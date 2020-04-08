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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (5118) иудеи (14) поздравление (803) иудаизм (5)

 Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев Украины с праздником Песах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Примите мои искренние поздравления по случаю Песаха – праздника, установленного в честь свободы еврейского народа. Еврейская община Украины является активным участником общественной жизни, она осуществляет плодотворную гуманитарную и благотворительную деятельность, способствует развитию духовности и укреплению межконфессионального согласия в нашей стране", - говорится в поздравлении на сайте главы государства в среду.

"С большим уважением, желаю всем вам теплого душевного праздника в кругу ваших близких и родных людей", - отметил Зеленский.

Также смотрите: Зеленский в окружении раввинов: новый президент строит диалог с оккупированными территориями. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3187742
 
 
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- Скажите, а кипу всем дают?
- Нет, только партийным Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом - Цензор.НЕТ 5667
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Все мегаворюги-аферисты ,враги Украины, старьё -уродцы !
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- Скажите, а кипу всем дают?
- Нет, только партийным Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом - Цензор.НЕТ 5667
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А чому не поздоровив з рівноденням зороастрійців і інших людей, хто шанує Сонце.
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Молилась ли ты на ночь, Дездемона Бубочка?
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Если ти от жизені своєй устал!
Иди в 95 квартал.
Оце уся молитва
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Вспомнила времена, когда приходил в класс фотограф) Ученика садили за парту, давали в руки шариковую ручку и тетрадь. Ученик улыбался. Фото готово). Красота.
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этому ученику стыдно аж маску на тянул Зеленський привітав іудеїв України з Песахом - Цензор.НЕТ 5322
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Попугай, говорящий на идиш. Очень даже неплохой фильм, я вам скажу)
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Как успехи у "одного из самых влиятельных политиков мира"?
Столько скандалов за последние несколько дней, что американский Уотергейт на их фоне смотрится как утренник в детском саду!

