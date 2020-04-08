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 На Львовщине зафиксирован второй летальный случай от коронавируса, - ОГА

Во Львовской области зафиксировали второй летальный случай от коронавирусной болезни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Умер 50-летний мужчина, диагноз у которого лабораторно подтвердили ночью 7 апреля. Его доставили в клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии – с дыхательной недостаточностью и желудочно-кишечным кровотечением.

"Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в реанимации", - говорится в сообщении.

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По данным Львовской ОГА, в области диагностировали Covid-19 у 47 человек. В областной инфекционной больнице находятся 85 человек. Состояние 9 – тяжелое, 2 пациента на аппарате искусственной вентиляции легких. Среди заболевших - двое несовершеннолетних.

Источник: https://censor.net.ua/n3187743
 
 
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ожидаемо. сегодня восьмое. его 7 апреля доставили в тяжёлом состоянии. а до 7 апреля ждали пока лёгкая форма перейдёт в тяжёлую и в соответствии с "алгоритмом" ему разрешено будет сделать тест. это называется "ранняя форма диагностики" или как там сегодня по медицински грамотно?
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