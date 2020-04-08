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Все про:Байден (496) выборы (23144) США (16277) Сандерс (18)

 Американский политик Сандерс снял свою кандидатуру в пользу Байдена на президентских выборах в США

Сенатор Берни Сандерс отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление 78-летнего политика.

По данным Reuters, о своем решении Сандерс объявил в телефонном разговоре с сотрудниками своего предвыборного штаба. Как ожидается, в ближайшее время политик выступит с обращением к свои сторонникам, в ходе которого публично объявит о прекращении предвыборной кампании.

"Мы изменили сознание американцев в отношении того, какой нацией мы можем стать, и сделали крупный шаг вперед в бесконечной борьбе за экономическую справедливость, социальную справедливость, расовую справедливость и экологическую справедливость. Наше движение победило в идеологической борьбе", - заявил Сандерс в интервью сторонникам.

Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от демократов.

Источник: https://censor.net.ua/n3187740
 
   
 Топ комментарии
 
Мне Байден однозначно симпатичней чем Трамп. Хз как американцам)
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Давай, Байден, дави Трампона! Удачи!
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Ничего, его дружбан Зебил снимет ему напряжение!
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Трамп може ся і напряг, але тільки дуже трохи..Байдену це навряд чи дуже допоможе ( стати Президентом )
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Пан вважає що рудий пройде на другий термін ?
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Мне Байден однозначно симпатичней чем Трамп. Хз как американцам)
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Но Байден левый,если кто не знал.Правда американский левый
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А Трамп республиканец. І шо то нам дало?..
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Это Сандерс левый. А Байден - центрист больше.
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У нас в Канаді Трампа тільки кловуном і називають. Терпіти Трампа не можуть. Брехун від народження. Тільки за Байдена буде Канада. Але нас тут не запитають. Нажаль...
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Наш недалекий северный сосед Американский политик Сандерс снял свою кандидатуру в пользу Байдена на президентских выборах в США - Цензор.НЕТ 8243
Не зря же это разные страны - ментальность и исторический опыт отличаются

Вы у себя можете наслаждаться мультикультурным социализмом а мы либералам сдеалаем на выборах козью морду
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Мне леваки вообще не симпатичны, за них голосуют халявщики, любящие получать пособие. Трамп конечно тот ещё болтун, но смотреть нужно на действия и на последствия действий. Сказать, что путин "хороший парень", а на следующий день ввести очередной пакет санкций, троллить РФ, рассказывая, что её экономика сильно зависит от цен на нефть (у США нефть - это 1% ВВП), типа на России ничего больше делать не умеют, только грязь из земли выкачивать, затем Трамп сказал, что вмешается "когда сочтёт нужным" - то есть, это он будет решать - жить России или обанкротиться...
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Давай, Байден, дави Трампона! Удачи!
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Демократи повинні пролетіти.Тому що це ліваки-комуністи.
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Хмм, Байден? Знакомая фамилия, часом не однофамилец того американца, против которого зезедентт Украины, обещал отткрыть уголовное дело?
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Наверно пересрал, после того как записи опубликовали.
Ссыкливую гниду выбрало 73%, какие избирателе, такой и зезедент
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Я вынужден уточнить. Ты считаешь 73% украинцев ссыкунами? А в связи с чем, болезный? Тебя обоссали украинцы?
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Например, ни один зелебоб ни разу не вышел в поддержку своего зэбила. Даже, когда на банковой были массовые выступления против бениного цирка уродов.
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Я не тебя спрашивал. Ну пускай. А кто вышел в поддержку Падлошенки 31.08.2015, кроме его ручных псов? Я даже больше скажу. Кто хотя бы раз выходил в поддержку действующего Президента Украины? Собрание всяких титушек Шапкокрада, я думаю поддержкой считать не стоит.
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Ты стрелки не переводи. 73% трусливой падали даже в форточку не вякнули в поддержку зэлупы НИ РАЗУ!!!! Американский политик Сандерс снял свою кандидатуру в пользу Байдена на президентских выборах в США - Цензор.НЕТ 8976
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Я считаю, что за Зелю голосовали 3 категории людей:
1. Те кому зеля обещал бизнес лобби(самые умные люди которые голосовали за зелю, думаю <1% его электората)
2. Ватные украинофобский гуси\малоросы
3. Тормозки