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Сурло откормил на казенных харчах,пора раскулачивать
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а титульную нацию с благовещением не поздравил ... вова ты не в той стране баллотировался
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Для этого больше чем одна извилина требуется...
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А зі своїм другом Єрмаком, з діркою в бюджеті, з 16 тис. поправок до банківського закону, з падінням економіки ще до пандемії? Чи то буде на прикінці 2-го кварталу зі словами "дефолт, так дефолт"? Наче щось знайоме, нє?
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Перечитываю "Собачье сердце". Дошла до этого момента: "Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлёк из неё другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защёлкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место Шариковых."
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Самі мудрі радіють, що самі мудрі.
А Голокост..?
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А Голодомор в Україні вони так і не визнали геноцидом..
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Я про те, що Бог обрав їх, як приклад, як люди не повинні робить.
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теперь ожидаем когда премьер министр Израиля поздравит украинцев с Пасхой...
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вава ты ведь фараоном стал таки к евреям ты относится можешь так как выкресты в амперии или лейба бронштейн Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом - Цензор.НЕТ 8658
MOZES TRAVEL LTD.
(пасхальное из архивов)
Привет, дамы и господа!
Ну вот опять приближается Пейсах, и мы решили открыть так называемый еврейский ликбез. Потому что, чтобы отмечать этот праздник, надо обязательно знать Пятикнижие, а наше рюскогаварячее комьюнити знакомо с этим памятником литературы так же, как и с научным коммунизмом - название слышали, а толком никто не может ни объяснить, ни автора назвать. Но мы не поленились, текст быстренько перелистали и прямо сейчас все очень просто и доступно вам растолкуем.
Значит, дело было в Египте и очень-очень давно. Еще до Мубарака. Каким образом весь еврейский народ очутился в этой стране - история довольно запутанная. Евреи, честно говоря, постоянно оказываются совершенно не в том месте и не в то время, а то, что они обладают каким-то сверхчутьем или интуицией, - скорее всего выдумка антисемитов. Мы, кстати, за границу выбрались из такой задницы, по сравнению с которой древний Египет - просто курорт.
Короче, работали там евреи на констракшн, в пирамидно-строительном бизнесе. Работали ни много ни мало 400 лет - строили гробницы для фараонов. Благо, работа государственная, фул тайм - не успеют одну гробницу закончить, как уже следующий фараон коньки нарезал, и опять новый проект. И жил там мужик по имени Моисей. Жена была у него, дети, но он все время думал о судьбе народа, что конечно, намного легче, чем заниматься семьей, ездить на шопинг или выносить мусор.
Естественно, сначала были небольшие проблемы с выездными визами - фараон упирался. Но Моисей ему тихо по-египетски сказал: «Let my people go», и пообещал 10 лимонов. Потом досочиняли, что это были то ли лягушки, то ли саранча, или другая какая зеленая дрянь, но мы думаем, что это были конкретно 10 лимонов US. Фараон зеленые получил и сказал: Идите с богом! (Фараоны любят выражаться крылатыми словами).
Ну Моисей сразу же дал рекламу во все газеты типа:
Товарищи евреи, завтра на работу не выходим - все отправляемся в научно-познавательный круиз по пустыне. Осмотр Суэцкого канала, большая пешеходная прогулка, пикник и интертейнмент у горы Синай, дегустация мацы, all inclusive. И в завершение круиза - земля обетованная с молочными реками и прочее. Обращаться в Mozes Travel LTD.
Ну вы сами знаете - народу лишь бы на работу не идти. Толпа собралась будь здоров. Говорят, что на это дело клюнули и добропорядочные египтяне, еще не отославшие инкомтакс. Даже армия фараона хотела присоединиться, просто не повезло - весна, лед подтаял и не выдержал тяжелые доспехи. Фараон тогда очень расстроился. На интервью у него спрашивают: Что случилось с армией?
- Она утонула. (И опять очень даже крылатая фразка получилась).
Короче, двинулись в путь, но экскурсия слегка затянулась. Лет этак на 40.
За 40 лет можно, конечно, было успеть многое сделать. Даже в пустыне. С такой бригадой строительных рабочих можно было возвести Лас Вегас и все близлежащие арабы понесли бы туда свои нефтяные бабки.
Но рабы, как известно, ничего кроме пирамид и мавзолеев строить не умеют.
И Моисей поступил весьма разумно. Начались серьезные курсы по перепрофилированию. Кузница кадров, так сказать.
Появились министерство обороны, управление культуры, особый отдел - по делам религии. Ну и конечно, первый уголовный кодекс с 10 статьями для начала. Почти все статьи - расстрельные с конфискацией. Ну народ вот так понемногу и остепенился. Отбор был серьезный и те, кто остались, получили сначала лендед документы, потом ситизеншип, ну и в конце концов полноправными дисциплинированными гражданами пришли в обещанные еще не оккупированные территории. Радости было много. Здесь Моисей, естественно, не прогадал: после 40 лет хождения по пустыне любая земля покажется обетованной.
И вот с тех пор уже три с половиной тысяч лет мы собираемся за праздничным столом, чтобы отметить очередную дату этой удивительной экскурсии, выпить за Пейсах, за Моисея, за Исход. Кстати, можно выпить и за фараонов всех мастей. Ведь пока они есть - евреям безработица не грозит.
Пока.
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А вальцмана поздравил своего портньора по продаже земли?
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я вибачаюсь, але кремльовський фейк про вальцмана вже розвінчали. чи вам у фсб ще не довели? Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом - Цензор.НЕТ 2323
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Вторым словом у Шарикова после абырвалг было вальцман.
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Щось воно не по формі одягнене... І шапочки на голові немає... Некошерно... Віслюк якийсь...
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Евреи Украины поздравили зэбила тухесом! Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом - Цензор.НЕТ 586
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ви таки простите но таки сей поц к евреям не имет не какого отношения Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом - Цензор.НЕТ 9613 сын члена антисионистского движения в СССР и крещёный в московской церкви А если не шутить то судя по ваве то евреи далеко не гениальный народ Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом - Цензор.НЕТ 7619
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"...А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани..."©
(Т.Г.Шевченко)
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- Сара, умные люди утверждают, что Господь Бог хранит дураков и убогих. Чтобы это значило?
- Абрам, это значит только одно, что ты в полной безопасности.
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Кто считает евреев гениальными,тот готов сос ть им гениталии .тот малорос по сути .
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Жид крещеный, вор прощеный, конь леченый - одна цена..(с)..
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