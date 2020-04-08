 Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Примите мои искренние поздравления по случаю Песаха – праздника, установленного в честь свободы еврейского народа. Еврейская община Украины является активным участником общественной жизни, она осуществляет плодотворную гуманитарную и благотворительную деятельность, способствует развитию духовности и укреплению межконфессионального согласия в нашей стране", - говорится в поздравлении на сайте главы государства в среду.

"С большим уважением, желаю всем вам теплого душевного праздника в кругу ваших близких и родных людей", - отметил Зеленский.

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