Ты где-то между 2 и 3, на сколько я понимаю
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Ты попал пальцем в задницу афроамериканца. Я за Зе не голосовал. Но дело даже не в том. Ты последовательно оскорбляешь украинского избирателя. С какой целью?
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О! Еще один за зэлупу не голосовал! К осени днем с фонарями зелебобов придётся искать Американский политик Сандерс снял свою кандидатуру в пользу Байдена на президентских выборах в США - Цензор.НЕТ 155
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Затычка, ты снова здесь? ********* твердили подобное еще про осень 2019 года. И про доллар по 100 камлали. Была песня хороша, начинай сначала? Президент, за которого я голосовал, победил на выборах лишь один раз - в 2005 году. А теперь згинь, ******.
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Я не розумію,чого в нас всі демократів підтримують? Напевно що наслухалися грантоїдів.
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Ну тут вопрос президента, когды был выбор Обама - Маккейн, то однозначно за Маккейна надо было голосовать

Сейчас Байден - Трамп(?), ну как бы явно не Трамп)))
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Дивився інтерв'ю Шокіна Гордону, він багато про Байдена казав.
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Mr Vice President Демократи це комуністи.Навіть якщо вам Трамп не подобається,ви не повинні комуняк підтримувати.
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Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обсуждал с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым компромат на Джозефа Байдена. Об этом 5 ноября заявила экс-посол США на Украине Мари Йованович в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа, часть ее показаний была опубликована на сайте комитета Конгресса по разведке Американский политик Сандерс снял свою кандидатуру в пользу Байдена на президентских выборах в США - Цензор.НЕТ 6281
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У американців теж нема з кого вибирати.
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За Байдена, он больший друг Украины чем Трамп всё таки
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Они все большие друзья, пока к кормушке не прорвутся.
Языком все молоть горазды, вот только до дела
доходит редко.
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Байден следующий президент США
кацапия - мыль попку Американский политик Сандерс снял свою кандидатуру в пользу Байдена на президентских выборах в США - Цензор.НЕТ 2963
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Ваня Яковина сегодня напьется на карантине=)
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Оп-па. Трамп резко ускорится по сыну Байдена, и как демократы с Порошенко разворовали 5.5 ярдов американской помощи
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Саме за демократів московити і інші чмошники розпоясалися.
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Значит у Трампа не будет конкурентов. Как же плохо в США с политиками, если не могут найти никого лучше этого придурка Байдена.
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Бачу,що і в нас вже люди прошиті,що готові глобалістів підтримувати.Ви ж зрозумійте,що ви для них ніхто,їм головне мігрантів напустити в США і Європу і Україна не виключення.Хіба ви не бачите дії демократів,за останні 10 років?
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Да, Байден ставленник тех самых "прогрессистов", что убивают западное общество через "политкорректность", мультикультурализм и через массовое разбавление западных обществ контингентом из враждебных культур и религий.
Людей тянут в социализм, но пропаганда и промывание мозгов делает своё дело, и многие всё же голосуют за неосоциалистов (в США = демократы).
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Ну вот, демократы сумели свалить пламенного коммуниста Сандерса в пользу застойного бюрократа-коррупционера Байдена. Думаю в любом случае у Трампа выйдет лёгкая победа осенью. Если, конечно, прогрессисты опять не протянут комбинацию по выборам, которую они неоднократно осуществляли в разных странах в недавнее время.
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короче говоря ты не знаешь кто победит. о чем тогда пост? абы шось напысать?
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лучше "бюрократ" байдэн чем расцеловка-взасос-с-ху.йлом-трамп
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За все що накоїв трамп, його будуть судити, і вже не в сенаті. Цю путлерську хвойду ненавидять самі республіканці (Болтон, Вокер ..).
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- Господин Байден, сколько вам прибавил Сандерс в связи со снятием своей кандидатуры в вашу пользу?
-Американский политик Сандерс снял свою кандидатуру в пользу Байдена на президентских выборах в США - Цензор.НЕТ 2835
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Портянкина ********** напряглась, лишние страницы из дела Байдена вырывает, бо осенью придется эти страницы жрать без запивания.
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Дерьмократы, даже сообща, уйдут под плинтус...
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Донні ще не сказав свого останнього слова. Будем бачити
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