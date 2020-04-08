 Американский политик Сандерс снял свою кандидатуру в пользу Байдена на президентских выборах в США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление 78-летнего политика.

По данным Reuters, о своем решении Сандерс объявил в телефонном разговоре с сотрудниками своего предвыборного штаба. Как ожидается, в ближайшее время политик выступит с обращением к свои сторонникам, в ходе которого публично объявит о прекращении предвыборной кампании.

"Мы изменили сознание американцев в отношении того, какой нацией мы можем стать, и сделали крупный шаг вперед в бесконечной борьбе за экономическую справедливость, социальную справедливость, расовую справедливость и экологическую справедливость. Наше движение победило в идеологической борьбе", - заявил Сандерс в интервью сторонникам.

Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от демократов.