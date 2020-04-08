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 В Центре занятости рассказали, какие вакансии стали востребованными с начала карантина

В Центре занятости рассказали, количество каких вакансий увеличилось с начала карантина, который ввели из-за распространения коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини в эфире hromadske.

"Сейчас повысился спрос на работников сферы здравоохранения, есть вакансии медицинских сестер, социальных работников, фельдшеров, лаборантов", - заявила она.

По словам Бондини, также есть спрос на продавцов продовольственных товаров, сортировщиков, кассиров, почтовых и подсобных работников и водителей.

"Также хочу отметить, что появились вакансии охранников и полицейских. Кроме того, востребованы работники сельского и лесного хозяйства, ведь начинаются полевые работы", - добавила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187745
 
   
 Топ комментарии
 
а могильщики пока не нужны ?
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це десь через місяць буде, після турбо покращення.
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Багато мабуть обіцяють платити медсестрам та фельдшерам? По 2500грн/міс буде то?
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це десь через місяць буде, після турбо покращення.
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Багато мабуть обіцяють платити медсестрам та фельдшерам? По 2500грн/міс буде то?
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Перед началом полевых работ куда-то пропадают работники сельского хозяйства. Дезертиры?
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Не густо. А людям умственнного труда куда деваться?)
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Или стать инвалидом умственного труда или дворником..)))
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Цензор.Нет - "В Центре занятости рассказали, какие вакансии стали востребованными..."

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Брехня. Более всего ******* с поиском дурачков в приват банк,ну а потом Орифлейм и остальные трутни.
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