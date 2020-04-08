 Американский политик Сандерс снял свою кандидатуру в пользу Байдена на президентских выборах в США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление 78-летнего политика.
По данным Reuters, о своем решении Сандерс объявил в телефонном разговоре с сотрудниками своего предвыборного штаба. Как ожидается, в ближайшее время политик выступит с обращением к свои сторонникам, в ходе которого публично объявит о прекращении предвыборной кампании.
"Мы изменили сознание американцев в отношении того, какой нацией мы можем стать, и сделали крупный шаг вперед в бесконечной борьбе за экономическую справедливость, социальную справедливость, расовую справедливость и экологическую справедливость. Наше движение победило в идеологической борьбе", - заявил Сандерс в интервью сторонникам.
Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от демократов.
Не зря же это разные страны - ментальность и исторический опыт отличаются
Вы у себя можете наслаждаться мультикультурным социализмом а мы либералам сдеалаем на выборах козью морду
Ссыкливую гниду выбрало 73%, какие избирателе, такой и зезедент
1. Те кому зеля обещал бизнес лобби(самые умные люди которые голосовали за зелю, думаю <1% его электората)
2. Ватные украинофобский гуси\малоросы
3. Тормозки
Ты где-то между 2 и 3, на сколько я понимаю
Сейчас Байден - Трамп(?), ну как бы явно не Трамп)))
Языком все молоть горазды, вот только до дела
доходит редко.
кацапия - мыль попку
Людей тянут в социализм, но пропаганда и промывание мозгов делает своё дело, и многие всё же голосуют за неосоциалистов (в США = демократы).
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