "Саид" охоту на укров закончил... 19.07.1975 - 07.04.2020р. пішов на подпєвку до кобздона

Оккупанты планируют размещать в Севастополе больных COVID-19 военных, из-за коронавируса людей блокируют в больнице Армянска и на "Крымском титане", - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3048
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"Сколково": Лекарство от коронавируса может появиться уже через два-три месяца - вспоминаю роботаФёдора на орбите... тревожно как-то..
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ну чего всполошились - ввоз больных короной - это одна из разновидностей камней с неба , крымчане вы ведь этого хоттели
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спасают популяцию "пляшущих морячков" - редких животных в заповеднике гоблина...ладно, пусть ещё там немножко
«поразвиваются» и «попроцветают», поиммитируют оргазм...
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Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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тот самый случай, когда укры получат Крым "только через наш труп" не только оказалась пророческой, но и укров вполне устраивает! Хунта мы в конце концов или нет?
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Гулаг им место!
Предатели, посмели заразитца, вопреки **************** скрепам!
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Я би на місці кримчан підняв повстання!
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касапы! не бойтесь вируса! ехайте отдыхать в крым во все здравницы и санатории!
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