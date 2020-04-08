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 Экономика
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Все про:табак (222) Холодов (18)

 АМКУ несколько лет не может навести порядок на табачном рынке, - "слуга народа" Холодов

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал предложения президента Украины Владимира Зеленского по законопроекту 1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Об этом написал народный депутат, заместитель главы профильного Комитета Рады Андрей Холодов на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

В частности, комитет проголосовал за исключение из текста законопроекта поправки №8 народного депутата Украины Александра Дубинского.

Поправка касалась законодательной фиксации маржи оптового дистрибьютора на табачном рынке.

"Вчера комитет поддержал исключение поправки №8 из законопроекта 1049. Дальше вопрос будет вынесен в сессионный зал", - написал Холодов.

По словам нардепа, поправка №8 была для того, чтобы навести порядок на рынке табака и устранить картельный сговор, который был зафиксирован Антимонопольным комитетом 10 октября 2019 года.

Напомним, 7 ноября 2019 года президент встречался с производителями сигарет, и они дали ему обещание, что они сами устранят сговор на рынке табака, без вмешательства Верховной Рады. В ответ президент сказал, что ветирует законопроект 1049.

12 ноября 2019 года табачники получили рекомендации от Антимонопольного комитета, где все договоренности с президентом были документально зафиксированы.

Позже президент ветировал законопроект 1049, а табачные компании не выполнили рекомендаций АМКУ.

"С точки зрения политики неправильно давать кому-то возможность не выполнять обещания, данные президенту. С точки зрения экономической и правовой Антимонопольный комитет должен был в январе 2020 года зафиксировать факт невыполнения рекомендаций и наложить на табачников штраф в сумме 10% от прошлогоднего оборота. Для этого есть все основания. Штраф мог бы достигать 8 млрд грн", - добавил Холодов.

Теперь, по его словам, единственным, кто может повлиять на рынок табака в Украине, является Антимонопольный комитет.

"К сожалению, после вето президента Рада пока лишена рычагов влияния на табачный картель. Единственный, кто теперь может заставить их выполнять закон - это Антимонопольный комитет, но АМКУ не способен навести порядок на табачном рынке. Это уже пятые по счету рекомендации АМКУ, которые табачный рынок не выполняет", - резюмировал Холодов.

Напомним, ранее Министерство финансов Украины также предлагало президенту Украины Владимиру Зеленскому наложить вето на закон №1049.

Источник: https://censor.net.ua/n3187747
 
 
 Топ комментарии
 
Холодов уже прямым текстом говорит, что его пора "вязать". Чего вам еще надо? Кто там слугами заниматься должен? Вот он клиент, сам в руки просится.
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Жодна тютюнова компанія не вийшла з України . Жодна тютюнова фабрика не закрилась .
"Тедіс" спокійно продовжує працювати ...
Тихенько заплатили накладений на них штраф і продовжують працювати далі ...
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Совет форумчанПравила форума
 
Эта тварь холодов уже довел до того, что многие табачные фабрики вывели с рынка Украины, и многие фабрики не работали несколько месяцев, оставляя людей без заработка и страну без налогов. Замахали уже в доску и полоску зеленожопые жадные твари, абсолютно на всем пытающиеся "прибарахлится", чтобы внукам хватило. Не нажруться они никогда, пока мы все тут не передохним.
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Жодна тютюнова компанія не вийшла з України . Жодна тютюнова фабрика не закрилась .
"Тедіс" спокійно продовжує працювати ...
Тихенько заплатили накладений на них штраф і продовжують працювати далі ...
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Это не полная информация,все табачные компании в Украине находятся под влиянием российских махинаторов,возможно даже принадлежат путинцам,которые создали монопольную компанию по оптовой торговле сигаретами в Украине забирающую львиную долю прибыли на торговле этими сигаретами,потому что наши идиоты в правительстве придумали назначать максимальную цену продажи пачки сигарет.
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дуболомів вистачає шоп скрутити мордою в асфальт тих табачників. Чи там серйозні гроші і вправні юристи
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Холодов уже прямым текстом говорит, что его пора "вязать". Чего вам еще надо? Кто там слугами заниматься должен? Вот он клиент, сам в руки просится.
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Не несколько лет, а десятилетие уже, наверное...
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Очередная поправка в очередной закон и очередной провал.
Ну не будут чиновники пилить сук на котором сидят.
И от фамилии президента это не зависит.
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запалив самокрутку з свого тютюну, подумав, нашо менi та влада, яка тiльки думає, про податки, та де шо вкрасти, годувати всякi антимономольнi комiтети
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Кожна влада "думає про податки", але податки неможливі без тих, хто їх сплачує, тому нормальна влада змушена дбати й про них. А в нас, на жаль, думають тільки про те, як вкрасти ті податки, тому "нарід" не дуже горить бажанням їх сплачувати...
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Это тот, что всю розницу в Киеве держит? Хочет кусок пожирнее, депутат же от "СН".
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