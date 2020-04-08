 Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Примите мои искренние поздравления по случаю Песаха – праздника, установленного в честь свободы еврейского народа. Еврейская община Украины является активным участником общественной жизни, она осуществляет плодотворную гуманитарную и благотворительную деятельность, способствует развитию духовности и укреплению межконфессионального согласия в нашей стране", - говорится в поздравлении на сайте главы государства в среду.
"С большим уважением, желаю всем вам теплого душевного праздника в кругу ваших близких и родных людей", - отметил Зеленский.
- Нет, только партийным
ДездемонаБубочка?
Иди в 95 квартал.
Оце уся молитва
Столько скандалов за последние несколько дней, что американский Уотергейт на их фоне смотрится как утренник в детском саду!
А Голокост..?
MOZES TRAVEL LTD.
(пасхальное из архивов)
Привет, дамы и господа!
Ну вот опять приближается Пейсах, и мы решили открыть так называемый еврейский ликбез. Потому что, чтобы отмечать этот праздник, надо обязательно знать Пятикнижие, а наше рюскогаварячее комьюнити знакомо с этим памятником литературы так же, как и с научным коммунизмом - название слышали, а толком никто не может ни объяснить, ни автора назвать. Но мы не поленились, текст быстренько перелистали и прямо сейчас все очень просто и доступно вам растолкуем.
Значит, дело было в Египте и очень-очень давно. Еще до Мубарака. Каким образом весь еврейский народ очутился в этой стране - история довольно запутанная. Евреи, честно говоря, постоянно оказываются совершенно не в том месте и не в то время, а то, что они обладают каким-то сверхчутьем или интуицией, - скорее всего выдумка антисемитов. Мы, кстати, за границу выбрались из такой задницы, по сравнению с которой древний Египет - просто курорт.
Короче, работали там евреи на констракшн, в пирамидно-строительном бизнесе. Работали ни много ни мало 400 лет - строили гробницы для фараонов. Благо, работа государственная, фул тайм - не успеют одну гробницу закончить, как уже следующий фараон коньки нарезал, и опять новый проект. И жил там мужик по имени Моисей. Жена была у него, дети, но он все время думал о судьбе народа, что конечно, намного легче, чем заниматься семьей, ездить на шопинг или выносить мусор.
Естественно, сначала были небольшие проблемы с выездными визами - фараон упирался. Но Моисей ему тихо по-египетски сказал: «Let my people go», и пообещал 10 лимонов. Потом досочиняли, что это были то ли лягушки, то ли саранча, или другая какая зеленая дрянь, но мы думаем, что это были конкретно 10 лимонов US. Фараон зеленые получил и сказал: Идите с богом! (Фараоны любят выражаться крылатыми словами).
Ну Моисей сразу же дал рекламу во все газеты типа:
Товарищи евреи, завтра на работу не выходим - все отправляемся в научно-познавательный круиз по пустыне. Осмотр Суэцкого канала, большая пешеходная прогулка, пикник и интертейнмент у горы Синай, дегустация мацы, all inclusive. И в завершение круиза - земля обетованная с молочными реками и прочее. Обращаться в Mozes Travel LTD.
Ну вы сами знаете - народу лишь бы на работу не идти. Толпа собралась будь здоров. Говорят, что на это дело клюнули и добропорядочные египтяне, еще не отославшие инкомтакс. Даже армия фараона хотела присоединиться, просто не повезло - весна, лед подтаял и не выдержал тяжелые доспехи. Фараон тогда очень расстроился. На интервью у него спрашивают: Что случилось с армией?
- Она утонула. (И опять очень даже крылатая фразка получилась).
Короче, двинулись в путь, но экскурсия слегка затянулась. Лет этак на 40.
За 40 лет можно, конечно, было успеть многое сделать. Даже в пустыне. С такой бригадой строительных рабочих можно было возвести Лас Вегас и все близлежащие арабы понесли бы туда свои нефтяные бабки.
Но рабы, как известно, ничего кроме пирамид и мавзолеев строить не умеют.
И Моисей поступил весьма разумно. Начались серьезные курсы по перепрофилированию. Кузница кадров, так сказать.
Появились министерство обороны, управление культуры, особый отдел - по делам религии. Ну и конечно, первый уголовный кодекс с 10 статьями для начала. Почти все статьи - расстрельные с конфискацией. Ну народ вот так понемногу и остепенился. Отбор был серьезный и те, кто остались, получили сначала лендед документы, потом ситизеншип, ну и в конце концов полноправными дисциплинированными гражданами пришли в обещанные еще не оккупированные территории. Радости было много. Здесь Моисей, естественно, не прогадал: после 40 лет хождения по пустыне любая земля покажется обетованной.
И вот с тех пор уже три с половиной тысяч лет мы собираемся за праздничным столом, чтобы отметить очередную дату этой удивительной экскурсии, выпить за Пейсах, за Моисея, за Исход. Кстати, можно выпить и за фараонов всех мастей. Ведь пока они есть - евреям безработица не грозит.
Пока.
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани..."©
(Т.Г.Шевченко)
- Абрам, это значит только одно, что ты в полной безопасности.